Проклятый чиновник
Страна:
Россия, 2021
Премьера:
в РФ 24.06.2021
Режиссер:
Сарик Андреасян
Актеры:
Максим Лагашкин, Лиза Арзамасова, Владимир Сычев, Алексей Маклаков, Любовь Толкалина, Ольга Волкова, Иван Кокорин, Сергей Рост, Елена Кочеткова, Ростислав Гулбис
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
87 мин
Обиженная бабушка проклинает жуликоватого чиновника, чтобы он не мог брать взятки. Проклятие сбывается... Теперь нечестные деньги просто сгорают у него в руках. И это накануне получения самой большой взятки в его жизни! Если чиновник в течение суток не снимет проклятие, его ждет жестокая расправа.
Сегодня
|12:05
|Алмаз Синема
|18:20
|Алмаз Синема
Завтра
|12:25
|Алмаз Синема
|18:30
|Алмаз Синема
26 июня, суббота
|12:25
|Алмаз Синема
|18:30
|Алмаз Синема
27 июня, воскресенье
|12:25
|Алмаз Синема
|18:30
|Алмаз Синема
28 июня, понедельник
|12:25
|Алмаз Синема
|18:30
|Алмаз Синема
29 июня, вторник
|12:25
|Алмаз Синема
|18:30
|Алмаз Синема
30 июня, среда
|12:25
|Алмаз Синема
|18:30
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
12:05
18:20
Завтра
|Алмаз Синема
|
12:25
18:30
26 июня, суббота
|Алмаз Синема
|
12:25
18:30
27 июня, воскресенье
|Алмаз Синема
|
12:25
18:30
28 июня, понедельник
|Алмаз Синема
|
12:25
18:30
29 июня, вторник
|Алмаз Синема
|
12:25
18:30
30 июня, среда
|Алмаз Синема
|
12:25
18:30
26 июня - 21 августа
24 июня, четверг 12:00
₽ Билеты: 400 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
29 июня, вторник 18:30
₽ Билеты: 350 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
24 июня, четверг 18:30
₽ Билеты: 300 ₽