13 апреля в Ледовом дворце пройдет концерт группы «Руки Вверх!» и Сергея Жукова.

Скажите, кто же не знает Сергея Жукова и группу «Руки Вверх!»? Артист, на концерт которого ходят сразу несколько поколений зрителей. Группа, чья музыка вызывает шквал эмоций и воспоминаний, у кого-то это память о первой любви, а кто-то ностальгирует о своей беззаботной юности.

Концерты большого юбилейного тура группы «Руки Вверх – 25» увидели уже десятки городов, а скоро мы приедем и в твой город.

В честь юбилея группа приготовила для вас новое шоу: только хиты, любимые песни, обновленная танцевальная шоу-программа, тонны звука и света уже готовы к тому, чтобы зажечь огонёк в ваших сердцах! Приходи и спой любимые песни легендарной группы вместе с нами!

от 2700 руб.