«Сила Тулы»: многотонный грузовик, гири по 240 кг и другие испытания для стронгменов

11 сентября на площади Ленина в Туле прошел традиционный богатырский турнир «Сила Тулы». В этом году в состязаниях участвовали восемь мужчин и четыре женщины из Тулы, Москвы, Орла, Донецка, Ельца и Богородицка.

В списке испытаний, в том числе, были кантовка 350-килограммовой покрышки, удержание 19-килограммового мяча на вытянутых руках, лестница силы с гирями по 200, 220 и 240 кг, а также тяга грузовика с фургоном в кузове общим весом около восьми тонн!

Самым сильным человеком на турнире стал Александр Ломанов, который приехал из Донецка и участвовал в турнире впервые. Александр в спорте с 13 лет, в 19 выступал в пауэрлифтинге, около шести лет серьезно занимался в этом направлении, а последние четыре года — стронгом.

Александр Ломанов – Тренируюсь трижды в неделю, ведь в спорте главное — восстановление после тяжелых тренировок. Например, если «елку» несешь — это три-четыре подхода от 300 до 400 кг. Тот же «колодец», «чемоданы», «шары»… На соревнованиях в Туле я в первый раз. Самой сложной для меня стала машина, хоть это и одно из моих любимых упражнений. Но она действительно была тяжелая, и еще я немножко протупил — отпустил канат, поэтому и стал вторым (в этом виде тяги. – Прим. авт.). Также «карусель» была тяжелой — у нас нет такого оборудования, готовился с подручными средствами. А вообще самые тяжелые для меня упражнения – те, что не на время, а на выносливость.

Напомним, организаторы турнира по силовому экстриму — Федерация тяжелой атлетики Тульской области, спортивный клуб «Андрей» и фитнес-центр «Салют».

Места на соревнованиях распределились следующим образом:

Женщины

1-е место: Олеся Буренкова

2-е место: Ольга Еремюк

3-е место: Диана Ёркина

4-е место: Татьяна Балабан

Мужчины:

1-е место: Александр Ломанов

2-е место: Максим Дворецкий

3-е место: Евгений Чикунов

4-е место: Евгений Иванов

5-е место: Василий Бордюженко

6-е место: Иляр Римиханов

7-е место: Вадим Кирюшкин

8-е место: Виталий Жданов