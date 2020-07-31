Страна: США, 2020

Премьера: в РФ 06.08.2020

Режиссер: Энди Теннант

Актеры: Кэти Холмс, Джош Лукас, Джерри О’Коннелл, Селия Уэстон, Сара Хоффмайстер, Эйдан Пирс Бреннан, Хлоя Ли, Катрина Бегин, Сидни Теннант, Саманта Больё

Жанр: мелодрама

Продолжительноcть: 107 мин

Когда сильный шторм разрушает дом молодой вдовы с тремя детьми, на пороге появляется таинственный незнакомец. Всего за несколько дней загадочный гость объединяет семью и помогает им найти новый смысл в жизни. Он открывает им Секрет, который может изменить все.