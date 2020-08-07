Выходные в Туле: 7-9 августа
В программе выходных: болеем за наших, учимся танцевать джазовые танцы, провожаем закаты на набережной и прикоснемся к будущему вместе с музеем роботов!
Танцевальная пятница в «Типографии»
Где: КЦ «Типография».
Вход: свободный взнос.
«Типография» открывает серию летних танцевальных вечеров. Каждую пятницу в 19.00 будут проходить встречи, состоящие из открытых мастер-классов и непосредственно танцевальной практики (джемов). Формат таков: сначала обучение движениям, а затем попытки делать их под музыку.
и понимать эту музыку. Движения покажут преподаватели джазовых танцев Ксения Сапрыкина и Филипп Быков.
Матч «Арсенал» — «Ахмат»
Когда: 9 августа, воскресенье, 19.00.
Стоимость: для взрослых — 200 рублей, для детей (до 14 лет) — 100 рублей.
Где посмотреть: центральный стадион «Арсенал», также игру транслирует телеканал «Матч Премьер» или смотрите бесплатно по ссылке.
На Центральном стадионе состоится 1-й тур Чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и командой «Ахмат» из Грозного. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.
Выставка интерактивный музея роботов и технологий «Сфера будущего»
Когда: среда-воскресенье, с 11.00 до 20.00.
Стоимость: от 190 рублей.
Подробности на фабрикабудущего.рф и сообществе музея в «ВКонтакте».
Выходные на Куликовом поле
Где: музейный комплекс «Куликово поле».
Музеи Куликова поля в ближайшие выходные предлагают пешеходные и велоэкскурсии по мемориалам и полю сражения, прогулку по Епифани и квест на Красном холме, интерактивные лекции и тематические мастер-классы.
С полной программой мероприятий на 8 и 9 августа можно ознакомиться по ссылке.
Мастер-классы по рукоделию в музее «Тульские древности»
Где: музей «Тульские древности».
С полной программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке.
Тульский сансет на Казанской набережной
Где: Казанская набережная.
День физкультурника
Где: Центральный стадион «Арсенал»/
8 августа на центральном стадионе «Арсенал» пройдут соревнования, посвященные Дню физкультурника. Полная программа мероприятий по ссылке.
Фотовыставка-шанс в экзотариуме
Где: Тульский экзотариум (новая экспозиция).
8 августа отмечается Международный день кошек. В преддверии этого замечательного праздника всех усатых - полосатых Тульский Экзотариум подготовил фотовыставку.
Психологический клуб «Внутренний ребёнок: как вернуть спонтанность»
Где: КЦ «Типография».
Стоимость: 200 р.
8 августа в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба.
Говорят, что творческий человек – это ребенок, который выжил. То есть, сохранил контакт со своей детской частью – спонтанной, живой, настоящей. Именно это позволяет не только создавать творческие продукты, но и, в целом, творить и вытворять свою жизнь.
Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.
Самый суровый агент ЦРУ, выполняя сверхсекретное задание, случайно попадает на камеру 9-летней девчонки. Софи готова сохранить все в строжайшей тайне, если Джей-Джей научит ее быть настоящей шпионкой.
Когда сильный шторм разрушает дом молодой вдовы с тремя детьми, на пороге появляется таинственный незнакомец. Всего за несколько дней загадочный гость объединяет семью и помогает им найти новый смысл в жизни. Он открывает им Секрет, который может изменить все.
Хороших выходных и не забывайте про меры предосторожности!