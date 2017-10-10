Алексей Пиманов о премьере фильма «Крым»: Вцепитесь в любимых, к черту политику!

Фото Дмитрия Дзюбина.

Повод для приезда в Тулу известного режиссера – премьера фильма «Крым». О пути, который пришлось проделать большой команде единомышленников, Алексея Пиманов рассказал тулякам на творческой встрече.

— Алексей Викторович, в фильме «Крым» поднимаются сложные, трогательные темы. Как зародилась идея создания этого проекта?

- Это случилось в марте 2014 года. Я оказался в Крыму и почувствовал энергетику, которая исходит от этого места и окружающих людей: она может свести с ума любого творческого человека. Это было похоже на тот момент, когда Юрий Гагарин отправлялся в неизведанный космос. Страхи, хлопоты, слезы, радость, надежды — все смешалось в единое массовое ощущение. То же самое люди пережили в Крыму. Эмоции невозможно сдержать и, выплескиваясь наружу, они образуют незримое облако впечатлений. С ним я и столкнулся. Решил: если и снимать фильм, то только о событиях в Крыму.

— Как шла работа над фильмом?

- Задумывая этот фильм, я понимал, с какой силой мне придется столкнуться. Предчувствуя шквал критики, изучил историческую хронику в малейших деталях. Ведь взять на себя ответственность за столь эмоциональную картину — сложная задача даже для опытного режиссера. Тем более, тема Крыма до сих пор актуальна и находится в центре внимания мировых СМИ.

На работу над сценарием ушло почти два года. Трудность была в том, что обстановка постоянно менялась: началась война на Украине, люди находились в смятении. Политика задавила настолько, что я понял: надо снимать не о ней, а о любви — самом сильном на свете чувстве. Смена концепции сыграла ключевую роль. Фильм стал гораздо глубже, чем предполагалось.

К чему лукавить: работать над «Крымом» было сложно. На площадке было много военной техники.

Как только съемочная группа приехала в Севастополь, мы созвали всех местных журналистов, чтобы распространить по городу важное объявление: «Ведутся съемки».

А «Беркут» на площади Нахимова, вертолеты в небе, общая паника — все это понарошку, не по-настоящему. Мы хотели, чтобы люди ничего не боялись. Крымчане каждый день приходили на съемочную площадку и говорили: «Ребята, все было точно так. Мы думали, что вернулись в тот страшный 2014 год». После таких слов я уверен: мы сделали все верно, общественность должна знать правду.



Кадр со съемок фильма «Крым». Фото «Нашей газеты».

В съемках были задействованы жители Севастополя. Они, как никто другой, смогли воспроизвести ту атмосферу, которая царила здесь в моменты отчаяния. Приведу в пример эпизод на вокзале. Из 800 снявшихся в нем людей 600 — реальные участники встречи поезда. С одной стороны, с ними было легко работать: они сами все рассказывали. Но, с другой стороны, не все понимали специфику художественного кино. Думая, что мы снимаем документальный фильм, люди часто подходили с одним и тем же вопросом: «Что мне делать? В реальности я стоял вон там, а сейчас — в пяти метрах от того места».

— У вашего фильма два слогана. И если с первым («С любимыми не расставайтесь») все понятно, то второй — «Любовь сильнее ненависти» — вызывает вопросы. Что Вы этим имели в виду?

- Волна ненависти пошла три года назад. Рассказав идею фильма друзьям, я столкнулся не просто с непониманием, а с презрением. Приятели из либерального лагеря открыто выражали свое недовольство, называя меня слепым безумцем. Они до сих пор уверены, что я освещаю события не с той стороны. Но это полная чушь: фильм «Крым» не о важности политики, а о господстве любви. Я хотел показать, что она сильнее любых невзгод, решений, людей и расстояний.

И история современных Ромео и Джульетты лучше всего могла это проиллюстрировать.

Нас разводит по разные стороны баррикад чье-то политическое безумство. Так не должно быть, это не правильно.

— Кто консультировал вас по вопросам исторической точности?

- В военных эпизодах нас консультировали опытные люди, которые реально знают в этом толк. Многое из того, что я услышал, не получилось внести в сценарий. Я подумал: на эту тему снимут еще сотню фильмов, оставлю коллегам почву для сюжетов. Но режиссеры почему-то не выстраиваются в очередь за крымскими событиями.

— У вашего фильма низкий рейтинг на «Кинопоиске». Вы описываете столько достоинств «Крыма», что даже не верится в эти цифры. Как считаете, с чем они связаны?

- Я давно работаю в киноиндустрии, но такой антирекламной кампании, как у «Крыма», не видел никогда. Аналитики предрекали нам максимум 100 миллионов сборов. Но всего за две недели проката фильм собрал уже больше трехсот. Будет еще больше!



Кадр со съемок фильма «Крым». Фото «Нашей газеты».

Мы ожидали, что у картины будет много врагов: ведь даже название провокационное. Так и вышло. Против нас работали информационные войска Украины, зарубежные СМИ, различные внутренние структуры. За две недели до премьеры они общими усилиями «накрутили» рейтинг «Крыма»: он стал огромным. А потом, в пятницу, когда начался прокат, рейтинг резко обвалился. Его специально обрушили противники фильма, и мы даже вычислили одного из этих людей. В своем посте в соцсетях он написал: «Поздравляю, ребята! Трехмесячная работа по уничтожению фильма „Крым“ увенчалась успехом. Теперь он ничего не соберет в прокате». Позже этот пост был удален, но у меня остался скриншот.

Антирекламная работа велась очень грамотно, были задействованы современные дорогостоящие технологии.

Хорошо, что зрители поняли: в фильме главное — любовь.

Прокатчики все, как один, говорят мне: «Впервые видим, что картина собирает и молодых, и пожилых. Выходя из зала, мужчины плачут. Это достойно аплодисментов». Я готов кланяться в ноги нашему народу. В регионах не так много денег, но люди несут свои кровно заработанные в кассы кинотеатров. Так происходит потому, что история «Крыма» реально цепляет.

— По какому принципу Вы подбирали актеров?

- Такой сюжет требует души. Я искал людей, которые не гонятся за большим гонораром, а умеют жить сердцем. В глазах Романа Курцына и Евгении Лаповой я увидел заразительный огонек и понял, что эти ребята смогут рассказать сложную душещипательную историю. Им поверят. Так и вышло.



Кадр из фильма «Крым».

Ну и, конечно, я, как сторонник голливудской школы, подбирал красивых актеров. Важно, чтобы мужская половина зала возжелала героиню, а женская — героя. У меня, кажется, получилась идеальная экранная пара!

— Не было ли у Вас мысли снять фильм о событиях, происходящих на востоке Украины?

- У меня многие спрашивают об этом. Но я, как режиссер, сейчас слишком эмоционально вымотан и в скором будущем вряд ли смогу посягнуть на столь глобальную историю. А если нет соответствующей эмоции, не стоит и снимать.

Я всегда работаю с душой. Иногда я даже заранее определяю с актерами главный саундтрек. Так, с Ромой и Женей, мы остановились на треке Наргиз Закировой «С любимыми не расставайтесь». Ребята настолько влюбились в эту песню, что стали ревновать ее к окружающим.

Однажды, сидя в ресторане и увидев, как под нее танцуют люди, Рома и Женя начали возмущаться: «Почему они эту песню выбрали? Она же наша».

Вдохновения, которое может побудить меня к созданию еще одной сильной истории, у меня пока нет. Боюсь, что сердце не выдержит нового потрясения. Вот почему я сейчас задумываю нечто более воздушное: хочу снять авантюрную комедию.

досье myslo

Алексей Викторович Пиманов.

Режиссер, продюсер, сценарист, журналист, телеведущий.

Родился 9 февраля 1962 года в Москве.

Женат на актрисе Ольге Погодиной. Есть три ребенка: сыновья Денис и Артем (от первого брака с Валерией Архиповой) и приемная дочь Дария (от второго брака с журналисткой Валентиной Пимановой).

С 1997 года — ведущий программы «Человек и закон» на «ОРТ» и «Первом канале».

Продюсер пятидесяти фильмов, среди которых «Зоя», «Путейцы», «Ненависть», «Цыганки» и т. д.

Увлекается политологией, историей и спортом — хоккеем и теннисом.