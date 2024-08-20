  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. События
  4. Август - События Тулы и области - Афиша - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Август

Август

24-25 августа в арт-кэмпе «Дикая Мята» состоится гастропикник «Август» — праздник гурманов и гедонистов. Гостей ждут изысканные блюда, гастромаркет с фермерскими продуктами, выступления стендап-комиков и музыкальных резидентов арт-кэмпа, гала-ужин от топ шефов России, мастер-классы популярных гастроблогеров, стритфуд, ресторанная зона и многое другое.

В этом году организаторы заложили новую традицию — выбирать продукт года. В 2024-м таким продуктом стала свекла, блюда из которой войдут в меню каждого участника, тем самым раскрыв все гастрономические возможности корнеплода, который можно встретить в каждом магазине страны. 

kS_Dj8G9iYA.jpg

В 2024 году гастропикник «Август» и ассоциация шеф-поваров и шеф-кондитеров Chefs Team Russia на период пикника откроют гастрошколу, где каждый сможет почерпнуть знания, которые пригодятся как дома, так и на пикниках. Chefs Team Russia — профессиональное сообщество, призванное делиться опытом, вдохновлять, вкладывать свою энергию в развитие современной гастрономии. 

Николай Сарычев, президент ассоциации Chefs Team Russia:

— Для Chefs Team — это важное сотрудничество, ведь мы можем делиться своим опытом и знаниями, за которыми приедут гости гастропикника «Август». Приготовление блюд или рассказ о каком-либо продукте — в нашем случае это свекла — оно экспертное. И для многих людей это очень важно и ценно. К тому же мы мало знаем о нашей гастрономии, о наших продуктах и одна из наших задач — это обучение приготовлению блюд в целом и/или из определенного продукта. Мы будем рады, если гости пикника уйдут счастливыми, довольными и с десятком новых рецептов, чтобы приготовить что-то новое у себя на кухне. 

Территория пикника будет разделена на шесть тематических площадок:

  • Art&Wine — локация, где можно будет узнать все о лучших российских винах;
  • Сыр&Сидр — территория ароматных сыров и игристого сидра;
  • Meat&Grill — место для ценителей мяса, приготовленного на огне;
  • Река&Море — территория рыбы и морепродуктов;
  • Veg&Organic — площадка, посвященная органическим продуктам и здоровому образу жизни;
  • Пряничный дворик, оформленный в виде пряничного дома, где будут представлены конфеты, шоколад, пряники и другие сладости. 

Кульминацией станет гала-ужин — восемь шефов представят индивидуальный курс под аккорды заходящего солнца.

Удивлять кулинарными изысками будут шефы и бренд-шефы таких ресторанов и кафе, как: «Кулинарный цех» — Анна и Дмитрий Шаляпины, Salden’S — Павел Мильгунов, TEN — Игорь Синдеев, бельгийская брассерия Hops — Дмитрий Строгов и шефы из ассоциации шеф-поваров и шеф-кондитеров Chefs Team Russia.

На гастропикнике со своим стендапом выступят финалисты Comedy Баттл, участники «Открытого микрофона» комики Елена Корнеева и Рамис Ахметов. Так же анонсировано шоу Елены Новиковой — знаковой фигуры в русскоязычном стендапе, автора и исполнительницы главной роли в сериале «Я не шучу». 

rMv88s6qCNo.jpg

Джаз, фанк, соул — гостей пикника ждет эксклюзивная музыкальная программа с участием резидентов арт-кэмпа и фестиваля «Дикая Мята». Уже известно, что на гастропикнике «Август» выступят такие группы, как «Клуб 33», Elena Jaya и легендарный «Квартал». 

Где и когда?
Деревня Бунырёво
Бунырево , д. Бунырёво, Алексинский район
24 августа 2024, суббота
12:00
 В календарь
 В календарь
25 августа 2024, воскресенье
12:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Мой сосед Тоторо
25 августа, воскресенье 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.