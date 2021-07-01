Проверено на себе: как удостовериться в надежности застройщика и проекта

Фото pexels.com и из личного архива героини материала.

Рекламные кампании красивы у всех. Но насколько ожидания сходятся с реальностью? Что останется от красивых картинок после сдачи дома?

О своей опыте в выборе недвижимости с Myslo решила поделиться тулячка Ульяна. Ей 29 лет, она выбирала квартиру для себя и 5-летней дочки.

Ульяна – Покупка квартиры –моя давняя мечта, поэтому я хочу, чтобы всё было идеально. Мои знакомые не так давно купили квартиру в новостройке, а при сдаче дома заявленное количество парковочных мест и деревьев во дворе не соответствовало действительности, отделка тоже оказалась не совсем такая, как обещали. Поняла, что заявления в рекламе застройщика ни к чему не принуждают. Все, что он сделать обязан, прописано в документах. Потратила много времени, чтобы найти нужные и теперь хочу рассказать об этом читателям Myslo.

Оказалось, главный помощник всех будущих дольщиков – сайт Минстроя (наш.дом.рф). Сейчас требования к застройщикам очень строгие, поэтому вся информация и важные документы должны быть опубликованы в открытом доступе.

Вам нужна проектная декларация. Это официальный документ застройщика, в котором он публично раскрывает информацию о себе и о конкретном доме.

Что и где искать?

Проектные декларации есть на сайте Минстроя. Вот пункты, в которых есть важная информация: