Шоу Гии Эрадзе «5 континентов» в Тульском цирке: феерия уже началась!

erid: 4CQwVszH9pUmpHC7Ugw, фото Катерины Беловой

Еще огромный купол, накрывающий арену, не поднят, а зрители уже в предвкушении. Через несколько секунд начнется цирковая феерия! Поражать с первых секунд — таково шоу Гии Эрадзе «5 континентов».

Занавес поднят, и кажется, что это не манеж, а фантастический портал, приглашающий в путешествие. Блеск костюмов, музыка, свет так и манят забыть обо всем и погрузиться в чарующую атмосферу циркового искусства! Премьера шоу «5 континентов» состоялась в Тульском цирке 30 сентября.

В этот день Тульский цирк отмечал юбилей — 60 лет. Легендарный коллектив дал старт началу нового 61 года.

Шоу «5 континентов» — это беспрецедентный проект, незабываемое зрелище, в котором представлены все цирковые жанры. Его создатель — заслуженный артист России Гия Эрадзе, по праву именуемый Королем манежа. Он обладатель множества высших наград как российских, европейских, так и мировых цирковых конкурсов и фестивалей, также является обладателем самой престижной цирковой награды мира — «Золотого клоуна» Международного фестиваля циркового искусства в Монте-Карло. Коллектив не отстает от руководителя и является рекордсменом по количеству наград у артистов.

В этот раз продюсерский центр Гии Эрадзе совместно с компанией «Росгосцирк» представили тулякам абсолютно новое шоу, сотканное из самых масштабных и зрелищных номеров и аттракционов!

Каждый номер — россыпь уникальных трюков, оригинальных декораций и костюмов. Подготовка шла колоссальная.

Чтобы понимать масштаб шоу: для доставки в Тулу оборудования и животных потребовалось 17 фур — это полноценный грузовой поезд!

Сюжетная нить спектакля — путешествие по пяти континентам. В одном из них акробаты на дорожке показали настоящий парад стран, демонстрируя единство и празднуя равенство.

От невероятных трюков воздушных гимнастов в уникальной постановке «Золотые рыбки», где вода и воздух на манеже цирка сплетаются воедино, у зрителей перехватывало дыхание!

Невероятно нежный номер демонстрировала обладательница титула «Принцесса Российского цирка» Татьяна Махортова. На время ее выступления манеж будто окутало зефирное облако, в центре которого на зеркальном шаре, а потом и воздухе Татьяна вращает хула-хупы.

— У нас нет просто номеров, каждый из них — это небольшая, самобытная история, рассказанная через уникальные трюки, — рассказал Гия Эрадзе. — Цирк — это искусство смелых, талантливых людей, которые ежедневно входят в клетку, делают сальто, поднимаются под купол. У нас в программе есть уникальный аттракцион Рустама Газаева с пятью канадскими бизонами. Наталья и Андрей Широкаловы выступают со смешанной группой животных. У них 11 несовместимых в природе животных: тигры, пантеры, львы, леопарды и лигры. Конный аттракцион «Русь» — это тоже единственный в своем роде. Трюки, которые на нем выполняют девушки-наездницы, никто не может повторить на такой скорости в нашей стране. Алексей и Екатерина Плотниковы представили публике потрясающий аттракцион с пятью медведями, которые ловко скачут на лошадях, приносят цветы, ритмично танцуют и играют на музыкальных инструментах. И конечно же, цирк не может быть без клоунов — заслуженные артисты России Лада и Александр Сарнацкие — Долли и Домино.

Клоуны на манеже создают неподражаемую атмосферу! Они танцуют, показывают веселые фокусы и даже рисуют шаржи на зрителей! Кстати, именно с Тульского цирка 30 лет назад начинала свою карьеру чета Сарнацких.

— Нам очень приятно, что в 60-летие Тульского цирка мы находимся на его манеже, — отметила Лада. — Сегодня мы получили огромное количество энергетики: сколько отдали — столько нам зрители и вернули. Это было очень приятно!

Мария Иванова с дочерью:

— Мы из Тамбова специально приехали на представление. Когда-то в Саратове мы уже были на шоу Гии Эрадзе «Принцесса цирка», нам оно очень понравилось. И потом специально смотрели, где будет представление. Особенно понравилось, что это абсолютно новая программа, уникальные номера и животные. Мы просто шокированы увиденным. Это невероятное шоу! Захватывает дух.

Оксана Гуляева с дочерью Машей:

— Шоу очень высокого уровня. Мы были на цирковых представлениях и в Москве, и за границей. Хочется сказать огромное спасибо коллективу этого цирка. Очень красивые костюмы, а каждый номер — это шедевр!

Светлана и Анна Интинтиевы:

— На представлении Гии Эрадзе мы второй раз. Особенно понравились воздушные акробаты, выныривающие из воды. А еще хочется отметить, насколько ухоженные животные. Приятно смотреть на них! Чувствуется, что о них заботятся.

Раскрывать всех тайн не станем, приглашаем на новое шоу Гии Эрадзе «5 континентов», премьера которого состоялась в эту субботу. Гастроли продлятся до 3 декабря.

ИП Иткина Ирина Иосифовна. Реклама.