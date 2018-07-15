Обзор пляжей Тулы: Где купаются туляки

Александр Жданов, Дмитрий Малюков, фото авторов, wiki-tula.ru

В обзор вошли только пляжи из утвержденного списка Роспотребнадзора, где каждый из водоемов соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам.

Пляж на пруду ЦПКиО

Здесь есть почти все для того, чтобы отдых был максимально комфортным. Приехали на пляж с детьми? Отлично, для них здесь есть детская площадка и качели. Вы любите спорт? Прекрасно, для вас тут есть волейбольная площадка. Вы хотите просто загорать и купаться? Хорошо, вот вам зона для лежания с навесом или лежаки напрокат. А ещё можете взять в аренду лодку или катамаран, которые стоят здесь же. Также есть 4 кабинки для переодевания, туалеты.

Вход в воду есть как с пляжа, так и с небольшого мостика. Песок на пляже достаточно чистый, за поддержанием порядка следят работники парка. По периметру пляжа установлены урны. Вход в воду осуществляется по грунту, песку или же через понтон.

Безопасность. В случае чего тут всегда дежурит спасатель с необходимым оборудованием.

Дно пруда: песок, ил.

Как добраться: троллейбус № 4, 5, 1, 2, 7; автобус № 18, 9, 11, 28, 25; трамвай № 14.

Для водителей — GPS: 54.182937, 37.578760

«Ильинка», д. Крутое

Пляж не впечатляет — маловат. Рассчитан, по всей видимости, для жителей села Крутое и близлежащих мест, да и зона из грубого песка, обеспечивающая вход в воду, не вместит внушительное количество людей.

Кабинка для смены одежды имеется. За чистотой «следит» единственная, располагающаяся близ урна, переполненная до краев. Видимо, в сложившейся ситуации, обитателям Ильинки следует утилизировать мусор, унося его с собой. Не помешал бы доброволец, отважно намеренный опустошить «мусорную обитель».

Безопасность: пляжная зона оснащена спасательным постом и буйками; однако, отсутствие медпункта — огорчает.

Дно: песок.

Как добраться: маршрутка № 37 до ост. «Оптовый рынок», потом авт. № 125 до Ильинки.

Для водителей — GPS:54.105389, 37.651717. Дорога каменная, будьте аккуратны.

пляж на воронке № 1

Уютное местечко для отдыха, посетить которое можно как с компанией, так и с семьей. Дополнительную роль комфорта для этого сыграет наличие парковочных мест. За чистотой здесь следят, да и сами люди не мусорят — на выходе есть большой мусорный бак, мимо не пройдешь. Туалетов, как и мест для переодеваний, нет. Песок на пляже чистый, чего, к сожалению, не скажешь о воде — не самая прозрачная. Вход в воду осуществляется по ступенькам.

Безопасность. Есть спасательный пост с необходимым оборудованием и постоянно дежурящий спасатель. К детям, надзор особый: специальное место, ограниченное буйками и лесенки. Медпункт отсутствует.

Дно: песок

Как добраться: автолайн № 35, до конечной. Затем — пешком.

Для водителей — GPS: 54.1018741, 37.5603639

Пляж на Воронке № 2 (ст. Козлова засека)

Расположен недалеко от первого пляжа на Воронке, однако отличия в глаза бросаются сразу: во-первых, есть хорошая парковка, вмещающая большее количество автомобилей; во-вторых, имеется как биотуалет, так и место для переодевания. Минус — песка в этом месте поменьше. Все остальное — почти одинаково с предыдущей пляжной зоной. Вход в воду только с песка. Место чистое.

Безопасность. Спасатель не дремлет. В попытках поискать медпункт потерпели фиаско.

Дно: песок

Как добраться: маршрутка № 35, до конечной. Затем — пешком.

Для водителей — GPS: 54.099177, 37.558544

Пляж «Обидимо»

Пляж состоит из трех разделенных песочных зон. Размеры небольшие. Укрыться от солнца удастся не всем, поскольку установленных «металических зонтиков» на пляжную зону всего два. Однако на другой части территории отдыха установлены беседки с мангалами, укрепленными цепочками. Есть ли уютная «крыша над головой», непосредственно на пляже? Скорее, была, или должна была быть. Возможность сменить одежду также предусмотрена двумя кабинками для переодевания по обе стороны пляжной зоны.

Для любителей активного отдыха присутствует зона волейбола.

К сожалению, тут грязно. Не смотря на то, что на пляже есть мусорный контейнер, а при беседках — бачки для отходов, территория погрязла в мусоре: бумажки, пакеты, упавока от еды…

Вход в воду обеспечивает старенькая мостушка.

Дно пруда: песок.

Парковочные места: имеются, однако, масштабом не велики. Асфальтирования, также, предусмотрено не было.

Безопасность: есть буйки, спасательная вышка и медпункт.

Как добраться: автобус № 162, автобус № 162К «Тула-Обидимо» с автостанции Заречье до конечной остановки, затем пешком.

Для водителей — GPS: 54.301333, 37.394751.

Пляж «Хомяковские поляны»

Пляж рассчитан на комфортный отдых большого количества посетителей. По всей «курортной» зоне установлены лавки. Особенно эта новость порадует любителей «блюд с дымком», которые имеют возможность удобно расположиться у стоящих рядом мангалов.

Если же вы любите побыть в тишине — и здесь для вас радость: вокруг воды уйма мест, позволяющих вам также уютно отдохнуть. Мусора на пляже нет, контейнеры имеются.

Минус: возможность сменить мокрые купальники ограничена одной кабинкой. С другой стороны, не даром говорится: «кто ищет — тот всегда найдет»: есть лес, где можно переодеться вдали от посторонних глаз.

Вход в воду бетонные ступени, два помоста, платформа на воде. Если вы проголодались и не запаслись едой: покушать вы сможете как на свежем воздухе, так и под крышей — рядом большое кафе.

Безопасность обеспечена буйками, спасательной вышкой, близстоящим медпунктом.

Дно пруда: песок, местами ил.

Парковочные места: большая асфальтированная парковочная зона на въезде.

Как добраться: автобусом № 36 до остановки «Хомяковские Поляны», затем пешком.

Для водителей — GPS: 54.276669, 37.611365

«Велесов Лес», с. Борщевка Ленинского района

От предыдущих пляжных зон отличается наличием платы за посещение (200 руб. вход). Подъезд к пляжу удобный. На территории есть домики для отдыха с возможностью посуточной оплаты жилья.

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Пляж оснащен лежаками и зонтиками. Для любителей активного отдыха есть столики для настольного тенниса и волейбольная площадка, мини-футбольное поле (тоже платные, судя по информации с официального сайта). Комфорт обеспечен раздевалкой и биотуалетом.

Вход в воду обеспечивается песком и деревянным помостом.

Дно: песок.

Как добраться: с автовокзала на автобусе «Тула-Алёшня», затем пешком, приблизительно 4 км.

Для водителей — GPS: 54.238357494655, 37.178701593811

Пляж «Золотой Петушок», с. Высокое

Дорога до пляжа хорошая. Парковочные места имеются. Для детей есть детская площадка. Раздевалка, конечно, масштабами не впечатляет, но радует то, что она вообще есть. Особый шик — туалет, находящийся в отдельном домике с необычной архитектурой. Сход в воду: с травянистого берега по песку или же ступенькам.

Безопасность: есть буйки и медпункт.

Дно: ил.

Как добраться: автобусы № 138, № 20.

Для водителей — GPS: 54.218460, 37.748132

Погода от нас не зависит, однако то, как мы проведем оставшиеся выходные дни, каникулы или отпуск в Туле — решать вам. Изучайте прогноз, собирайтесь — и вперед, «к тульским морям»! А уж к каким именно — выбирайте сами. На то мы и старались.