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Психологический клуб: Тренинг по развитию креативности

Психологический клуб: Тренинг по развитию креативности

4 июля в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Креативность – полезный навык, помогающий человеку в современном постоянно меняющемся мире. Она помогает дизайнерам создавать оригинальные образы, художникам — художественный стиль, бизнесменам – коммерческие идеи.
 
Нужна ли креативность в жизни? Безусловно: она помогает выйти за пределы шаблонов и стереотипов собственного мышления, адаптироваться в условиях стресса и трудных жизненных ситуациях. Креативность в жизни – основа психологического благополучия. Креативность – не врожденная черта, а навык, который можно и нужно развивать.
 
На мастер-классе мы:
 
  • поучимся гибко реагировать на проблемы и трудности, преодолевать стереотипы;
  • применять техники креативности в решении практических задач;
  • попрактикуемся в создании оригинальных образов в продуктивном творчестве.
Приносите бумагу и цветные карандаши!
 
Спикер: Филиппова Светлана, кандидат психологических наук, психолог-консультант, доцент Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого.
 
Стоимость: 300 руб. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
4 июля 2021, воскресенье
14:00
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 ₽  Билеты: 500 ₽
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Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Красная Плесень
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17 сентября, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Вивальди. Любовь и смерть в Венеции
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7 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
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15 октября, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
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