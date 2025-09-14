В День города в тульской «Октаве» устроили выставку легендарных авто

Собрали фоторепортаж для тех, кто не успел увидеть выставку собственными глазами.

В День города в «Октаве» прошел фестиваль «Электромашина». Гостей ждали соревнования радиоуправляемых моделей, открытые тренировки, зона с приставками, мини-трасса для картинга, большой маркет handmade-товаров и многое другое.

Главной изюминкой фестиваля стала большая выставка редких автомобилей. Среди них были Lamborghini Murcielago, Marussia, Aurus Senat, Porsche 911, Ford Mustang Shelby и др.

Подобную выставку кластер организовывает уже второй год. И кажется, зрителей в этот раз пришло еще больше. Туляки и гости города не только могли сфотографироваться с легендарными авто, но и поучаствовать в экскурсии по автоэкспозиции с куратором Сергеем Знаемским, ведущим автомобильным журналистом страны («Авторевю»).

Автомобильная тема была раскрыта максимально: на веранде кластера была организована встреча с автоблогерами. Среди них — Григорий Завозин, известный блогер и владелец Marussia.

Дмитрий Барсенков, генеральный директор кластера «Октава»:

— «Электромашина» собрала 7000 гостей. Одним из ярких событий праздника стала встреча с блогерами. Мы с Григорием Завозиным обсудили, в чем суть инженерной школы, и как создавать спорткары серийно. Фестиваль получился ярким, и останавливаться эта машина не собирается!

Закончился День города в «Октаве» выступлениями диджеев. Среди хедлайнеров были — DJ Stonik1917, LAVBLAST, DJ REPTILOID, BARBARA (DJ группы «Хлеб»), SAlAME и тульская DJ-команда «ТУНАЙТ».

Myslo поговорил с гостями фестиваля и узнал об их впечатлениях от праздника.

Владимир пришел на выставку авто с сыном Тимуром:

— Очень крутые тачки. Сын в восторге от тюнинга машин и гонок. Классно, что организаторы придумали такую яркую выставку. Интересно и взрослым, и детям.

Светлана, Полина, Соня и Иван:

— Мы пришли всей семьей, чтобы посмотреть на машины и остались в восторге. Сын сначала не хотел идти, но теперь доволен, что поехал. Впечатлений от выставки осталось много!

Александр и Влада:

— Очень классные машины и, главное, в отличном состоянии. Сразу видно, что находятся у хороший коллекционеров. Очень понравился американский Ford Mustang, а дочка в восторге от Lamborghini.

Юлия пришла с подругой Дарьей:

— Выставка шикарная! Японский и немецкий автопром — среди моих фаворитов. На Porsche 911 Turbo я смотрела почти полтора часа. Села на лавочку и любовалась. Это определенно мечта!