Врач-дерматокосметолог Елена Черных: как быстро восстановиться после родов

erid: 4CQwVszH9pWuJeAD8wo, фото Юлии Леоновой

Появление на свет ребенка кардинально меняет мир женщины, делая его более ярким, наполненным и счастливым. А вот на внешности беременность и роды часто сказываются не лучшим образом. Как быстро восстановиться после родов?

Почему во время беременности нужна строгая дисциплина? Как грамотный гинеколог помогает сохранить женскую красоту? Рассказывает Елена Черных – врач-дерматокосметолог и мама двоих детей.

– Елена, что происходит в организме молодых мам после рождения ребенка и в первые годы? Как беременность и роды сказываются на внешности женщины?

– В период беременности и лактации в организме женщины происходят колоссальные изменения, связанные прежде всего с более активным синтезом ряда гормонов. И есть важный момент, который женщина должна учитывать: гормоны усиливают растяжимость кожи и связок, готовя тело к предстоящим родам. И чтобы не было избыточного растяжения (а впоследствии – растяжек и избытка кожи), нужен строгий контроль веса. Да, растущий малыш, матка, объем крови неизбежно дают прибавку веса, но она находится в пределах 10 кг и никогда не даст экстренного растяжения кожи. Только резкий набор веса ведет к тому, что кожа не успевает адаптироваться и рвется. Помните об этом, следите за питанием, контролируйте вес. И конечно, домашний уход за телом в виде масел тоже никто не отменял.

Кожа лица в период беременности чувствует себя прекрасно за счет выработки эстрогенов. Фаза роста волос удлиняется, и они становятся гуще. Изменения, особенно с волосами, начнутся после родов, об этом позже я расскажу подробнее.

– Как быстро после родов можно начинать заниматься собой у косметолога?

– В этом моменте мы категоричны: беременность и лактация являются противопоказанием ко всем инъекционным и аппаратным методикам. Это табу. В эти периоды разрешены только уходовые процедуры: для увлажнения сухой кожи, для снятия воспалений с жирной и проблемной. А после периода кормления можно делать все процедуры, включая аппараты и инъекции, которые вам назначит косметолог.

– Какие проблемы чаще всего возникают с кожей лица в этот период?

– Для обладательниц жирной проблемной кожи беременность чаще становится благодатным периодом, потому что ее состояние улучшается. Но такое бывает не всегда. У девушек с розацеа под воздействием гормонов она может обостриться. Сухая кожа становится еще суше. И здесь незаменимы базовые уходы у косметолога и грамотный подбор средств для домашнего ухода.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

– Усталость, недосып у молодых мам негативно сказываются на внешности. Как поддержать себя в это время?

– После завершения периода кормления мамам доступен весь диапазон косметологических процедур, которые способны придать ей свежесть и отдохнувший вид. У нас есть коктейли для инъекций с потрясающим составом, карбокситерапия (инъекции кислородом) – для осветления темных кругов под глазами, сияния кожи. Мы можем использовать весь свой арсенал, чтобы стереть следы усталости.

– Какие процедуры помогают справиться с растяжками, целлюлитом, скорректировать фигуру?

– Как я уже сказала, в большинстве случаев растяжки и целлюлит – это следствие лишнего веса. Важно не допускать переедания, исключить сладости и другие вредности, следить за собой. К сожалению, в наших традициях так принято, что во время беременности женщине можно все, а потом – разберемся. Нет, должна быть очень жесткая дисциплина в этот период – и ради самой себя, и ради здоровья будущего малыша.

Еще один важнейший, ключевой момент – компенсация дефицита витаминов и микроэлементов. Во время беременности в организме женщины «проседают» белок, железо, магний и многие другие вещества, необходимые для нормального самочувствия мамы, для здоровья малыша и для быстрого восстановления после родов. Поверьте моему опыту и опыту наших пациентов: очень важно вести беременность у грамотного гинеколога, который будет корректировать дефициты и направлять будущую маму в плане контроля веса. К сожалению, витаминной поддержке у нас не придается достаточного значения, а она крайне необходима женщине в этот период и для правильного формирования плода, и для поддержания кожи. Если дефициты скорректированы до беременности, если во время нее ведется контроль всех необходимых веществ и в организме достаточный уровень витамина Д, магния, омега-3, риск растяжек будет минимальным. А незначительные недочеты устраняются гораздо проще и быстрее.

Если проблема растяжек и целлюлита уже есть, желательно решать ее как можно быстрее, в первые месяцы после родов. Но в это время женщина обычно еще кормит, потому ждем завершения лактации и дальше действуем. Базовые процедуры для коррекции целлюлита – это лазерные шлифовки, игольчатый термолифтинг Morpheus8 и инъекции коллагена. Также базовыми будут карбокситерапия, ударно-волновая терапия, коррекция фигуры на аппарате Evolve для уменьшения жировых отложений, улучшения тонуса кожи и мышц. Весь арсенал этих методик есть у нас в клинике.

– После родов многие девушки сталкиваются с выпадением волос. Стоит волноваться или пройдет?

– В период беременности фаза роста волос удлиняется, они дольше не выпадают и становятся более густыми. После родов фаза роста приходит в норму, но женщине кажется, что по сравнению с предыдущими 9 месяцами волосы выпадают катастрофически. На самом деле этот процесс быстро нормализуется.

Но бывает и другая ситуация, когда волосы выпадают из-за сформировавшихся дефицитов до и во время беременности. Потребность в витаминах и минералах в это время огромна, ее нужно восполнять приемом монопрепаратов (базовые комплексы, как правило ее не покрывают). Необходим контроль уровня белка, витамина Д, кальция, железа и др., и тогда критичных проблем с волосами не будет. Если дефициты есть, а витаминной поддержки нет, – тогда мы имеем дело с выпадением волос, которое требует полноценной консультации врача-трихолога, с назначением анализов и корректировкой всего того, что организму не хватает.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

– Вы сами мама двоих детей – как заботитесь о себе и что можете посоветовать женщинам, чтобы всегда выглядеть свежо и ухоженно?

– Я призываю всех девушек, женщин грамотно готовиться к беременности и контролировать себя во время нее, чтобы не было ни дефицитов, ни лишнего веса. Молодая мама может быть совсем не молодой (например, я родила первого ребенка в 24 года, второго – в 42), и поверьте моему опыту: в любом возрасте можно быстро восстановиться после родов, если организму хватает всех необходимых веществ, если есть контроль за питанием и адекватная этому периоду физическая нагрузка. Отказ от сахара, ходьба или плавание, грамотный врач, который будет следить и вовремя восполнять дефициты, – и кожа сохранит упругость, мышечный тонус будет прекрасным, тело после родов быстро «вспомнит» прежние нагрузки и быстро придет в форму. А с небольшими эстетическими несовершенствами справимся вместе!

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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом