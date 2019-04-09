Компьютерная Академия РУБИКОН приглашает детей в летнюю компьютерную школу
Идёт набор ребят 7-16 лет на увлекательные iT каникулы.
Летние каникулы совсем скоро! И многие родители уже заранее готовятся организовать досуг для своих детей.
Очень важно проводить свободное время с пользой.
Современные дети в восторге от гаджетов и информационных технологий. Так давайте превратим захватывающее увлечение в интересный образовательный и развивающий процесс!
Академия РУБИКОН приглашает детей и подростков 7-16 лет на
Летние компьютерные каникулы.
Занятия направлены на знакомство с инновационными технологиями и будут проходить под девизом: Программирование. Творчество. Логика.
Чем займемся?
На мастер-классах ребята будут:
- Изучать основы программирования и построения алгоритмов, основы дизайна, секреты создания и развития YouTube-каналов.
- Создавать свои уникальные проекты – компьютерные игры, сайты, роботов, 2D и 3D графику.
- Программировать роботов и участвовать в увлекательных робо-соревнованиях.
- Играть в настольные и подвижные игры.
- Развиваться, прокачивать SoftSkills и коммуникативные навыки, а также получать мотивацию к дальнейшему обучению.
Программирование – самая перспективная сфера будущего, и чтобы стать успешными, нашим детям необходимо уже сейчас, в игровой форме, с ней знакомиться.
В программе Летних компьютерных каникул – самые интересные направления из области информационных технологий:
- Создание компьютерных игр,
- Разработка сайтов,
- Робототехника,
- Школа блогера,
- Мультипликация,
- Фото- и видеосъемка,
- 3D моделирование и многое другое!
В академии спланировали идеальный баланс между учебой и развлечениями. После занятий ребят ждут познавательные экскурсии в тульские ИТ-компании, в музеи и на производства, занятия спортом (полеты в аэротрубе, картинг, скалодром, батутный центр), творческие мастер-классы и тренинги SoftSkills.
Бонус! Ребят ждет полное погружение в сферу информационных технологий – поездки в IT-корпорации Москвы!
Ваш ребенок получит уникальный опыт, который непременно станет мотивацией для дальнейшего обучения и развития своих навыков!
Вы можете выбрать график посещения, удобный для вашего ребенка:
с 10:00 до 14:00 или с 10:00 до 18:00.
Смены Летних iT мастер-классов:
- 3 июня – 14 июня
- 17 июня – 28 июня
- 1 июля – 12 июля
- 15 июля – 26 июля
- 29 июля – 9 августа
- 12 августа – 23 августа
Почему Вам стоит записать своего ребенка на Летние компьютерные каникулы в Академию РУБИКОН?
- Программа занятий, направленная на получение новых знаний и навыков в игровой доступной форме.
- Команда опытных преподавателей и тренеров, способных помочь ребятам в реализации своих идей.
- Инновационная площадка с современным оборудованием.
- Новые друзья и единомышленники, с которыми весело проводить время.
Внимание!
До 15 апреля действует
специальная цена!
Спешите записаться!
Телефон: 8 (4872) 71-11-17.
Хотите познакомиться с Компьютерной Академией РУБИКОН и узнать больше о Летних компьютерных каникулах, а также об образовательных программах?
Приглашаем вас и вашего ребенка на бесплатный мастер-класс «Создание компьютерных игр» 10 апреля в 18:30.
Компьютерная Академия «РУБИКОН»
Тула, ул. Епифанская, 54 (БЦ «Катюша»)