13 апреля в Туле покажут спектакль-инверсию «Серебро».

Хрустальные ручьи поэзии серебряного века, метафоры, взрезающие грудную клетку и точки строф, как пули в голову. Как писала Марина Цветаева: «Я слово беру на прицел».

Поэзия как лекарство, дружеский совет в минуту отчаяния, оружие и способ воскреснуть — необузданный мир Мандельштама, экстравагантная Тэффи и хлесткая Гиппиус.

Место: улица Пороховая, 33А.