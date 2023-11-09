Куда сходить с ребенком в Туле в ноябре-декабре: афиша

Фото предоставлены компанией «Московский гастроли» и Тульским зооэкзотариумом (фото Татьяны Шаньшиной)

Золушка на льду, мама-капибара и спектакли для детей: какие развлекательные мероприятия ждут юных туляков и их родителей этой осенью.

Ледовый дворец

Тула, Осиновая гора, 2-а.

24 декабря, 16.00 и 19.00 – Евгений Плющенко и Яна Рудковская представляют шоу-сказку на льду «Золушка». Роль Золушки исполнит Юлия Липницкая – олимпийская чемпионка Сочи 2014 г. в командном зачете. На льду выступят чемпионка Европы в одиночном катании Алена Косторная и ее новый партнер Георгий Куница, Софья Самодурова, Анастасия Гуликова, Лиза Нугуманова, Эмануэль Сандю. В роли принца – тренер школы фигурного катания «Ангелы Плющенко» – Дима Михайлов. Цена билетов 1300-4000 руб. 0+

30 декабря, 12.00 и 16.00 – «Бременские музыканты на льду» – это российское ледовое шоу для всей семьи. Современную аранжировку песням придал победитель всемирного конкурса скрипачей, автор олимпийских программ Евгения Плющенко, обладатель премии Эмми, участник победной команды России на Евровидении 2008 – композитор Эдвин Мартон, а Трубадур запоет голосом Димы Билана. Цена билетов 1100-2500 руб. 0+

3 января, 15.00 и 19.00 – Илья Авербух представляет Новогоднее ледовое шоу «Щелкунчик». Главные роли в спектакле исполнят бронзовые призёры Олимпиады 2010, чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы Оксана Домнина и Максим Шабалин, а также двукратные чемпионы мира, многократные призёры чемпионатов Европы Албена Денкова и Максим Ставиский. Цена билетов 1200-5000 руб. 0+

Тульский зооэкзотариум

Тула, ЦПКиО им. П.П. Белоусова, корп. 10, тел. (4872) 770-118.

12 ноября, 11.00 – интерактивное тематическое мероприятие «Синичкин день». Почему его так назвали? Что такое «Синичкин календарь»? На все эти вопросы участники мероприятия найдут ответы, а также станут участниками Воробьиной дискотеки (начало в 12.00), сделают Синичкин календарь (13.00), станут посетителями Птичьего кафе (14.00), побывают на Кулинарном мастер-классе (15.00). 6+

26 ноября, 15.00 – интерактивное мероприятие «Мамиными глазами». Самый важный праздник отмечается в последнее воскресенье ноября. На экспозиции экзотариума в парке пройдут мероприятия, которые познакомят всех желающих с особенностями заботы о потомстве в мире животных. Посетители могут стать участниками интерактивной игры «Глазами мамы». Каждый участник сможет примерить на себя роль мамы-змеи, а может, мамы-капибары и узнать, как эти животные воспитывают свое потомство. Самые юные участники поучаствуют в мастер-классе «Мама и малыш». 6+

9 и 10 декабря, 11.00 – интерактивное тематическое мероприятие «Черепахомания». Возможность стать участниками занятий, мастер-классов и экскурсий о черепахах. К какой группе животных они относятся, какие бывают, что предпочитают кушать, как развиваются из яйца, как температура среды влияет на пол будущих черепашат. На мастер-классе ребята смогут смастерить свой вид черепахи и унести ее домой. 6+

С 19 по 29 декабря – интерактивный новогодний спектакль для школьников 1-5 классов «Дело о пропавших подарках, или Следствие ведет Леший» (для групп 10-35 человек). Юные друзья Деда Мороза станут непосредственными участниками захватывающей истории, которая развернется в новогоднем лесу, вместе с нашими питомцами – резиденты Экзотариума помогут главным героям пройти по следу злоумышленника, собрать все улики и с помощью дедуктивного метода отыскать похищенные подарки. Затем ребята попадут в новогоднюю творческую мастерскую, где познакомятся с ёлкой и её колючими родственниками, а заодно изготовят себе сувенир на память. 6+

Тульский театр юного зрителя

Тула, ул. Коминтерна, 2, тел. +7 (4872) 56-97-66.

8, 9 ноября, 11.00 – Б. Заходер. «Маугли». 6+

11, 18 ноября, 12.00, 9 декабря, 16.00 – О. Янссон. «Подводная Одиссея». 0+

11 ноября, 18.30, 12 ноября, 10 декабря, 17.00 – И. Шмелев. «Моя любовь». 12+

12 ноября, 12.00 – О. Янссон. «Под созвездием Большой Медведицы». 0+

15, 16 ноября, 1 декабря, 11.00, 2 декабря, 12.00 – А. Волков. «Волшебник Изумрудного города». 6+

17 ноября, 18.30, 18 ноября, 17.00 – А. Островский. «Доходное место». 16+

19 ноября, 12.00 и 16.00, 3 декабря, 16.00 – О. Янссон. «Тайна трех ключей». 0+

23 ноября, 11.00 и 14.00 – Э. Успенский. «Дядя Федор, пес и кот». 0+

24 ноября, 16.00 – Н. Гоголь. «Чичиков Live». 12+

25 ноября, 16.00 – Ф. Достоевский. «Преступление и наказание». 12+

29, 30 ноября, 11.00 – Б. Заходер. «Винни-Пух». 0+

3 декабря, 12.00, 5 декабря, 11.00 – С. Маршак. «Кошкин дом». 0+

6, 7 декабря, 11.00 – С. Маршак. «12 месяцев». 6+

8 декабря, 11.00, 9 декабря, 12.00 – Д. Лялин, Я. Прилепская. «Щелкунчик и мышиный король». 6+

20, 21, 22 декабря, 10.00, 14.00 – Г. Х. Андерсон. «Снежная королева». 0+

Цена билетов от 500 руб.

Театр «Эрмитаж»

Тула, пр. Ленина, 85, к. 1, тел.:. +7 (4872) 71-67-68, +7 (4872) 71-67-33.

11 ноября, 2 декабря, 11.00 – спектакль «Настя-растеряха». Цена билетов от 150 руб. 6+

Мультикультурный центр «Дом Чехова»

Тула, пр. Ленина, 56-а, тел. 71-67-68.

12 ноября, 3, 10, 24 декабря, 11.00 – Музыкальная азбука для детей. Первое знакомство с удивительным миром музыки. Занятие проводят профессиональные музыканты и актёры театра «Эрмитаж». Цена билетов от 600 руб. 0+

12, 19, 26 ноября, 3, 10, 17, 24 декабря, 12.00 – Творческая лаборатория для детей с родителями. На занятиях дети смогут составлять аппликации, рисовать пальчиками, лепить, работать с различным поделочным материалом (бумага, картон, фетр, фоамиран), а также с природным и бросовым, нетрадиционным материалом (CD-диски, медицинские шпатели, ватные палочки и диски, крупа, втулки от бумаги). Цена билетов от 500 руб. 6+

26 ноября, 17 декабря, 11.00 – концерт «Читаем сказку с музыкантами». Художественное чтение сказок актерами театра «Эрмитаж» под живую музыку. Цена билетов от 600 руб. 6+

Тульский государственный театр кукол

Тел. 8-920-764-73-35, коллективная заявка: +7(4872) 75-93-50.

Спектакли текущего репертуара (кроме 25 ноября) состоятся

в зале Тульской областной научной библиотеки на 1-м этаже

по адресу: Тула, ул. Тургеневская, 48.

10 ноября, 18.00 – по сказке Д. Мамина-Сибиряка. «Серая шейка». 0+

11 ноября, 12.00 – Х. К. Андерсен. «Дюймовочка». 0+

12 ноября, 12.00, 1 декабря, 18.00 – А. Толстой. «Золотой ключик». 0+

18 ноября, 12.00, 10 декабря, 12.00 – В. Орлов. «Золотой цыплёнок». 0+

19 ноября, 12.00 – О. Колин. «Проделки Шапокляк». 0+

24 ноября, 17.00 – «Бэби – театр». Л. Пахомова. «Любопытный медвежонок». 0+

25 ноября, 16.00 – по русской народной сказке «Волк и семеро козлят». 0+ Спектакль состоится в ДК «Южный» (Тула, п. Менделеевский, ул. М. Горького, 13).

26 ноября, 12.00 – по мотивам русской народной сказки «Иван – Царевич и Серый волк». 0+

26 ноября, 16.00, 8 декабря, 17.00 – Е. Патрик. «Колобок». Интерактивный спектакль для маленьких и не очень маленьких зрителей с вкусным финалом. 0+

2 декабря, 11.00 – «Бэби – театр». М. Логинов. «Сны под зонтиком Оле – Лукойе». 0+

3 декабря, 12.00 – по пьесе С. Ефремова и С. Когана «Красная Шапочка». 0+

9 декабря, 12.00 – А. Усачёв. «Айболит». 0+

Цена билетов 350-400 руб.

