Фестиваль паркового волейбола

24 и 25 августа в Центральном парке пройдет III заключительный этап фестиваля паркового волейбола.



Соревнования пройдут в классическом и пляжном формате. Об этом сообщает минспорта Тульской области.

В классический вариант волейбола приглашаются команды в составе 8 участников (не менее двух женщин) без ограничения по возрасту.

Регистрация на волейбольных площадках в 9.00. Начало игр — в 9.30.

В пляжный волейбол приглашаются мужские и женские команды без ограничения по возрасту, в составе двух участников.

Регистрация и жеребьевка мужских команд в 7.30, начало игр — в 8.00. Женских — в 12.30 и 13.00 соответственно.

Заявки принимаются по 22 августа включительно. Подробности по ссылке.