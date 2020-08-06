День физкультурника
8 августа на центральном стадионе «Арсенал» пройдут соревнования, посвященные Дню физкультурника.
Программа мероприятий (сцена):
- награждение спортсменов и тренеров города Тулы;
- показательные выступления спортсменов спортивных школ;
- конкурсы и подарки.
Соревнования по (территория стадиона):
- беговелам;
- стритболу «Оранжевый мяч»;
- велоспорту;
- тяжелой атлетике;
- мини-футболу;
- шахматам;
- настольному теннису;
- стрельбе из лука;
- фехтованию;
- греко-римской борьбе;
- самбо;
- скиппингу;
- скандинавской ходьбе.
А также программа силовой экстрим «Сила молодецкая», мероприятия в рамках тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне» – «Первый шаг в «ГТО» и проведение спорт-квеста. Подробности проведения в сообществе Управление физической культуры и спорта.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 87
8 августа 2020, суббота
10:00
2 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽
16 сентября, среда 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽
12 сентября, суббота 18:00
₽ Билеты: 600 ₽
9 августа, воскресенье 09:45
₽ Билеты: 2100-2500 ₽
24 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
29 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽