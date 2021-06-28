Психологический клуб: Тренинг по развитию креативности

4 июля в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Креативность – полезный навык, помогающий человеку в современном постоянно меняющемся мире. Она помогает дизайнерам создавать оригинальные образы, художникам — художественный стиль, бизнесменам – коммерческие идеи.

Нужна ли креативность в жизни? Безусловно: она помогает выйти за пределы шаблонов и стереотипов собственного мышления, адаптироваться в условиях стресса и трудных жизненных ситуациях. Креативность в жизни – основа психологического благополучия. Креативность – не врожденная черта, а навык, который можно и нужно развивать.

На мастер-классе мы:

поучимся гибко реагировать на проблемы и трудности, преодолевать стереотипы;

применять техники креативности в решении практических задач;

попрактикуемся в создании оригинальных образов в продуктивном творчестве.

Приносите бумагу и цветные карандаши!

Спикер: Филиппова Светлана, кандидат психологических наук, психолог-консультант, доцент Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого.