Проклятый чиновник

Страна: Россия, 2021

Премьера: в РФ 24.06.2021

Режиссер: Сарик Андреасян

Актеры: Максим Лагашкин, Лиза Арзамасова, Владимир Сычев, Алексей Маклаков, Любовь Толкалина, Ольга Волкова, Иван Кокорин, Сергей Рост, Елена Кочеткова, Ростислав Гулбис

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 87 мин

Обиженная бабушка проклинает жуликоватого чиновника, чтобы он не мог брать взятки. Проклятие сбывается... Теперь нечестные деньги просто сгорают у него в руках. И это накануне получения самой большой взятки в его жизни! Если чиновник в течение суток не снимет проклятие, его ждет жестокая расправа.