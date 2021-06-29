Страна: Германия, Бельгия, 2021

Премьера: в РФ 01.07.2021

Режиссер: Тоби Генкель, Дженс Мюллер

Актеры:

Жанр: мультфильм, приключения, семейный

Продолжительноcть: 85 мин

Семейство Огриков на большом зеленом драконе прилетает в тихий город Нюхвиль, но местные жители почему-то им совсем не рады. И никто кроме юного изобретателя Макса и его подруги Лотти не подозревает, что только Огрики смогут спасти город от надвигающейся опасности.