Мурчащие, уютные, нежные и суровые: 80 фото тульских котов

Котейки сегодня герои дня, ведь 8 августа отмечается Всемирный день кошек. Myslo сделал фотоподборку по этому случаю, потому что лучше одного мурлыки может быть только много!

Учредил это праздник Международный фонд по защите животных «Animal Welfare», чтобы привлечь внимание к проблеме бездомных котов и кошек.

Считается, что те, кто держат кошку в доме, на 40% меньше страдают от сердечных болезней. А еще некоторые утверждают, что мурчалки могут избавить хозяина от некоторых заболеваний и даже продлить жизнь ему! Мы не беремся утверждать это однозначно, потому что никаких научных доказательств тому, что кошки способны излечить человека, нет. Но кому какая разница, даже если это эффект Плацебо? Эффект-то налицо: присутствие в доме пушистого друга оказывает благотворное влияние на сон, психику и эмоции всех, кто живет в доме.

Кстати, в некоторых странах этим животным оказывается особое почтение. Так, в Австрии кошки, охранявшие склады с продовольствием, получают пенсию - мясо и молоко. В Японии есть Храм кошек, построенный в честь семи котов, которые в 17 веке служили воинам верой и правдой, а в Германии - Кошачий музей с экспонатами из всего мира. Тематические музеи и в российских Москве и Санкт-Петербурге.