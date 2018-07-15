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Раскрасили лето: Как в Туле прошел Фестиваль красок

Авторы: Дмитрий Малюков и Александр Жданов. Фото Дмитрия Дзюбина.

Раскрасили лето: Как в Туле прошел Фестиваль красок

Корреспонденты Myslo отправились на праздник и узнали, каково это - быть «в самом центре радуги».
 
Вечером 15 июля на площади Ленина в рамках проекта «Нескучный город» состоялся фестиваль красок «Разукрасим наше лето».
 
По официальной версии, начало фестиваля планировалось в 17.00, однако — не тут то было! Не успела площадь собрать гостей, а яркая палитра красок уже разлеталась из порванных упаковок во все стороны!
 
Окрашено было все: одежда, лица, волосы, асфальт. Едва наша команда успела пройти металлоискатель, сразу выхватила от «цветочной поляны» ее разноцветный микс! Уже на входе каждый получил заряд позитивной энергии и погрузился в увлекательную атмосферу этого события, благодаря «теплому», улыбчивому приему от ее участников.
 
Туляков и гостей праздника встретила музыкально-развлекательная программа от продюсерского центра Константина Калинина, различные конкурсы, концерт и молодежная дискотека.
 
Конечно же, главный «виновник торжества», собравший всех воедино и придавший особое настроение — специальные безопасные краски на натуральной основе. Благодаря им гости мероприятия гарантированно сияли всеми цветами радуги и могли быть спокойными: краска отмывается на раз-два.
 
Помимо всего, любой желающий, а таких, поверьте, было много, мог обменять свою очаровательную улыбку на взаимные дружеские объятия.
 
О таком теплом и радушном приеме позаботились Ариса и Юля, встречающие всех банером «обниму за улыбку». Как выяснилось, девушки не первый раз на фестивале и не первый раз с плакатами. Инициативу девчонок поддержали и другие участники.
 
 
Площадь вместила в себя гостей не только из Тулы, а также Щекино, Сургута, Ухты и других городов. Какие же эмоции подарил им фестиваль и что же они о нем думают? Давайте узнаем.
 
Татьяна и ее внук Данил, Тула:
 
 
- От площади мы живем недалеко, это наше любимое место, часто сюда ходим. Мероприятие мне очень нравится. Есть ли что добавить? Да, рекламы побольше. Не видела приглашений. В остальном все очень культурно, и детям есть чем заняться, чтобы они без присмотра не бегали.
 
 
Оксана, Роман, Арменуи, Щекино:
 
 
- На «Колорфесте» мы первый раз, оказались случайно и, не зря — нам здесь очень нравится. Масштаба музыкальному звучанию конечно не хватает и все-таки, все эти «цветные люди» очень импонируют.
 
Ангелина и Даша, Тула:
 
 
- Мы здесь уже в третий раз, были и в прошлом году, и в позапрошлом. Сейчас нам нравится, что фестиваль преобразился — поменялось место, стало больше людей. Тут очень красочно, очень весело. Сложно сказать, что больше всего запомнилось, хотя лица у нас полностью разрисованы. И это не удивительно, мы стараемся всегда быть в центре событий. В следующем году обязательно придем сюда еще раз.
 
Костя, Тула (на фото справа):
 
 
- Круто, что со мной пришла не только старшая сестра, но и моя младшая сестренка поехала. Она тоже, как и я, здесь впервые. Мне очень нравится! Хорошо, что нам здесь никто не мешает покидаться друг в друга краской, хотя людей много.
 
- В прошлом году пропустила, — добавила Ангелина Новикова, старшая сестра Кости, — а вот в 2016 была. Пришла бы сюда ещё раз, очень нравится все это. Пока разминаемся с младшим братом, поэтому еще чистые, но это ненадолго! Радует, что здесь много народу и всем весело.
 
Оксана, Тула:
 
 
- Первый раз на фестивале, но очень нравится вся эта «разноцветность». Я здесь где-то час, пришла еще до начала. С удовольствием пришла сюда бы еще раз.
 
Юлия Смирнова, Тула:
 
 
- Пришла с подругой, и даже раньше, чем сам фестиваль начался. Что мне понравилось? Например то, что мне удалось испачкать вашу майку!
 
Так что задумка разукрасить лето организаторам вполне удалась.
 
Смотрите яркий фоторепортаж Myslo с места событий!
 
 
 
 
 
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Фестиваль красок в Туле, Фото: 144
Фестиваль красок в Туле, Фото: 145
Фестиваль красок в Туле, Фото: 146
Фестиваль красок в Туле, Фото: 147
Фестиваль красок в Туле, Фото: 148
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Фестиваль красок в Туле, Фото: 157
Фестиваль красок в Туле, Фото: 158
Фестиваль красок в Туле, Фото: 159
Фестиваль красок в Туле, Фото: 160
Фестиваль красок в Туле, Фото: 161
Фестиваль красок в Туле, Фото: 162
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