Проверено на себе: как удостовериться в надежности застройщика и проекта
Рекламные кампании красивы у всех. Но насколько ожидания сходятся с реальностью? Что останется от красивых картинок после сдачи дома?
О своей опыте в выборе недвижимости с Myslo решила поделиться тулячка Ульяна. Ей 29 лет, она выбирала квартиру для себя и 5-летней дочки.
Ульяна
– Покупка квартиры –моя давняя мечта, поэтому я хочу, чтобы всё было идеально. Мои знакомые не так давно купили квартиру в новостройке, а при сдаче дома заявленное количество парковочных мест и деревьев во дворе не соответствовало действительности, отделка тоже оказалась не совсем такая, как обещали. Поняла, что заявления в рекламе застройщика ни к чему не принуждают. Все, что он сделать обязан, прописано в документах. Потратила много времени, чтобы найти нужные и теперь хочу рассказать об этом читателям Myslo.
Оказалось, главный помощник всех будущих дольщиков – сайт Минстроя (наш.дом.рф). Сейчас требования к застройщикам очень строгие, поэтому вся информация и важные документы должны быть опубликованы в открытом доступе.
Вам нужна проектная декларация. Это официальный документ застройщика, в котором он публично раскрывает информацию о себе и о конкретном доме.
Что и где искать?
Проектные декларации есть на сайте Минстроя. Вот пункты, в которых есть важная информация:
|
№ п/п
|
Вопрос
|
Пункт декларации
|
Комментарий
|
1
|
Из какого материала строится дом?
|
9.2.21
|
|
2
|
Класс энергоэффективности?
|
9.2.23
|
Класс энергоэффективности - суммарный показатель качества «пирога» стены и остекления. Чем выше коэффициент, тем меньше дом будет терять тепла. Самый высокий - А+
|
3
|
Сколько будет лифтов? Пассажирские или грузовые?
|
9.4.1
|
Количество лифтов, в том числе грузовых, если они предусмотрены.
|
4
|
На все ли подключения коммуникация получены разрешения?
|
10.1.1
|
Информация о всех организациях, выполняющих инженерные и другие изыскания и подключения.
|
5
|
Площадь земельного участка
|
12.3.2
|
Обратите внимание на кадастровый номер, на одном участке могут размещаться несколько домов.
|
6
|
Сколько будет парковочных мест
|
13.1.2.1
|
Точное количество парковочных мест. Также возможно размещение парковочных мест вне объекта - п. 13.1.2.
|
7
|
Какой будет детская площадка?
|
13.1.3.1.2
|
Все, что прописано в этом пункте застройщик обязан реализовать. Чем больше указано объектов, тем насыщенней будет наполнение детской площадки. Все, что не указано в ПД, а лишь обещано застройщиком, может так и остаться на уровне обещаний.
|
8
|
Какие будет спортивные площадки?
|
13.1.3.2.2
|
Застройщик может написать просто о том, что спортивная площадка будет, а может четко расписать ее наполнение. Второй вариант предпочтителен.
|
9
|
Что будет еще во дворе?
|
13.1.3.3.2
|
В этом пункте прописывается остальное наполнение_ скамейки, лавочки, велодорожки и пр.
|
10
|
Какое благоустройство?
|
13.1.5
|
Здесь можно найти информацию по озеленению территории, в том числе даже перечень растений, которые будут высажена на участке.
|
11
|
Будет ли инфраструктура для маломобильных граждан?
|
13.1.6.3
|
|
12
|
Что еще будет во дворе?
|
13.1.8
|
Дополнительные элементы благоустройства. Здесь можно найти информацию о том, будет ли забор и видеонаблюдение.
|
13
|
Срок окончания строительства
|
17.1.2
|
Точная дата, до которой застройщик обязуется достроить дом.
Как это работает?
Разговоры застройщиков о том, что в проектной декларации заведомо указан минимум работ, а по факту дом будет теплее/красивее/качественнее, парковочных мест больше, а двор благоустроен лучше – маркетинговый ход. Чтобы обезопасить себя, лучше купить квартиру в жилом комплексе, в котором все «блага» прописаны в проектной декларации.
По планировке и расположению мне подошел жилой комплекс «Фамилия» в Туле на ул. Седова. Класс энергоэффективности: A +, то есть в них будет тепло зимой.
В доме будет четыре пассажирских лифта и четыре грузовых, с грузоподъемностью не менее 1000 кг.
Площадь земельного участка, на котором ведется строительство – 24 222 м². Эту территорию у нас уже никто не отберет. На нем расположится 383 машиноместа, и это только на один дом. На два предусмотрено 766 мест, это значит, что всем жителям точно хватит парковки.
Информация по поводу двух детских площадок, честно говоря, удивила. В проектной декларации четко прописано сколько и каких именно объектов на ней будет. Прочитайте сами.
Помимо этого написано все о площадке для выгула собак с оборудованием, наличие столов, качелей и скамеек, а также озеленение с перечнем растений. Дополнительно во дворе расположится велодорожка, велопаркинг, забор по периметру, система контроля доступа и даже новогодняя ель.
Еще мне понравилось, что отдел продаж находится на стройке и работает семь дней в неделю, это большая редкость. Компания открыта, можно пойти на экскурсию в дом, а на стендах на территории увидеть все наполнение будущего двора.
Поскольку все элементы благоустройства в подробностях указаны в документах, я могу быть уверена, что все это реализуется.