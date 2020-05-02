Анна Осипова: «Октава» теперь онлайн — мы остаемся с вами на связи!

23 апреля одному из самых популярных и креативных городских пространств исполнилось два года. Самое время, чтобы подвести итоги, разузнать о планах и выяснить, как «Октава» переживает непростое время карантина. Эксклюзивное интервью с директором кластера Анной Осиповой — только для читателей Myslo.

- Анна, как прошел второй год работы «Октавы»? Успешнее первого?



- Да, и это вполне логично. Задачей первого года было знакомство туляков и гостей региона с кластером, нам нужно было рассказать, что это за площадка, для чего она создана, что интересного здесь проходит и почему сюда нужно и интересно приходить. Мы с этой задачей справились: за первый год у нас было много гостей, причем как из Тулы, так и из других областей. На второй год список задач расширился: «Октава» стала одной из самых популярных деловых площадок в городе, появились новые форматы мероприятий, проекты. И у нас это тоже получилось: во второй год мы запустили сразу несколько новых проектов.



По сравнению с первым годом работы в два раза выросло количество мероприятий, мы получили двойной рост трафика. Цифры говорят сами за себя: с апреля прошлого года в кластере прошло 625 событий, которые посетили 111 275 человек, а после открытия кластера все его площадки суммарно посетили 190 574 человека, прошло 916 мероприятий. Это очень хороший результат.

Соглашение о создании творческого индустриального кластера «Октава» было подписано на ПМЭФ-2016 генеральным директором Госкорпорации Ростех Сергеем Чемезовым, губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и частным инвестором Михаилом Шелковым. Кластер открылся 23 апреля 2018 года в неиспользуемых цехах действующего завода «Октава» (входит в Госкорпорацию Ростех).

- Уже можете выделить предпочтения туляков и туристов?



- Мы выявили для себя эмпирическим путем несколько направлений, которые максимально востребованы: театр, искусство и все, что с этим связано. Также наши гости очень любят живое общение с артистами, режиссерами, журналистами, деятелями культуры. На таких встречах всегда очень много вопросов.



- У Вас лично и у команды кластера есть любимые лекторы? Какие мероприятия прошлого года запомнятся надолго?



- В первую очередь, мы ориентируемся на вкусы и пожелания гостей «Октавы», но и наши собственные предпочтения не могут не находить отражение в событийной программе кластера. Мы предлагаем гостям то, что искренне нравится нам самим. Например, Таню Быковскую со своим курсом лекций об искусстве — у нее всегда полные залы и свой круг поклонников среди постоянных посетителей лекций. Также мероприятия нашего партнера — платформы «Синхронизация» — всегда проходят со знаком высокого качества. Гостями и спикерами «Октавы» были телеведущая Тина Канделаки, писатель Татьяна Толстая, советник президента республики Татарстан, ведущий эксперт по созданию публичных пространств, музейных проектов Наталия Фишман, режиссер Андрей Звягинцев, актриса Ирина Горбачева и многие другие.

- Сейчас в кластере непривычно тихо и безлюдно. Как переносите карантинные ограничения?



- Мы, как и все, сейчас, наверное, слегка грустим, потому что кластер предполагает большое количество людей, мероприятия, творческую атмосферу и суету… Мы уже привыкли к тому, что в кластере каждый день проходят какие-то события, а наш двор и веранда полны гостей. Сейчас пространства пустые. Но, тем не менее, мы постарались максимально оперативно сориентироваться в текущей ситуации и остаться интересными для наших гостей. Вся наша программа сейчас идет в онлайн-режиме. Музей станка также встречается со своими юными зрителями в интернете, в этом же ключе продолжает свою работу и Высшая техническая школа со молодежным Акселератором «Мастерская. Молодежь — региону». Надеемся, что карантин скоро закончится, и мы вернемся к прежнему ритму жизни.

- Анна, как кластер воспринимается за пределами региона? Стала ли «Октава» успешным примером региональной ревитализации, перезагрузки неиспользуемой промзоны?



- «Октаве» однозначно удалось заявить о себе. Это стало понятно еще в первый год работы по количеству гостей и людей, которые приезжали к нам и знакомились с проектом. К нам на практику, например, приезжали студенты из московских вузов, чтобы рассмотреть и разобрать кейс «Октавы». Мы на регулярной основе принимаем участие в мероприятиях, которые посвящены редевелопменту (реконструкция старых промышленных объектов, часто со сменой целевого назначения — прим. авт.) и подобного рода проектам, и наш кейс очень популярен. Сейчас мы приятно удивлены географией наших гостей. Каждую лекцию мы видим, что нас смотрят люди как из других городов России и даже зарубежья. На одной из прошлых лекций, к примеру, с нами были Бостон, Стокгольм и Бордо!

- На «Октаве» за второй год работы появилось много новых площадок и проектов: запустилась Высшая техническая школа, к вам переехала независимая театральная компания «Барабан», открылась региональная «Точка кипения»…



- Одна из самых больших побед — за два года «Октава» стала местом дополнительного образования. К примеру, в феврале 2020 на базе Высшей технической школы запустился молодежный инженерный акселератор «Мастерская. Молодежь — региону», где подростки предлагают и разрабатывают социально-ориентированные проекты, направленные на трансформацию городской среды, используя современные IT-решения.

И да, мы с большой охотой принимаем в свои ряды новых резидентов. Это была одна из задач «Октавы» — аккумулировать на своей площадке те проекты, которые созвучны философии кластера.

«Точка кипения» — это проект, который абсолютно точно идентичен нашим целям и задачам. Это площадка, которая дает возможность развития молодым предпринимателям, людям, которые хотят попробовать себя в бизнесе. Для них проходит много событий, в том числе образовательного формата. Ну, а компания «Барабан» — это не просто наши коллеги, это наши большие друзья, которые были с нами с самого начала. Они участвовали в создании этого проекта еще в момент проведения стратегических сессий, а в прошлом году уже полностью переехали к нам. Теперь «Октава» стала для них своей площадкой, где они собираются, репетируют, готовят проекты, проводят образовательные мероприятия. Кстати, сейчас они — полноценные участники нашей онлайн-программы.

- Аудитория «Октавы» — кто эти люди?



- Ответ на этот вопрос мы ищем уже два года, и, так или иначе, постоянно приходим к тому, что «Октава» — она для всех. Конечно же, основные наши посетители — активные люди, которые открыты новым знаниям. Но при этом кластер и для мамы с ребенком, которая может провести время с малышом во дворе, и для состоявшихся специалистов, и для людей более элегантного возраста, которые с удовольствием посещают наши театральные постановки. Что-то интересное и полезное здесь есть для каждого. Конечно, у нас сформировался пул наших постоянных посетителей, зрителей. Но повторюсь, «Октава» — для всех!



- В 2019 году открылась студия звукозаписи Oktava Lab. Полвека назад в микрофон «Октавы» Юрий Гагарин сказал свое знаменитое «Поехали!», а музыканты мирового уровня, такие как Radiohead, Стинг и U2, использовали продукцию завода для записи своих культовых альбомов…



- Появление студии звукозаписи в кластере — это очень логичная история: мы находимся в бывшем здании завода «Октава», легендарного производителя знаменитых на весь мир микрофонов. Завод «Октава» — наш старший брат и товарищ, с которым мы тесно взаимодействуем. Студия — это его логическое продолжение. Тему звука на своей площадке мы развивали еще с момента открытия — через событийную программу, а теперь у нас есть профессиональная студия Oktava Lab, которая, конечно же, оснащена полной линейкой микрофонов «Октава». У нас уже есть первые успехи — молодые местные музыканты записываются здесь. На базе нашей студии проводила занятия федеральная Школа радиовещания. Площадка развивается, формирует пул гостей, клиентов, партнеров.



- У кластера много партнерств и совместных проектов с самыми разными институциями и со всеми значимыми городскими площадками. Расскажите об этом подробнее — с кем тесно сотрудничаете и работаете?



- Конечно же, для того, чтобы заполнить такое большое пространство жизнью, необходимо не только развивать собственные продукты, но и дружить с другими интересными проектами. Мы с самого начала работаем в тесном партнерстве с федеральными и городскими площадками. Например, с театральной компанией «Барабан». Очень любим наших коллег из «Ясной Поляны» и плотно с ними сотрудничаем, в частности с фестивалем «Толстой». Надеемся, что в этом году фестивалю быть, и «Октава» станет одной из площадок, на которой они проведут часть своих мероприятий. Также в прошлом году в «Октаве» прошло закрытие фестиваля «Джазовая провинция». Все классные проекты, которые есть в регионе, мы привлекаем к сотрудничеству!

- Вы уже два года у руля «Октавы». Чем для Вас стало это место?

- Пожалуй, на данный момент это самый главный проект, который был в моей профессиональной деятельности, как бы пафосно это ни прозвучало. Удивительным образом он стал для меня очень личным. Думаю, во многом это отношение формируют люди, которые работают над этим проектом, здесь собралась просто потрясающая команда.

- Анна, готовы ли Вы поделиться планами на следующий год?



- Сейчас тот момент, когда про планы говорить не очень правильно, гораздо вернее говорить про задачи. Их на текущий период мы для себя определили — оставаться интересными для нашей аудитории, быть с ними на связи и продолжать радовать их лекциями, мастер-классами, театральными постановками. Одним словом, попытаться сделать для них время карантина полезнее, веселее и ярче. А про планы я предлагаю поговорить в нашу следующую беседу, надеюсь, что она состоится уже этим летом.