В День России тулякам показали мощь и красоту двух восхитительных новинок Mitsubishi

Фото Зинаиды Набиевой

12 июня в Туле, в рамках празднования Дня России, прошел ежегодный открытый автомобильный фестиваль «Автострада». Одним из стендов, который вызывал живой и искренний интерес многочисленных гостей мероприятия, стала площадка от партнера фестиваля — официального дилера Mitsubishi Motors в Туле ООО «Автокласс Плюс».

Здесь можно было воочию оценить настоящий брутальный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport и динамичный, дерзкий кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross. Компания прислушалась к мнениям любителей марки и сделала автомобили современнее, изящнее и комфортнее. С главной сцены фестиваля, яркие, по-японски харизматичные кроссоверы, которым подвластны и город, и бездорожье, представил Президент и Главный исполнительный директор ООО ММС Рус г-н Осаму Иваба:

г-н Осаму Иваба — Для автолюбителей мы подготовили два подарка. Это новая модель Pajero Sport — продажи стартовали недавно, машина доступна в Туле буквально первые дни. Кстати, на прошедшей церемонии «Автомобиль года», обновленный Pajero Sport занял призовое место в номинации «Лучший запуск». Как знают поклонники, это действительно настоящий внедорожник, но с современным подходом — он стал еще более комфортабельным и элегантным. Также у меня есть второй подарок, наш новый автомобиль — чистокровный японец — Eclipse Cross. Я уверен, он вам понравится. Современный, дерзкий, с отличным дизайном. Данная модель уже получила в Японии номинацию, как наиболее интересная по дизайн-запуску года.

Кроме того, г-н Осаму Иваба вручил директору дилерского центра Дмитрию Денисову специально привезенный из Японии подарок — Даруму. Этот сувенир предназначен для того, чтобы сбывались мечты. По поверью, нужно загадать желание и закрасить Даруме один глаз, а когда оно сбудется — обязательно закрасить второй.

Дмитрий Денисов поблагодарил Президента и Главного исполнительного директора ООО ММС Рус за презент, а также пригласил всех посетить дилерский центр Mitsubishi Motors в Туле:

Дмитрий Денисов — Друзья! Приглашаем всех, кто еще не стал частью семьи Mitsubishi, в дилерский центр Mitsubishi ГК Автокласс. Вы можете поближе познакомиться с новинками и пройти незабываемый тест-драйв в городских реалиях или условиях настоящего бездорожья. А тех, кто уже в семье Mitsubishi, приглашаем на сервис — у нас стартовал ряд летних акций. Обещаем вам выгодные, классные условия!

После выступления гостям фестиваля показали Mitsubishi Pajero Sport и Mitsubishi Eclipse Cross, что называется, в деле. Автоновинки преодолевали импровизированную площадку для демонстрации, в считанные секунды набирая и сбавляя скорость, а также уверенно входя в повороты. Наверняка, в этот день сторонников автомобилей известной японской марки стало больше.

Флагманский внедорожник Mitsubishi Pajero Sport претерпел ряд значительных изменений. Фирменная концепция дизайна Dynamic Shield была дополнительно переосмыслена. Высокий капот нового автомобиля подчеркивает увеличенную переднюю часть, в то время как массивные хромированные детали придают ему внушительный и современный вид. Салон автомобиля значительно изменился, став еще более комфортным. Новый Pajero Sport также получил ряд новых опций, в числе которых бесконтактное открытие багажника. Обновленная модель представлена в шести различных комплектациях с дизельным турбо двигателем 2,4 литра и бензиновым 3,0 литра.