Психологический клуб: Тренинг по развитию креативности
4 июля в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Креативность – полезный навык, помогающий человеку в современном постоянно меняющемся мире. Она помогает дизайнерам создавать оригинальные образы, художникам — художественный стиль, бизнесменам – коммерческие идеи.
Нужна ли креативность в жизни? Безусловно: она помогает выйти за пределы шаблонов и стереотипов собственного мышления, адаптироваться в условиях стресса и трудных жизненных ситуациях. Креативность в жизни – основа психологического благополучия. Креативность – не врожденная черта, а навык, который можно и нужно развивать.
На мастер-классе мы:
- поучимся гибко реагировать на проблемы и трудности, преодолевать стереотипы;
- применять техники креативности в решении практических задач;
- попрактикуемся в создании оригинальных образов в продуктивном творчестве.
Приносите бумагу и цветные карандаши!
Спикер: Филиппова Светлана, кандидат психологических наук, психолог-консультант, доцент Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого.
Стоимость: 300 руб. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
4 июля 2021, воскресенье
14:00
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
10 июля - 21 августа