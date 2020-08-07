Выходные в Туле: 7-9 августа

Когда: 9 августа, воскресенье, 19.00.

Стоимость: для взрослых — 200 рублей, для детей (до 14 лет) — 100 рублей.

Где посмотреть: центральный стадион «Арсенал», также игру транслирует телеканал «Матч Премьер» или смотрите бесплатно по ссылке.

На Центральном стадионе состоится 1-й тур Чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и командой «Ахмат» из Грозного. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.

Выставка интерактивный музея роботов и технологий «Сфера будущего»

Когда: среда-воскресенье, с 11.00 до 20.00.

Стоимость: от 190 рублей.







Подробности на С 29 июля на территории парка «Патриот Тула» начинает работу интерактивный музей роботов и технологий «Сфера будущего». В музее представлена выставка из более чем 30 больших и маленьких роботов из России и других стран мира.Подробности на фабрикабудущего.рф и сообществе музея в « ВКонтакте ».

Выходные на Куликовом поле