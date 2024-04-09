Квартирники в кафе «Октавы»

14 и 27 апреля в кафе «Октавы» пройдут квартирники.

14 апреля, 19.00 – LaVerden



Фолк-проект LaVerden подарит вам незабываемое ощущение причастности к бесшабашному веселью средневекового человека! Музыканты бережно собирают средневековые мелодии и подбирают к ним оправы интересных аранжировок. Хотя иной раз они не прочь похулиганить и совместить в своей музыке балладу 14 века с рок-хитом.

27 апреля, 19.00 – NEVESNA



Легкая светлая и необыкновенно позитивная музыка создаст весеннее настроение. Группа NEVESNA бережно оборачивает чувства и эмоции своих песен в космическо-морскую тематику. Каждое выступление ребят — это маленькое путешествие к тайнам морских глубин и неизведанных галактик.



Стоимость: от 360 руб.