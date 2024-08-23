24 августа в Белоусовском парке прйодет фестиваль «Русское лето. ZаРоссию». Программа начнется в 15.00 и объединит представителей разных поколений — детей с родителями, активную молодежь, людей зрелого возраста.

Хедлайнеры концерта: рок-группа «ПилОт», группа «АнимациЯ», певица Мари Мар. Выступят местные музыканты.

Все желающие смогут принять участие в мастер-классе по плетению маскировочных сетей и нашлемников, а также в сборе гуманитарной помощи для Курска. Со списком необходимых вещей можно ознакомиться на официальной странице Народного фронта г. Тулы в соцсети ВКонтакте.

Интерактивная выставка «Оружие Победы» познакомит детей и взрослых с образцами вооружения, а спортивно-интерактивная площадка Академии Александра Островского даст возможность проверить свою силу и ловкость.