сидимдома: Где в Туле заказать вкусную еду на дом

Myslo собрал для вас обзор заведений, где быстро и безопасно доставят еду на дом или в офис.

«ПиццаФабрика» — это семейная пиццерия крупной федеральной сети. Компания дарит своим клиентам возможность устроить маленький праздник каждый день с 2011 года. Завоевать доверие любителей вкусной еды по всей стране помогли постоянный контроль качества, слаженная работа команды, грамотное руководство и собственная система автоматизации.

В меню заведения больше 30 пицц с разными начинками. Вы можете выбрать традиционную пиццу или римскую, стандартную или большую для компании и даже пиццу из двух половинок.

В «ПиццаФабрике» вы также можете насладиться роллами, вок, пиццароллами, пастами, супами, салатами, десертами. Вкусное удовольствие всем и сразу!

На первое место «ПиццаФабрика» ставит высокое качество. Здесь для ваших блюд выбирают только натуральные продукты, лучшее оборудование и отличных специалистов. А держать качество на высоком уровне позволяет автоматизация многих процессов производства. Результат — вы всегда получаете вкусную пиццу без подгоревших краев и непропеченной сердцевины!

В «ПиццаФабрике» учтут все ваши вкусовые пристрастия. На сайте пиццафабрика.рф и в мобильном приложении доступен сервис конструктора пиццы, роллов и вок. Вы можете изменить состав и добавить любимые ингредиенты, чтобы блюдо максимально соответствовало вашим вкусам.

В кафе есть удобная бесплатная и быстрая доставка горячих блюд до вашего дома и офиса от 30 минут.

И всё это время вы можете следить за выполнением заказа. На сайте заведения есть трансляция кухни онлайн. Она становится доступна в тот момент, когда повар начинает готовить именно ваш заказ, так что вы будете видеть, как делают конкретно вашу пиццу.

А затем, кликнув кнопку «Отследить курьера» на этапе доставки, и в реальном времени видеть, где находится курьер.

За каждый заказ в «ПиццаФабрике» вы получите бонусные баллы, которые можно потратить на будущие покупки. Участвовать в программе могут только авторизованные пользователи. Чтобы зарегистрироваться, создайте заказ на сайте, через приложение или через оператора. В течение пяти минут на ваш мобильный номер придет сообщение с данными для входа в личный кабинет, а на счет будут начислены бонусы. 1 бонус = 1 рубль. Бонусами можно списать до 20% от стоимости заказа.

Заведение дарит пиццу, роллы или вок при заказе от 999 рублей по промокоду MYSLO.

Тула, ул. Советская, 54.

Тел. 8−800−5-500−600.

пиццафабрика.рф





ООО "ПИЦЦА ТУЛА". Юр. адрес: 300012, Тула, ул. Советская, д. 54/19, ОГРН 1197746213840.

Это крупная федеральная сеть, которая работает в 27 городах России более 10 лет и насчитывает более чем 90 кафе, в которых можно заказать роллы и пиццу с доставкой на дом. Туляки знакомы с кухней заведения с 2011 года. За это время пицца и японские блюда, приготовленные в этом кафе, полюбились многим жителям нашего города..

В нынешних непростых условиях команда «Автосуши и Автопиццы» продолжает работать, чтобы вкусно накормить как можно больше своих клиентов.

Сейчас кафе работает только на доставку и самовывоз. Закажите домой или в офис любимую пиццу или роллы, и уже в течение 50 минут к вам приедет курьер.

Выберите классический вариант пиццы или необычные сочетания начинки и вкусов, традиционную пиццу или римскую, и даже пиццу из двух половинок. В зависимости от вашего аппетита это блюдо могут вам приготовить разных размеров — 21, 33 и 40 см.

В кафе также большой выбор японской кухни: роллы (большие, маленькие, запеченные, горячие, сеты), суши, вок, супы, салаты, десерты и напитки.

Чтобы обезопасить клиентов, в «Автосуши и Автопицце» есть бесконтактная доставка.

Как это работает? Выбрать блюда можно на сайте и там же оплатить. По указанному адресу приедет курьер (конечно, в перчатках и в маске), поставит заказ перед дверью, отойдет на безопасное расстояние и позвонит вам.

Кроме того, непосредственно в самих кафе сотрудникам ежедневно измеряют температуру. Если вдруг у кого окажутся симптомы ОРВИ, его не допускают к работе и отправляют на осмотр врача. Еще одна мера предосторожности: персонал между точками не пересекается.

Для постоянных клиентов заведения, в новых условиях работы в эпидемию коронавируса, изменилась система лояльности: теперь потратить авторубли можно не только на самовывоз, но и на доставку при любом статусе карты лояльности (серебряный, золотой, платиновый). От 15 до 50% заказа на доставку можно оплатить Авторублями. Раньше это можно было сделать, только имея статус карты «платиновый». А накопить Авторубли, как и всегда можно при любом статусе. Карту лояльности можно получить бесплатно при заказе на 1000 рублей или приобрести всего за 50 рублей. Подробнее об условиях системы лояльности можно узнать на сайте автосуши.рф. Обратите внимание, что бесплатная доставка по городу – при заказе от 400 рублей. Но «Автосуши/Автопицца» доставляют и в ближайший пригород. Зону доставки и порог минимального заказа для бесплатной доставки можно посмотреть на сайте автосуши.рф, либо уточнить у операторов колл-цетра.

Пока в Туле на самовывоз работают два кафе: на проспекте Ленина, 135-а и на ул. Епифанской, 54. Доставка работает в обычном режиме.

«Автосуши и автопицца»

График работы: с 10:00 до 23:00.

Заказ на доставку можно сделать до 22:30.

Заказ на самовывоз - до 22:50 и забрать до 23:15.



ИП Солтер Ксения Александровна. Юр. адрес: г. Пенза, ул. Малая Бугровка, д.68, ОГРН 311583615400017.

«Додо Пицца» — это ресторан и служба доставки. Тульский филиал входит в огромную сеть кафе, работающих в 358 городах по всей России и за рубежом.

У этого заведения есть три компонента успеха: искреннее отношение к клиенту, свежесть продуктов и полная открытость.

Вся цепочка работы в «Додо Пицца», от приёма заказа до выдачи, работает через специальную облачную информационную систему, которая отвечает за каждый этап: онлайн-заказ через сайт или мобильное приложение, работу кассы и приём платежей, очередь заказов у пиццмейкеров, координацию курьеров, управление поставками, анализ продаж и многое другое. Поэтому здесь не бывает ошибок из-за человеческого фактора.

Чем отличается «Додо Пицца» от обычных пиццерий?

Если вы сделали заказ с доставкой на дом или в офис, вы сможете наблюдать, как готовится ваша пицца, с помощью онлайн-трансляции с кухни.

Одноразовая лента при упаковке коробки с пиццей. Так вы можете быть уверены, что пиццу не вскрывали по дороге.

Соус вставляется в коробку, а не кладётся внутрь.

Делайте заказ на сайте, оплатите его онлайн, а курьеры вам доставят пиццу бесконтактным способом. Как это работает, смотрите на видео:

Команда заведения уверена: оставаться дома можно с позитивом, главное, правильный настрой и идеально подобранные пиццы. Надоела домашняя еда? Вам на помощь придут разнообразные комбо. Например, вот этот набор отлично подойдет для завтрака, обеда и ужина. В комбо входят сырники или рулетики, суп, пицца 25 см, закуска на выбор.

«Додо Пицца» снизила минимальную цену на доставку — от 349 рублей.

Помимо пиццы вы также можете заказать разнообразные закуски, десерты, напитки и даже суп.

В «Додо Пицце» для клиентов всегда действуют акции и скидки. За обновлениями следите на сайте заведения или в соцсетях.

Добро пожаловать в «Додо Пиццу»!

Тула, ул. Советская, 56-а.

Тел. 8 (800) 302-00-60 .

dodopizza.ru

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