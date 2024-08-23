Гонка героев—2024, гастропикник и фестиваль «Стерео Квартал» в «Октаве»: выходные в Туле

Гонка героев
Где: Парк активного отдыха «Некрасово».
24 августа в парке активного отдыха «Некрасово» пройдет традиционная «Гонка героев». В экстремальном забеге с препятствиями примут участие 2500 человек.
Август
Где: Арт-кэмп «Дикая Мята».
24-25 августа в арт-кэмпе «Дикая Мята» состоится гастропикник «Август» — праздник гурманов и гедонистов. Гостей ждут изысканные блюда, гастромаркет с фермерскими продуктами, выступления стендап-комиков и музыкальных резидентов арт-кэмпа, гала-ужин от топ шефов России, мастер-классы популярных гастроблогеров, стритфуд, ресторанная зона и многое другое.
Стерео Квартал
Где: Кластер «Октава».
24 и 25 августа в кластере «Октава» пройдет фестиваль «Стерео Квартал».
Событие объединит два ежегодных мероприятия — фестиваль-конкурс для молодых музыкантов Oktava Lab Fest и фестиваль вкусовых впечатлений — Октава Гастро фест.
Закрытие Кубка Губернатора Тульской области по хоккею
Где: Ледовый дворец.
24 августа в «Ледовом дворце» состоится закрытие Кубка Губернатора Тульской области по хоккею.
Машина добра
Где: Парковка ТЦ «Сарафан» (ул. Путейская, 5) перед 1-м корпусом.
25 августа на парковке ТЦ «Сарафан» перед 1-м корпусом пройдет выставка-пристройство «Машина добра», где все желающие смогут найти себе четвероногого друга или просто помочь животным, которые ещё не обрели новый дом.
Русское лето
Где: Белоусовский парк.
24 августа в Белоусовском парке прйодет фестиваль «Русское лето. ZаРоссию».
Хедлайнеры концерта: рок-группа «ПилОт», группа «АнимациЯ», певица Мари Мар. Выступят местные музыканты.
Фестиваль паркового волейбола
Где: Белоусовский парк.
24 и 25 августа в Центральном парке пройдет III заключительный этап фестиваля паркового волейбола.
Война и Мир
Где: Село Никольское-Вяземское.
24 августа в родовом имении семьи Толстых Никольском-Вяземском пройдет историко-литературный фестиваль «Война и Мир».
Центральным событием фестиваля станет военно-историческая реконструкция сражений Отечественной войны 1812 года в сочетании со сценами из балета «Война и мир»
Чемпионат и первенство Тульской области по выездке
Где: Конноспортивный комплекс «Грумант».
24-25 августа в конноспортивном комплексе «Грумант» состоятся чемпионат и первенство Тульской области среди детей, юношей и юниоров по выездке.
Поход выходного дня
Где: Отправление с Московского вокзала.
Регистрация по ссылке.
25 августа Школа спортивного туризма Тульской области приглашает в поход выходного дня.
Белые розы, розовые слоны
Где: Тульский камерный драматический театр.
25 августа в Тульском камерном драматическом театре состоится премьера спектакля по одноименной пьесе Уильяма Гибсона «Белые розы. Розовые слоны».