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Выходные в Туле: 7-9 августа

Выходные в Туле: 7-9 августа

В программе выходных: болеем за наших, учимся танцевать джазовые танцы, провожаем закаты на набережной и прикоснемся к будущему вместе с музеем роботов!

Танцевальная пятница в «Типографии»

Когда: 7 августа, пятница, 19.00.
Где: КЦ «Типография».
Вход: свободный взнос.
 
Танцевальная пятница в «Типографии»

«Типография» открывает серию летних танцевальных вечеров. Каждую пятницу в 19.00 будут проходить встречи, состоящие из открытых мастер-классов и непосредственно танцевальной практики (джемов). Формат таков: сначала обучение движениям, а затем попытки делать их под музыку.
Вас научат импровизировать как сольно, так и в парах. Включать будут джаз, электросвинг и, возможно, немножко рок-н-ролла. Вы научитесь слушать
и понимать эту музыку. Движения покажут преподаватели джазовых танцев Ксения Сапрыкина и Филипп Быков. 
 
Важная составляющая танцевального вечера – это общение. Приходите одни или с друзьями, знакомьтесь и общайтесь. Дресс-кода нет (кроме удобной обуви конечно), танцевальный опыт не требуется.
 

Матч «Арсенал» — «Ахмат»

Когда: 9 августа, воскресенье, 19.00.
Стоимость: для взрослых — 200 рублей, для детей (до 14 лет) — 100 рублей.
Где посмотреть: центральный стадион «Арсенал», также игру транслирует телеканал «Матч Премьер» или смотрите бесплатно по ссылке.

На Центральном стадионе состоится 1-й тур Чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и командой «Ахмат» из Грозного. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места. 

 

Выставка интерактивный музея роботов и технологий «Сфера будущего»

Когда: среда-воскресенье, с 11.00 до 20.00. 
Стоимость: от 190 рублей.

С 29 июля на территории парка «Патриот Тула» начинает работу интерактивный музей роботов и технологий «Сфера будущего». В музее представлена выставка из более чем 30 больших и маленьких роботов из России и других стран мира.  
Подробности на фабрикабудущего.рф и сообществе музея в «ВКонтакте».
 

Выходные на Куликовом поле

Когда: 8-9 августа, суббота-воскресенье.

Где: музейный комплекс «Куликово поле».

Музеи Куликова поля в ближайшие выходные предлагают пешеходные и велоэкскурсии по мемориалам и полю сражения, прогулку по Епифани и квест на Красном холме, интерактивные лекции и тематические мастер-классы.

С полной программой мероприятий на 8 и 9 августа можно ознакомиться по ссылке.

 

Мастер-классы по рукоделию в музее «Тульские древности»

Когда: 1-31 августа (по выходным).

Где: музей «Тульские древности».

Музей «Тульские древности» приглашает провести эти выходные с пользой.
5 выходных в августе – и для каждого 5 новых занимательных уроков подготовила мастерица Екатерина Зернова. В этом месяце будут работать с бумагой и творить из чистого листа удивительные миры, но не забудут также про любимое валяние из шерсти.
 

С полной программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

 

Тульский сансет на Казанской набережной

Когда: 7 августа, пятница, 19.00.

Где: Казанская набережная.

Ибица известна как остров музыки и свободы. Но одной из самых красивых и неотъемлемых частей столицы клубной культуры являются незабываемые закаты в Cafe Del Mar.
 
В свое время Казантип перенял эту культуру, а теперь и набережная Тулы совместно с Velo Coffee, молодежным пространством «Газон» и командой лучших Dj и музыкантов города – «Rezone & Друзья» – дает старт традиции Тульских сансетов. Каждую пятницу с 7 вечера на набережной будут провожать заход солнца под отличную музыку и в компании друзей.
Присоединяйтесь!
 

День физкультурника

Когда: 8 августа, суббота, 10.00.

Где: Центральный стадион «Арсенал»/

8 августа на центральном стадионе «Арсенал» пройдут соревнования, посвященные Дню физкультурника. Полная программа мероприятий по ссылке.

 

Фотовыставка-шанс в экзотариуме

Когда: 6-31 августа.

Где: Тульский экзотариум (новая экспозиция).

8 августа отмечается Международный день кошек. В преддверии этого замечательного праздника всех усатых - полосатых Тульский Экзотариум подготовил фотовыставку.  

В объектив фотографа попали животные, которые в настоящий момент живут в условиях передержки и остро нуждаются в любящем хозяине и собственном доме. Любую понравившуюся кошку «с картинки» посетители смогут забрать домой! Эта фотовыставка станет дополнением к авторской выставке фигурок кошек из коллекции тульского журналиста и фотографа, члена Союза журналистов России, члена международной организации писателей «Международный литературный фонд (Литфонд)» Игоря Копытова. 
 

Психологический клуб «Внутренний ребёнок: как вернуть спонтанность»

Когда: 8 августа, суббота, 16.00.

Где: КЦ «Типография».
Стоимость: 200 р. 

8 августа в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба.
Говорят, что творческий человек – это ребенок, который выжил. То есть, сохранил контакт со своей детской частью – спонтанной, живой, настоящей. Именно это позволяет не только создавать творческие продукты, но и, в целом, творить и вытворять свою жизнь.

В практической части будет много творчества и работы с метафорическими картами.
 
а что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo. 

Мой шпион

Самый суровый агент ЦРУ, выполняя сверхсекретное задание, случайно попадает на камеру 9-летней девчонки. Софи готова сохранить все в строжайшей тайне, если Джей-Джей научит ее быть настоящей шпионкой.

 

Секрет

Когда сильный шторм разрушает дом молодой вдовы с тремя детьми, на пороге появляется таинственный незнакомец. Всего за несколько дней загадочный гость объединяет семью и помогает им найти новый смысл в жизни. Он открывает им Секрет, который может изменить все.

 

Хороших выходных и не забывайте про меры предосторожности! 

 
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Автор: Владимир Сундуков
7 августа, в 16:45 0
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