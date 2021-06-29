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Огрики

Огрики

Страна:
Германия, Бельгия, 2021
 
Премьера:
в РФ 01.07.2021
 
Режиссер:
Тоби Генкель, Дженс Мюллер
  
Актеры:
  
Жанр:
мультфильм, приключения, семейный
  
Продолжительноcть:
85 мин
  

Семейство Огриков на большом зеленом драконе прилетает в тихий город Нюхвиль, но местные жители почему-то им совсем не рады. И никто кроме юного изобретателя Макса и его подруги Лотти не подозревает, что только Огрики смогут спасти город от надвигающейся опасности.

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Касса
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