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Гонка героев

Гонка героев

24 августа в парке активного отдыха «Некрасово» пройдет традиционная «Гонка героев». В экстремальном забеге с препятствиями примут участие 2500 человек. 

Любителей экстремального спорта ждет трасса длиной почти 9 км и 31 испытание на силу и выносливость. Полоса препятствий включает в себя традиционные рукоходы разной сложности: «двойное вращение», «лестница» и другие. Пройти их необходимо только за счет силы рук, не касаясь земли.

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Отдельную сложность трассе добавляют многочисленные рвы и преграды из воды и грязи, преодолевая которые, нужно, например, проползти под сеткой или колючей проволокой.

Кроме того, участникам предстоит преодолеть и свои страхи: чтобы пройти препятствие «проем из шин» следует пролезть в очень узкие проемы между автомобильных покрышек. Финальным испытанием станет подъем по канату на восьмиметровый «Эверест». 

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Пройти «Гонку» может любой желающий старше 18 лет в одном из трех форматов: индивидуальном чемпионате или массовом старте, а также в составе команды из 10 человек в сопровождении профессионального инструктора.

Те любители спорта, которые не смогут собрать свою собственную команду, имеют возможность принять участие в мероприятии в формате «Место в команде». Такой формат участия дает возможность не только проверить свои силы на дистанции, но и обзавестись новыми друзьями — команды формируются из незнакомых друг с другом людей. 

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Отдельно состоится старт корпоративных команд. В нем примут участие около 600 человек. На старт «Гонки Героев» в Туле выйдут команды Сбера, ГПБ, Технической академии Росатома, Института Мосинжпроекта и других организаций.

В рамках «Гонки Героев» также пройдут Всероссийские соревнования по гонкам с препятствиями (OCR), в которых примут участие сильнейшие спортсмены со всей страны.

Возрастной ценз: для участников 18+, для зрителей 0+. 

Где и когда?
Некрасово, центр активного отдыха
Ленинский район , Тульская область, Ленинский район, 176 км трассы М2
24 августа 2024, суббота
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