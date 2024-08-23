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Русское лето

Русское лето

24 августа в Белоусовском парке прйодет фестиваль «Русское лето. ZаРоссию». Программа начнется в 15.00 и объединит представителей разных поколений — детей с родителями, активную молодежь, людей зрелого возраста.

Хедлайнеры концерта: рок-группа «ПилОт», группа «АнимациЯ», певица Мари Мар. Выступят местные музыканты.  

Все желающие смогут принять участие в мастер-классе по плетению маскировочных сетей и нашлемников, а также в сборе гуманитарной помощи для Курска. Со списком необходимых вещей можно ознакомиться на официальной странице Народного фронта г. Тулы в соцсети ВКонтакте. 

Интерактивная выставка «Оружие Победы» познакомит детей и взрослых с образцами вооружения, а спортивно-интерактивная площадка Академии Александра Островского даст возможность проверить свою силу и ловкость.

Где и когда?
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула , Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
24 августа 2024, суббота
15:00
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Мой сосед Тоторо
25 августа, воскресенье 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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