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Руки Вверх!

Руки Вверх!

13 апреля в Ледовом дворце пройдет концерт группы «Руки Вверх!» и Сергея Жукова. 

Скажите, кто же не знает Сергея Жукова и группу «Руки Вверх!»? Артист, на концерт которого ходят сразу несколько поколений зрителей. Группа, чья музыка вызывает шквал эмоций и воспоминаний, у кого-то это память о первой любви, а кто-то ностальгирует о своей беззаботной юности.

Концерты большого юбилейного тура группы «Руки Вверх – 25» увидели уже десятки городов, а скоро мы приедем и в твой город.

В честь юбилея группа приготовила для вас новое шоу: только хиты, любимые песни, обновленная танцевальная шоу-программа, тонны звука и света уже готовы к тому, чтобы зажечь огонёк в ваших сердцах! Приходи и спой любимые песни легендарной группы вместе с нами!

Стоимость: от 2700 руб.
Где и когда?
Ледовый дворец
13 апреля 2024, суббота
19:00
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