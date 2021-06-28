Мейкер-студия: «коптский переплёт»

3 июля в творческом кластере «Октава» пройдут мастер-классы для детей среднего и старшего школьного возраста, а также взрослых. Коптский переплет — древнейший способ книжного переплета, при котором тетради пришиваются одна к другой вручную, нитками, и игла движется через дырочки в тетрадях «по цепочке». Еще в IV веке этот способ использовался для сшивания книг-кодексов. В стоимость занятия включены все материалы.

Мейкер-студия в кластере «Октава» — это мастер-классы для детей среднего и старшего школьного возраста, а также взрослых. На встречах можно научиться изготовлению блокнотов в японских традициях, сделать свою собственную книгу-историю, авторскую закладку, поп-ап объемную открытку, печать-экслибрис, трендовую тканевую обложку для книги или ежедневника.