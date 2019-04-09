Компьютерная Академия РУБИКОН приглашает детей в летнюю компьютерную школу

Идёт набор ребят 7-16 лет на увлекательные iT каникулы.

Летние каникулы совсем скоро! И многие родители уже заранее готовятся организовать досуг для своих детей.

Очень важно проводить свободное время с пользой.

Современные дети в восторге от гаджетов и информационных технологий. Так давайте превратим захватывающее увлечение в интересный образовательный и развивающий процесс!

Академия РУБИКОН приглашает детей и подростков 7-16 лет на

Летние компьютерные каникулы.

Занятия направлены на знакомство с инновационными технологиями и будут проходить под девизом: Программирование. Творчество. Логика.

Чем займемся?

На мастер-классах ребята будут:

Изучать основы программирования и построения алгоритмов, основы дизайна, секреты создания и развития YouTube-каналов.

основы программирования и построения алгоритмов, основы дизайна, секреты создания и развития YouTube-каналов. Создавать свои уникальные проекты – компьютерные игры, сайты, роботов, 2D и 3D графику.

свои уникальные проекты – компьютерные игры, сайты, роботов, 2D и 3D графику. Программировать роботов и участвовать в увлекательных робо-соревнованиях.

роботов и участвовать в увлекательных робо-соревнованиях. Играть в настольные и подвижные игры.

в настольные и подвижные игры. Развиваться, прокачивать SoftSkills и коммуникативные навыки, а также получать мотивацию к дальнейшему обучению.

Программирование – самая перспективная сфера будущего, и чтобы стать успешными, нашим детям необходимо уже сейчас, в игровой форме, с ней знакомиться.

В программе Летних компьютерных каникул – самые интересные направления из области информационных технологий:

Создание компьютерных игр,

Разработка сайтов,

Робототехника,

Школа блогера,

Мультипликация,

Фото- и видеосъемка,

3D моделирование и многое другое!

В академии спланировали идеальный баланс между учебой и развлечениями. После занятий ребят ждут познавательные экскурсии в тульские ИТ-компании, в музеи и на производства, занятия спортом (полеты в аэротрубе, картинг, скалодром, батутный центр), творческие мастер-классы и тренинги SoftSkills.

Бонус! Ребят ждет полное погружение в сферу информационных технологий – поездки в IT-корпорации Москвы!

Ваш ребенок получит уникальный опыт, который непременно станет мотивацией для дальнейшего обучения и развития своих навыков!

Вы можете выбрать график посещения, удобный для вашего ребенка:

с 10:00 до 14:00 или с 10:00 до 18:00.

Смены Летних iT мастер-классов:

3 июня – 14 июня 17 июня – 28 июня 1 июля – 12 июля 15 июля – 26 июля 29 июля – 9 августа 12 августа – 23 августа

Почему Вам стоит записать своего ребенка на Летние компьютерные каникулы в Академию РУБИКОН?

Программа занятий, направленная на получение новых знаний и навыков в игровой доступной форме.

Команда опытных преподавателей и тренеров, способных помочь ребятам в реализации своих идей.

Инновационная площадка с современным оборудованием.

Новые друзья и единомышленники, с которыми весело проводить время.

Внимание!

До 15 апреля действует

специальная цена! Спешите записаться!

Телефон: 8 (4872) 71-11-17.

Хотите познакомиться с Компьютерной Академией РУБИКОН и узнать больше о Летних компьютерных каникулах, а также об образовательных программах?

Приглашаем вас и вашего ребенка на бесплатный мастер-класс «Создание компьютерных игр» 10 апреля в 18:30.

Компьютерная Академия «РУБИКОН»

8 (4872) 71-11-17 и (905) 622−58−82

Тула, ул. Епифанская, 54 (БЦ «Катюша»)

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