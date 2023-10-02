«Тоска по времени, в котором мы не жили»: концерт группы «Электрофорез» в Туле – репортаж

Фото Алексея Пирязева

Вайбы их композиций отсылают на перестроечную юность и молодость 90-х. Почему тулякам нравится музыка времени, в котором они не жили — в репортаже Myslo.

Известный синти-поп коллектив двух петербуржцев Ивана Курочкина и Виталия Талызина около десяти лет исполняет песни для печальных романтиков.

Электроника отсылает в эпоху 90-х и начала нулевых, когда «клубняк» собирал дискотеки в маленьких городах и рейвы в городах побольше. Только у «Электрофореза» не бодрый ритм, под который хочется колбаситься до потери пульса, а декаденский артхаус, переполняющий меланхолией.

Представьте: вы всю ночь танцевали под модных The Prodigy и тусовка вдруг закончилась — вам тоскливо, за окном медленно светлеет. Примерно такое настроение создаёт «Электрофорез».

Иван и Виталий словно и правда прибыли машиной времени из 90-х. Манера исполнения очень напоминает модные в те годы Depeche mode и их российских двойников «Технологию». Только вот эмоциональность лирики, как у Joy Division и классики пост-панка. Дуэт словно бы взял всё самое лучшее у зарубежных исполнителей, при этом добавив понятный культурный код для живущих в России. В частности, — в глубинке. Потому и заслужена любовь аудитории: Электрофорез — один из наиболее успешных проектов новой волны русской независимой музыки.

Этот тёмный синти-поп

Уже в 19 часов вечера на входе десятки молодых девушек в стильных аутлуках, отсылающих то ли на период расцвета эмокора, то ли на всплеск субкультуры готов. В любом случае, одеты неординарно, преимущественно в чёрные тона. Среди подростков есть и люди старше тридцати. Одна семейная пара из Плавска призналась: не хотели отпускать пятнадцатилетнего ребёнка одного. Но в то же время, заинтересовались с творчеством дуэта и поехали всей семьёй на концерт: «а вдруг понравится».

Даниил и Варвара

Даниил: В принципе, музыку такого рода люблю. Привлекает атмосферность. Нравится этот тёмный синти-поп. Классно, что группа выступает в Туле, в таком ламповом клубе, с соответствующим антуражем. Учусь и живу в Москве. Пафосный центр столицы и музыка Электрофореза различаются по стилю. Если приходить на их концерт в Москве, то в клуб на окраине, либо открытое выступление в районе вроде Чертаново. Я как раз живу в общаге на окраине: выхожу со станции Ботанического сада под «Фейерверк», а кругом панельки, всё соответствует духу.

У них нет налёта питерской элитарности, хоть и из Питера. По мне так Электрофорез — про такую декадентскую Россию, но не про депрессивную, а реалистичную. Текста приземлённые, приближённые к тому, что происходит. И в то же время, они — осмысленные ребята. Не те чуваки, которые пишут тексты за восемь минут.

Дарья и Екатерина:

– «Электрофорез» - потрясающая группа с глубоким смыслом и интересным текстовым подходом. Мы пришли сюда ради осмысления, понимания, для чего мы живём. А ещё у них очень классный вокалист с потрясающим голосом. И классное звучание.

Артём и Ульяна:

- Эта группа связала нас. Ульяна дала мне послушать наушник на уроке. Там музыка играла. Я спрашиваю: а что это такое? Она говорит, это «Электрофорез». А я эту группу с детства знаю, старший брат давал послушать. С тех пор подсел. Самая любимая песня — «Русская принцесса», она нас и связала.

Алина и Софья:

- У этой группы очень классный вайб. Всегда хочется слушать её именно осенью. Да, и зимой тоже очень круто звучат в наушниках. Нравится атмосферность музыки, тексты, которые подают, как мини-историю. Любимая песня «После фильма». Надеюсь, они исполнят её.

Рай сюрреалиста

Артистов ждать долго не пришлось. Примечательно, что на экране транслировались слайды из селфи Ивана и Виталия. Для меня, как человека, побывавшего на десятки концертах, необычно — всегда артисты выводят логотип и название группы, а тут такое, авторское, даже скорее, аутентичное.

Когда на сцену вышли артисты, слайды с фото сменились странными видео из серии «за кадром»: на них Иван и Виталий трясущейся камерой снимали, как гуляют по вагону «Ласточки».

— Как же хочется взвыть, пока бежишь во всю прыть и по пути делать больно, — начал петь Иван.

Первая песня, открывающая сет-лист, 505 — перед концертом фанаты рассказывали, что «Электрофорез» её не исполняет…

— A, B, C, D, E, F, G. Все взрослые проблемы я оставлю на потом А, Б, Ц, Д, Э, Ф, G. Будь я своим отцом — я бы отдал себя в детдом! — продолжал петь Курочкин, а толпа скандировала хором буквы, как футбольные фанаты на матче.

Со стороны казалось, что публика не разогрета. Но под «Электрофорез» танцевать едва ли невозможно. Дым, свет, движения Ивана, издали напоминали солиста вышеупомянутого «дивижиона» — Иэна Кёртиса. А Виталий за клавишами, манерами будто копирует Кристиана Лоренца– клавишника Rammstein. Мало, кто помнит, что Rammstein — начинали не столько, как тяжёлый рок, а как индастриал музыканты [прим. авт.: indastrial — вид электроники].

Короче, мрачный синти-поп с декаденскими текстами, меланхоличным вокалом, синим светом и видеорядом, снятым на камеру старого айфона, смотрелись весьма сюрреалистично. Вряд ли такое пришлось бы по вкусу фанатам Анны Асти.

Рубашка огонь, отношения — говно

Вы удивитесь, но кажется, что между этими двумя исполнителями: «Электрофорезом» и Асти есть кое-что общее. Тема страданий. И больше всего страданий приносит любовь и все её последствия. Такая музыка, вероятно, особо близка подросткам.

Под середину сета публика в зале разминулась, принялась махать руками. Иван Курочкин, кажется, немногословный со стороны, сложил пальцы рук сердечком и проговорил в микрофон:

— Нам с вами суперкомфортно.

Следом поднялись десятки рук. Толпе такой флешмоб зашёл.

В тот момент некоторые осмелели и начали кричать артистам из толпы.

— Рубашка огонь, хочу себе такую же!

— Отношения говно! –скандировали где-то рядом, требуя одноимённую песню.

Как по мановению волшебной палочки, начинается мощный бит.

— Хватит думать. Может, время всё менять. Ты красива — мне на это наплевать. Это мило, но не более того. Ты же знаешь: отношения — говно, — пел Иван.

Услышал ли он своих фанатов или совпадение? Неясно. Но, наверно, это магия маленьких концертов и независимых исполнителей.

Поломала пальцы, обновляя запрещенную в РФ соцсеть

Со сцены Иван Курочкин похож на девушку из рекламы шампуня — дул вентилятор, развивая его волосы, падал свет софитов, щёки чуть ли не сияли, как от хайлайтера.

— Я вас люблю! — раздался истошный девичий крик из толпы.

— А мы вас… — вкрадчиво ответил Курочкин.

— Как я вас люблю! — послышался мужской голос.





— Короче друзья, дайте энергии! — Иван поднял руки вверх и покачал ими. –Пожалуйста, танцуйте

Зал разорвался от криков, повторяя движения солиста.

— Чёрт как же вы хороши, — кажется, Курочкин улыбнулся, оглядывая толпу.

— Ни связок, ни ушей, аривидерчи, — прокричала на адреналине одна из стоящих со мной девушек.

Выступал дует больше часа, сыграв публике свои самые яркие хиты. Прозвучала и знаменитая «Русская принцесса», ставшая саундтреком сериала, снятого в Туле, «Мир! Дружба! Жвачка!» Кстати, после появления этого трека в сериале, популярность группы особенно возросла. На бис толпа скандировала минут пять «По разбитым зеркалам» — одну из самых вирусных TikTok эпохи композиций. Но ребята не вышли.