Тульские педиатры о смелых малышах, волшебных конфетах и силе улыбки

Фото Дмитрия Дзюбина и из архива героинь публикации.

Валентина Ефименко

Участковый педиатр Детской городской клинической больницы города Тулы. Стаж 10 лет.

— Я переехала в Тулу из Краснодара. Захотелось поработать в другом регионе, с другим климатом. На сайте объявлений по поиску работы разместила резюме и вскоре получила приглашение от министерства здравоохранения Тульской области. В вашем городе я работаю с февраля 2024 года. Разочарований нет — мне всё очень понравилось! Отличный город, уютный, все рядышком, все есть. Люди хорошие, добрые, отзывчивые. Одно удовольствие здесь работать.

Окончила Кубанский государственный медицинский университет, кафедру педиатрии. Уже в восьмом классе я решила, что стану врачом. Я точно знала, что буду заниматься этим, больше мне ничего не нравилось. Поступила на кафедру педиатрии, и мне так понравилось, что, когда была возможность перевестись на «лечебное дело», я не стала этого делать.

Люблю свою работу за детей! Те эмоции, которые они дают, больше нигде не найти. Этот позитив, эти улыбки, эта благодарность… С маленькими пациентами всегда можно договориться. Начинаешь с ними ласково разговаривать, с улыбкой, и они перестают тебя бояться, идут на контакт. Потом уже с удовольствием ходят на приемы, улыбаются, сами садятся на стульчик около врача, поднимают маечки, чтобы я их послушала. В кабинете всегда есть картинки, яркие наклейки, а особо отличившимся деткам выдаю дипломчики «Смелому пациенту», детям они очень нравятся.

Детский врач должен быть внимательным к своим пациентам, отзывчивым, добрым. В педиатрии без доброты не обойтись, потому что детки очень хорошо чувствуют заботу, которой их окружаешь. Как профессионал педиатр должен все время развиваться. Постоянно читать, слушать лекции, обновлять знания… Медицина быстро шагает вперед, поэтому надо всегда учиться. Прежде чем выбрать эту профессию, ты должен быть уверен в том, что сможешь общаться с детьми.

Если ты любишь детей, если тебе нравится им помогать и ты получаешь от этого удовольствие, значит, ты на правильном пути.

Родители должны всегда быть внимательны к ребенку, прислушиваться к тому, чего он хочет, что говорит, на что жалуется. Если возникают какие-то сложности, всегда можно обратиться к участковому врачу — он подскажет, как поступить в той или иной ситуации.

Моей дочке Стефании девять лет. Пока она увлечена творчеством, любит рисовать. Но если вдруг захочет стать врачом, я ее в этом поддержу.

Всем педиатрам желаю, чтобы их пациенты выздоравливали и все случаи заканчивались хорошо. Ну и конечно, здоровья!

Наталия Горюнова

Участковый врач-педиатр филиала детской поликлиники Ефремовской больницы. Стаж 34 года.

— То, что я стану педиатром, я решила еще в детском саду. Моя мама работала медсестрой, так что к медицине я всегда была близка. Но никаким другим врачом я быть не хотела — только детским. Ведь дети — наше будущее, самое главное, что у нас есть, они на первом месте всегда и везде. И они должны быть здоровыми. Мне нравится с ними общаться, я быстро нахожу контакт, и они ко мне тянутся.

Я родилась в поселке Куркино, а учиться уехала в Ленинград — там был единственный в стране медицинский педиатрический институт. Я поступала туда три года подряд, все время не хватало чуть-чуть, и, наконец, поступила. По распределению приехала работать в Ефремов и осталась тут на всю жизнь. Вышла замуж, родила двоих детей. Сын Сергей и дочка Светлана не пошли по моим стопам, а вот внучка хочет стать медиком!

У меня очень большой опыт работы. Дети, которые ходили ко мне на прием, сейчас выросли и снова вернулись ко мне на участок, уже приводя сюда своих детей. Мне с ними очень просто общаться. Ну, а если вдруг ребенок капризничает, то тут помогут только терпение и любовь. Обычно малыши приходят к врачу со своими игрушками, так вот сначала слушаешь фонендоскопом игрушку, а уже потом ребенка. Они меня все знают, на улице видят — бегут здороваться. А еще у меня всегда есть конфетки и шоколадки, и когда у ребенка день рождения, я всегда его поздравляю и говорю: «Вот тебе волшебная лечебная конфета в дополнение к лекарствам. Ешь и выздоравливай!» Это очень благодарная работа. Когда ребенок после лечения прибегает здоровый и веселый — это счастье!

Всем коллегам желаю здоровья, благополучия в семьях и стабильности в финансах.

Анна Гончарова

Врач-педиатр детской поликлиники БСМП им. Д. Я. Ваныкина. Стаж 13 лет.

— Я приехала в Тулу из Орловской области. Окончила Орловский мединститут по специальности «лечебное дело», а ординатуру — по «педиатрии». Работала на участке, затем в детском отделении противотуберкулезного диспансера. А потом узнала, какие отличные условия созданы для врачей в Тульском регионе, вплоть до возможности получить квартиру, и приехала в Тулу. Работаю здесь с апреля 2024 года.

У меня был выбор: пойти либо в педагогический институт, либо в медицинский. Я выбрала медицину. Хотела стать хирургом, но поняла, что не переношу даже вида наркозно-дыхательного аппарата.

У детского врача в первую очередь должна быть эмпатия, он должен сочувствовать ребенку. Сейчас эмоциональная нагрузка у детей совсем другая, не как в нашем с вами детстве. Чтобы работать в педиатрии, нужно быть очень коммуникабельным человеком — и с родителями, и с детьми.

Когда малыши к тебе постоянно ходят, ты автоматически становишься для них родным человеком, другом, членом семьи.

Дети уже знают меня, и я всех знаю и помню, как кого зовут. Перед осмотром важно поговорить с маленьким пациентом, установить контакт и чувствовать себя в душе тоже ребенком, чтобы быть на одной волне с ним. Дети сейчас развитые, контактные. Они пускают тебя в свою жизнь, они более открыты, чем взрослые.

Родителям хочу посоветовать не забывать читать детям. «Что такое хорошо и что такое плохо?» Маяковского, «А что у вас?» Михалкова, где есть такие строки: «Мамы разные нужны, мамы разные важны…» Сейчас важно не стирать границы между хорошим и плохим и напоминать детям о роли мамы в их жизни.

Коллегам желаю, чтобы профессия педиатра оставалась такой же доброй и позитивной.

Юлия Терехова

Заведующая детским консультативно-диагностическим центром Тульской детской областной клинической больницы, врач-педиатр. Стаж 9 лет.

— С детства очень любила играть в доктора. Меня часто оставляли посидеть с младшим братом и двоюродной сестрой, и мы вместе играли в больницу. Когда пришло время выбирать профессию, я могла думать только о медицине и только о педиатрии. Я окончила Медицинский институт Орловского госуниверситета, там выучилась на педиатра. А потом продолжила учиться, и теперь я еще и гастроэнтеролог.

Работать с детьми сложно — это вам скажет любой педиатр. Но когда ты видишь маленького человека, который плохо себя чувствовал, а благодаря лечению пошел на поправку, у него появился аппетит, он начал играть в любимые игрушки, и на этом фоне еще и счастливые глаза родителей, — меня саму переполняет ощущение счастья.

Современный специалист должен постоянно повышать свою квалификацию. Ежедневно. Как говорит китайская народная мудрость, «учиться — все равно что плыть против течения: чуть остановишься — и тебя отнесет далеко назад».

Детский доктор — это волшебник в белом халате. Он должен быть добрым и чутким.

Когда ребенок болеет — родителям страшно. И наша задача быть не только врачом, но еще и психологом. А с детьми — еще и аниматором. Врач должен иметь большой авторитет. Некоторые родители приходят уже со своим диагнозом: «А я вот в интернете прочитала…» Врач должен иметь крепкую теоретическую базу и уметь убедительно доносить информацию, которой будут верить, а не искать стороннее мнение в интернете.

Моему сыну Мише шесть лет, и сейчас он мечтает стать водителем скорой помощи. Ну, а если захочет стать врачом — я его в этом поддержу.

Оксана Лозинина

И. о. заведующего детской поликлиникой № 1 Узловской районной больницы, врач-педиатр. Стаж 6 лет.

— Живу в поселке Каменецком Узловского района. Здесь окончила школу, потом — медучилище в Новомосковске, а затем — Воронежский государственный медуниверситет им. Бурденко. Я люблю детей и хочу, чтобы все они были здоровыми. Видеть улыбающихся здоровых детей — это счастье, они наполняют меня эмоциями и жизненными силами.

Я — первый врач в семье, и по моим стопам уже хотят пойти моя младшая 15-летняя сестра Ульяна и моя маленькая дочка Полина.

С маленькими пациентами и с их родителями несложно, главное — найти общий язык, настроить на позитив, разговаривать так, чтобы было понятно и ребенку, и взрослому, не использовать сложных медицинских терминов. Обязательно нужен индивидуальный подход, тогда не будет никаких сложностей. В помощь врачу — яркие картинки с мультперсонажами, которые очень нравятся детям и отвлекают их.

В педиатрию идут только по велению сердца и души. Здесь нет случайных людей. Это не должно быть желание родителей, человек сам должен принять это решение. Если сердце лежит к детям, то это ваше и вы будете замечательным педиатром, отличным специалистом, и это станет делом вашей жизни.

Детский врач должен лечить так, как лечил бы своих детей.

Здоровый ребенок сейчас — это здоровые мужчина или женщина в будущем.

Мы постоянно учимся, поэтому наша квалификация растет год от года.

Моя работа наполняет меня радостью и счастьем. Всем педиатрам желаю улыбок, любви и удачи!