Квартирники в кафе «Октавы»
14 и 27 апреля в кафе «Октавы» пройдут квартирники.
14 апреля, 19.00 – LaVerden
Фолк-проект LaVerden подарит вам незабываемое ощущение причастности к бесшабашному веселью средневекового человека! Музыканты бережно собирают средневековые мелодии и подбирают к ним оправы интересных аранжировок. Хотя иной раз они не прочь похулиганить и совместить в своей музыке балладу 14 века с рок-хитом.
27 апреля, 19.00 – NEVESNA
Легкая светлая и необыкновенно позитивная музыка создаст весеннее настроение. Группа NEVESNA бережно оборачивает чувства и эмоции своих песен в космическо-морскую тематику. Каждое выступление ребят — это маленькое путешествие к тайнам морских глубин и неизведанных галактик.
Стоимость: от 360 руб.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
14 апреля 2024, воскресенье
19:00
17 апреля 2024, среда
19:00
11 - 17 апреля
11 - 18 апреля
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