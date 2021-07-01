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Проверено на себе: как удостовериться в надежности застройщика и проекта
Фото pexels.com и из личного архива героини материала.
Партнерский материал

Проверено на себе: как удостовериться в надежности застройщика и проекта

Рекламные кампании красивы у всех. Но насколько ожидания сходятся с реальностью? Что останется от красивых картинок после сдачи дома?

О своей опыте в выборе недвижимости с Myslo решила поделиться тулячка Ульяна. Ей 29 лет, она выбирала квартиру для себя и 5-летней дочки.

Ульяна

Ульяна

– Покупка квартиры –моя давняя мечта, поэтому я хочу, чтобы всё было идеально. Мои знакомые не так давно купили квартиру в новостройке, а при сдаче дома заявленное количество парковочных мест и деревьев во дворе не соответствовало действительности, отделка тоже оказалась не совсем такая, как обещали. Поняла, что заявления в рекламе застройщика ни к чему не принуждают. Все, что он сделать обязан, прописано в документах. Потратила много времени, чтобы найти нужные и теперь хочу рассказать об этом читателям Myslo.

Оказалось, главный помощник всех будущих дольщиков – сайт Минстроя (наш.дом.рф). Сейчас требования к застройщикам очень строгие, поэтому вся информация и важные документы должны быть опубликованы в открытом доступе. 

Вам нужна проектная декларация. Это официальный документ застройщика, в котором он публично раскрывает информацию о себе и о конкретном доме.

Что и где искать?

Проектные декларации есть на сайте Минстроя. Вот пункты, в которых есть важная информация:

№ п/п

Вопрос

Пункт декларации

Комментарий

1

Из какого материала строится дом?

9.2.21

 

2

Класс энергоэффективности?

9.2.23

Класс энергоэффективности - суммарный показатель качества «пирога» стены и остекления. Чем выше коэффициент, тем меньше дом будет терять тепла. Самый высокий - А+

3

Сколько будет лифтов? Пассажирские или грузовые?

9.4.1

Количество лифтов, в том числе грузовых, если они предусмотрены.

4

На все ли подключения коммуникация получены разрешения?

10.1.1

Информация о всех организациях, выполняющих инженерные и другие изыскания и подключения.

5

Площадь земельного участка

12.3.2

Обратите внимание на кадастровый номер, на одном участке могут размещаться несколько домов.

6

Сколько будет парковочных мест

13.1.2.1

Точное количество парковочных мест. Также возможно размещение парковочных мест вне объекта - п. 13.1.2.

7

Какой будет детская площадка?

13.1.3.1.2

Все, что прописано в этом пункте застройщик обязан реализовать. Чем больше указано объектов, тем насыщенней будет наполнение детской площадки. Все, что не указано в ПД, а лишь обещано застройщиком, может так и остаться на уровне обещаний.

8

Какие будет спортивные площадки?

13.1.3.2.2

Застройщик может написать просто о том, что спортивная площадка будет, а может четко расписать ее наполнение. Второй вариант предпочтителен.

9

Что будет еще во дворе?

13.1.3.3.2

В этом пункте прописывается остальное наполнение_ скамейки, лавочки, велодорожки и пр.

10

Какое благоустройство?

13.1.5

Здесь можно найти информацию по озеленению территории, в том числе даже перечень растений, которые будут высажена на участке.

11

Будет ли инфраструктура для маломобильных граждан?

13.1.6.3

 

12

Что еще будет во дворе?

13.1.8

Дополнительные элементы благоустройства. Здесь можно найти информацию о том, будет ли забор и видеонаблюдение. 

13

Срок окончания строительства

17.1.2

Точная дата, до которой застройщик обязуется достроить дом.

Как это работает?

Разговоры застройщиков о том, что в проектной декларации заведомо указан минимум работ, а по факту дом будет теплее/красивее/качественнее, парковочных мест больше, а двор благоустроен лучше – маркетинговый ход. Чтобы обезопасить себя, лучше купить квартиру в жилом комплексе, в котором все «блага» прописаны в проектной декларации. 

По планировке и расположению мне подошел жилой комплекс «Фамилия» в Туле на ул. Седова. Класс энергоэффективности: A +, то есть в них будет тепло зимой. 

В доме будет четыре пассажирских лифта и четыре грузовых, с грузоподъемностью не менее 1000 кг. 

Площадь земельного участка, на котором ведется строительство – 24 222 м². Эту территорию у нас уже никто не отберет. На нем расположится 383 машиноместа, и это только на один дом. На два предусмотрено 766 мест, это значит, что всем жителям точно хватит парковки.

Информация по поводу двух детских площадок, честно говоря, удивила. В проектной декларации четко прописано сколько и каких именно объектов на ней будет. Прочитайте сами

Помимо этого на придомовой территории будет две спортивные площадки: зона «Воркаут» из девяти элементов и универсальная для мини-футбола, баскетбола, волейбола.
 

Помимо этого написано все о площадке для выгула собак с оборудованием, наличие столов, качелей и скамеек, а также озеленение с перечнем растений. Дополнительно во дворе расположится велодорожка, велопаркинг, забор по периметру, система контроля доступа и даже новогодняя ель.

Еще мне понравилось, что отдел продаж находится на стройке и работает семь дней в неделю, это большая редкость. Компания открыта, можно пойти на экскурсию в дом, а на стендах на территории увидеть все наполнение будущего двора.

 

Поскольку все элементы благоустройства в подробностях указаны в документах, я могу быть уверена, что все это реализуется.

 

 

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Автор: Оксана Грудинина
вчера, в 14:34 +1
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