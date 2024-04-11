Серебро
13 апреля в Туле покажут спектакль-инверсию «Серебро».
Хрустальные ручьи поэзии серебряного века, метафоры, взрезающие грудную клетку и точки строф, как пули в голову. Как писала Марина Цветаева: «Я слово беру на прицел».
Поэзия как лекарство, дружеский совет в минуту отчаяния, оружие и способ воскреснуть — необузданный мир Мандельштама, экстравагантная Тэффи и хлесткая Гиппиус.
Место: улица Пороховая, 33А.
Где и когда?
Тула , Тула
13 апреля 2024, суббота
19:00
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