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Компьютерная Академия РУБИКОН приглашает детей в летнюю компьютерную школу

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Компьютерная Академия РУБИКОН приглашает детей в летнюю компьютерную школу

Идёт набор ребят 7-16 лет на увлекательные iT каникулы.

Летние каникулы совсем скоро! И многие родители уже заранее готовятся организовать досуг для своих детей.

Очень важно проводить свободное время с пользой.

Современные дети в восторге от гаджетов и информационных технологий. Так давайте превратим захватывающее увлечение в интересный образовательный и развивающий процесс!

Академия РУБИКОН приглашает детей и подростков 7-16 лет на
Летние компьютерные каникулы.

Занятия направлены на знакомство с инновационными технологиями и будут проходить под девизом: Программирование. Творчество. Логика.

Чем займемся?

На мастер-классах ребята будут:

  • Изучать основы программирования и построения алгоритмов, основы дизайна, секреты создания и развития YouTube-каналов.
  • Создавать свои уникальные проекты – компьютерные игры, сайты, роботов, 2D и 3D графику.
  • Программировать роботов и участвовать в увлекательных робо-соревнованиях.
  • Играть в настольные и подвижные игры.
  • Развиваться, прокачивать SoftSkills и коммуникативные навыки, а также получать мотивацию к дальнейшему обучению.

Программирование – самая перспективная сфера будущего, и чтобы стать успешными, нашим детям необходимо уже сейчас, в игровой форме, с ней знакомиться.

В программе Летних компьютерных каникул – самые интересные направления из области информационных технологий:

  • Создание компьютерных игр,
  • Разработка сайтов,
  • Робототехника,
  • Школа блогера,
  • Мультипликация,
  • Фото- и видеосъемка,
  • 3D моделирование и многое другое!

В академии спланировали идеальный баланс между учебой и развлечениями. После занятий ребят ждут познавательные экскурсии в тульские ИТ-компании, в музеи и на производства, занятия спортом (полеты в аэротрубе, картинг, скалодром, батутный центр), творческие мастер-классы и тренинги SoftSkills.

Бонус! Ребят ждет полное погружение в сферу информационных технологий – поездки в IT-корпорации Москвы!

Ваш ребенок получит уникальный опыт, который непременно станет мотивацией для дальнейшего обучения и развития своих навыков!

Вы можете выбрать график посещения, удобный для вашего ребенка:

с 10:00 до 14:00 или с 10:00 до 18:00.

Смены Летних iT мастер-классов:

  1. 3 июня – 14 июня
  2. 17 июня – 28 июня
  3. 1 июля – 12 июля
  4. 15 июля – 26 июля
  5. 29 июля – 9 августа
  6. 12 августа – 23 августа

Почему Вам стоит записать своего ребенка на Летние компьютерные каникулы в Академию РУБИКОН?

  • Программа занятий, направленная на получение новых знаний и навыков в игровой доступной форме.
  • Команда опытных преподавателей и тренеров, способных помочь ребятам в реализации своих идей.
  • Инновационная площадка с современным оборудованием.
  • Новые друзья и единомышленники, с которыми весело проводить время.

Внимание!
До 15 апреля действует
специальная цена! 

Спешите записаться!

Телефон: 8 (4872) 71-11-17.

Хотите познакомиться с Компьютерной Академией РУБИКОН и узнать больше о Летних компьютерных каникулах, а также об образовательных программах?

Приглашаем вас и вашего ребенка на бесплатный мастер-класс «Создание компьютерных игр» 10 апреля в 18:30.

Галерея
Компьютерная Академия РУБИКОН приглашает детей в летний компьютерный лагерь, Фото: 1
Компьютерная Академия РУБИКОН приглашает детей в летний компьютерный лагерь, Фото: 2
Компьютерная Академия РУБИКОН приглашает детей в летний компьютерный лагерь, Фото: 3
Компьютерная Академия РУБИКОН приглашает детей в летний компьютерный лагерь, Фото: 4
Компьютерная Академия РУБИКОН приглашает детей в летний компьютерный лагерь, Фото: 5
Компьютерная Академия РУБИКОН приглашает детей в летний компьютерный лагерь, Фото: 6

Компьютерная Академия «РУБИКОН» 

8 (4872) 71-11-17 и (905) 622−58−82
Тула, ул. Епифанская, 54 (БЦ «Катюша»)

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