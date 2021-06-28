Мейкер-студия: «коптский переплёт»
3 июля в творческом кластере «Октава» пройдут мастер-классы для детей среднего и старшего школьного возраста, а также взрослых. Коптский переплет — древнейший способ книжного переплета, при котором тетради пришиваются одна к другой вручную, нитками, и игла движется через дырочки в тетрадях «по цепочке». Еще в IV веке этот способ использовался для сшивания книг-кодексов. В стоимость занятия включены все материалы.
Мейкер-студия в кластере «Октава» — это мастер-классы для детей среднего и старшего школьного возраста, а также взрослых. На встречах можно научиться изготовлению блокнотов в японских традициях, сделать свою собственную книгу-историю, авторскую закладку, поп-ап объемную открытку, печать-экслибрис, трендовую тканевую обложку для книги или ежедневника.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
3 июля 2021, суббота
14:00
1 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
10 июля - 21 августа
9 июля, пятница 19:00
₽ Билеты: 5000 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽