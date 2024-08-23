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Гонка героев—2024, гастропикник и фестиваль «Стерео Квартал» в «Октаве»: выходные в Туле

Гонка героев—2024, гастропикник и фестиваль «Стерео Квартал» в «Октаве»: выходные в Туле

А еще чемпионат и первенство Тульской области по выездке и выставка-пристройство животных — в нашем обзоре выходных.

Гонка героев

Когда: 24 августа, суббота, 9.45.

Где: Парк активного отдыха «Некрасово».

Гонка героев

24 августа в парке активного отдыха «Некрасово» пройдет традиционная «Гонка героев». В экстремальном забеге с препятствиями примут участие 2500 человек. 

 

Август

Когда: 24-25 августа, суббота–воскресенье, 12.00.

Где: Арт-кэмп «Дикая Мята».

Август

24-25 августа в арт-кэмпе «Дикая Мята» состоится гастропикник «Август» — праздник гурманов и гедонистов. Гостей ждут изысканные блюда, гастромаркет с фермерскими продуктами, выступления стендап-комиков и музыкальных резидентов арт-кэмпа, гала-ужин от топ шефов России, мастер-классы популярных гастроблогеров, стритфуд, ресторанная зона и многое другое.

 

Стерео Квартал

Когда: 24-25 августа, суббота-воскресенье, 12.00.

Где: Кластер «Октава».

Стерео Квартал

24 и 25 августа в кластере «Октава» пройдет фестиваль «Стерео Квартал».
Событие объединит два ежегодных мероприятия — фестиваль-конкурс для молодых музыкантов Oktava Lab Fest  и фестиваль вкусовых впечатлений — Октава Гастро фест.

 

Закрытие Кубка Губернатора Тульской области по хоккею

Когда: 24 августа, суббота, 17.30.

Где: Ледовый дворец.

Кубок Губернатора Тульской области по хоккею

24 августа в «Ледовом дворце» состоится закрытие Кубка Губернатора Тульской области по хоккею.

 

Машина добра

Когда: 25 августа, воскресенье, 12.00.

Где: Парковка ТЦ «Сарафан» (ул. Путейская, 5) перед 1-м корпусом.

Машина добра

25 августа на парковке ТЦ «Сарафан» перед 1-м корпусом пройдет выставка-пристройство «Машина добра», где все желающие смогут найти себе четвероногого друга или просто помочь животным, которые ещё не обрели новый дом.

 

Русское лето

Когда: 24 августа, суббота 15.00.

Где: Белоусовский парк.

Русское лето

24 августа в Белоусовском парке прйодет фестиваль «Русское лето. ZаРоссию». 

Хедлайнеры концерта: рок-группа «ПилОт», группа «АнимациЯ», певица Мари Мар. Выступят местные музыканты. 

 

Фестиваль паркового волейбола

Когда: 24-25 августа, суббота–воскресенье, 9.30.

Где: Белоусовский парк.

Фестиваль паркового волейбола

24 и 25 августа в Центральном парке пройдет III заключительный этап фестиваля паркового волейбола.

 

Война и Мир

Когда: 24 августа, суббота, 12.00.

Где: Село Никольское-Вяземское.

Война и Мир

24 августа в родовом имении семьи Толстых Никольском-Вяземском пройдет историко-литературный фестиваль «Война и Мир».

Центральным событием фестиваля станет военно-историческая реконструкция сражений Отечественной войны 1812 года в сочетании со сценами из балета «Война и мир»

 

Чемпионат и первенство Тульской области по выездке

Когда: 24-25 августа, суббота–воскресенье, 10.00.

Где: Конноспортивный комплекс «Грумант».

Чемпионат и первенство Тульской области по выездке

24-25 августа в конноспортивном комплексе «Грумант» состоятся чемпионат и первенство Тульской области среди детей, юношей и юниоров по выездке.

 

Поход выходного дня

Когда: 25 августа, воскресенье, 7.30.

Где: Отправление с Московского вокзала.
Регистрация по ссылке.

Поход выходного дня

25 августа Школа спортивного туризма Тульской области приглашает в поход выходного дня.

 

Белые розы, розовые слоны

Когда: 25 августа, воскресенье, 18.30.
Где: Тульский камерный драматический театр.
 

Белые розы, розовые слоны

25 августа в Тульском камерном драматическом театре состоится премьера спектакля по одноименной пьесе Уильяма Гибсона «Белые розы. Розовые слоны».

 

а что в кино?

Три богатыря. Ни дня без подвига

У трех богатырей что ни день, то подвиг по расписанию. То придется расследовать похищение княжеской короны, то спасать друзей из волшебного мира снов, то Конь Юлий с Алешей схлестнутся в эпической битве умов. Не бывает маленьких приключений, да и богатыри наши — немаленькие. Так что долго ли, коротко ли, а вас ждут три увлекательные истории разом.
 

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Автор:
вчера, в 12:25 0
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