Огрики
Страна:
Германия, Бельгия, 2021
Премьера:
в РФ 01.07.2021
Режиссер:
Тоби Генкель, Дженс Мюллер
Актеры:
Жанр:
мультфильм, приключения, семейный
Продолжительноcть:
85 мин
Семейство Огриков на большом зеленом драконе прилетает в тихий город Нюхвиль, но местные жители почему-то им совсем не рады. И никто кроме юного изобретателя Макса и его подруги Лотти не подозревает, что только Огрики смогут спасти город от надвигающейся опасности.
Сегодня
|11:50
|Алмаз Синема
Завтра
|11:50
|Алмаз Синема
3 июля, суббота
|11:50
|Алмаз Синема
4 июля, воскресенье
|11:50
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
11:50
Завтра
|Алмаз Синема
|
11:50
3 июля, суббота
|Алмаз Синема
|
11:50
4 июля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
11:50
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
1 июля, четверг 18:30
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9 июля, пятница 19:00
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1 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
3 июля, суббота 14:00
₽ Билеты: 500 ₽