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День физкультурника

День физкультурника

8 августа на центральном стадионе «Арсенал» пройдут соревнования, посвященные Дню физкультурника. 
 

Программа мероприятий (сцена):

  • награждение спортсменов и тренеров города Тулы;
  • показательные выступления спортсменов спортивных школ;
  • конкурсы и подарки.
Соревнования по (территория стадиона): 
 
  • беговелам;
  • стритболу «Оранжевый мяч»;
  • велоспорту;
  • тяжелой атлетике;
  • мини-футболу;
  • шахматам;
  • настольному теннису;
  • стрельбе из лука;
  • фехтованию;
  • греко-римской борьбе;
  • самбо;
  • скиппингу;
  • скандинавской ходьбе.
А также программа силовой экстрим «Сила молодецкая», мероприятия в рамках тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне» – «Первый шаг в «ГТО» и проведение спорт-квеста. Подробности проведения в сообществе Управление физической культуры и спорта.
Где и когда?
Арсенал, центральный стадион
Тула, проспект Ленина, 87
8 августа 2020, суббота
10:00
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Касса
SLIMUS
Купить билет
2 октября, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
Ундервуд
Купить билет
16 сентября, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
Дора
Купить билет
12 сентября, суббота 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Путешествие «Прием во дворце»
Купить билет
9 августа, воскресенье 09:45
Богородицкий дворец-музей и парк
 ₽  Билеты: 2100-2500 ₽
Фестиваль СЕКТОР ГАЗА «Памяти Юрия Хоя»
Купить билет
24 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Mgzavrebi
Купить билет
29 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
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