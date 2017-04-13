Все секреты филимоновской игрушки

Фото Дмитрия Киселева.

Филимоновская игрушка знакома каждому туляку с детства. Myslo пообщался с мастерами, которые посвятили всю свою жизнь необычному ремеслу.

В семье Орловых из Одоева Тульской области мастерят все – женщины, мужчины, дети. Это не только их хобби, но и работа.

Главная мастерица в доме – 80-летняя Валентина Николаевна Масленникова. Несмотря на возраст, она частенько занимается любимым делом. А основную работу сейчас делает её дочь Елена Орлова.



Елена Орлова увлекается созданием филимоновских игрушек с самого детства.

- Моя семья родом из деревни Филимоново. Там все были мастеровитыми. Мужчины занимались гончарным делом, а женщины лепили филимоновские игрушки. Моим учителем стала бабушка по маминой линии Анна Иосифовна Дербенева, - рассказывает Елена Орлова. – Я впервые взяла глину в руки в 7 лет, а профессионально занялась игрушкой в 17. Спустя год уже получила звание Народного мастера. Тогда я жила в Щекино. В 1983 году местные власти предложили мне вернуться в Филимоново и возрождать здесь традиции, рассказывать об игрушке, обучать детей и взрослых. Я была с маленьким ребенком на руках, но заболела этой идеей. В Филимоново, правда, не оказалось условий для молодых мастеров – ни больниц, ни детских садов. Поэтому центр ремесла филимоновской игрушки перенесли в Одоев.

В этом небольшом городке ремесло развивается и по сей день. У опытных мастериц, как и раньше, перенимают опыт их дети.

– Мой сын Роман упирался до последнего, говорил, что никогда в жизни не станет заниматься игрушкой. А в итоге окончил художественное отделение Даргомыжского училища, получил президентскую премию, стал членом Союза художников и даже открыл свою маленькую мастерскую, - говорит Елена. – Филимоновская игрушка – наша судьба. Если ты родился в семье ремесленников, у тебя просто нет выбора. Когда Роман женился, он обучил свою жену, а теперь работе с глиной учатся мои внучки – 10-летняя Аня и 7-летняя Даша. Так что у нас есть, кому продолжать традиции.

Как уверяют мастера, дело это несложное. Но сейчас ремеслу нигде, кроме Одоева не учат.

Делают яркие фигурки из беложгущейся глины. Собирают её тут же, недалеко от деревни Филимоново около берега Упы. В сыром виде она серая с голубоватым отливом, а после обжига становится белой.

В природе глина лежит пластами в полусухом виде. Её собирают, сушат, а затем заливают водой и переминают как тесто. После этого из нее можно лепить.

Мастера называют эту глину «тощей», т. е. нежирной. Она отлично держит форму и очень приятно тянется. Вероятно, именно поэтому у большинства филимоновских игрушек длинные шеи.

Самое сложное в игрушке – свисток. Мастеру нужно сформировать полость, а затем - уплотнение на конце. После этого палочкой-«пичужкой» сделать несколько отверстий. Если они будут в неправильных местах, игрушка не запоет.

После лепки игрушку сушат и обжигают в муфельной электрической печи. А затем раскрашивают.

– Печь мы сделали своими руками. Она электрическая, но поддерживает температуру в 920 градусов. Именно столько нужно для обжига глиняной игрушки. В печи фигурка должна простоять от 6 до 10 часов, – рассказывает Елена Орлова. – Раньше игрушки обжигали между глиняными кувшинами. Глазурь на посуде была лимонного цвета, она иногда попадала и на фигурки. Поэтому и в филимоновских игрушках основной цвет – желтый. Так мастерицы просто скрывали брак.

Филимоновские игрушки всегда трехцветные – желтые, зеленые и малиновые. Как говорят мастера, цвета и рисунки не связаны с языческими символами. Издревле краски делали из природных материалов – ягод, цветов и трав. А после XIX века игрушки стали яркими. Анилиновые красители для шерсти в Одоев стали привозить купцы. А элементы росписи мастерицы брали с костюмов.

– Найти нужные краски сейчас – проблема. Раньше их продавали бабушки на рынке. Мы замешивали их на яйце, со временем они часто трескались. Современные краски замешиваются на нитролаке и ацетоне. Но найти нужный цвет стало почти нереально, - делится Елена.

Зеленый я отыскала на мебельной фабрике, желтую – на производстве красок для покрытия фасадов зданий, а вот малиновая нашлась только в Индии.

В нашей стране есть все оттенки красного, кроме традиционного филимоновского!

Сейчас на полках магазинов много интерактивных игрушек, которые сами разговаривают и ходят, но дети все равно обожают филимоновские игрушки.

– Еще десять лет назад игрушки заказывали коллекционеры и музеи. А сейчас наш основной покупатель – дети, - говорит Елена. – Образы филимоновской игрушки просты и понятны всем. Мастерицы делали то, что видели своими глазами – зверей (лошадей, коров, козлов, баранов, лис), птиц (петухов, индюков и куриц), барыней, всадников и солдат. Кстати, раньше не было игрушек в форме котов и зайцев. А сейчас это самые популярные модели. Бывают и необычные. Например, мне заказали сделать призы на фестиваль «Скитулец» – самовары, сверху на которых байдарочники на лодках.

Филимоновскую игрушку не найдешь в обычных магазинах. Это на сто процентов тульский сувенир. Найти его можно на родине у мастеров и на фестивалях hand-made. Игрушки изредка появляются и в столичных сувенирных лавках, вот только стоят они там втридорога. Так что, если хотите получить настоящую филимоновскую игрушку, отправляйтесь в Одоев. Тем более, в этом небольшом городке есть даже собственный музей традиционной игрушки.

Здесь за небольшую плату вам расскажут об истории местного фольклора и познакомят с работами опытных мастеров.