Секрет
Страна:
США, 2020
Премьера:
в РФ 06.08.2020
Режиссер:
Энди Теннант
Актеры:
Кэти Холмс, Джош Лукас, Джерри О’Коннелл, Селия Уэстон, Сара Хоффмайстер, Эйдан Пирс Бреннан, Хлоя Ли, Катрина Бегин, Сидни Теннант, Саманта Больё
Жанр:
мелодрама
Продолжительноcть:
107 мин
Когда сильный шторм разрушает дом молодой вдовы с тремя детьми, на пороге появляется таинственный незнакомец. Всего за несколько дней загадочный гость объединяет семью и помогает им найти новый смысл в жизни. Он открывает им Секрет, который может изменить все.
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₽ Билеты: 1950-3000 ₽
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30 августа, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 2150-2400 ₽
9 августа, воскресенье 09:45
₽ Билеты: 2100-2500 ₽