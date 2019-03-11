Владелец OldBoy Дмитрий Соколов: «Мой барбершоп будет самым крутым в Туле!»

Фото Дмитрия Дзюбина.

Дмитрий рассказал корреспонденту Myslo, чем его покорила Тула, почему именно здесь он открыл барбершоп, какие прически никогда не выйдут из моды и о многом другом.

Дмитрий Соколов — довольно известная личность в России. Новость о том, что он открыл в Туле барбершоп, вызвала большой интерес среди туляков. Еще бы! За плечами Дмитрия успешная спортивная карьера баскетболиста: он успел поиграть за восемь российских команд и добыть важные медали — золото чемпионата России, Кубок России, стал чемпионом Единой лиги ВТБ.

Но о своих достижениях Дмитрий не любит рассказывать, он человек скромный.

Серьезная травма плеча заставила баскетболиста завершить спортивную карьеру. Но он признается — решение это временное, он мечтает вернуться на площадку.

Сейчас Дмитрий Соколов — владелец молодого, но уже полюбившегося тулякам барбершопа OldBoy.

«Тула — город для брутальных мужчин»

– После завершения карьеры возникла идея открыть барбершоп. Честно говоря, у меня всегда было это желание, не сидеть же дома, играя в PlayStation! Я был частым посетителем барбершопов, но походы в некоторые из них оставляли желать лучшего… Не было таких, которые можно назвать идеальными, по крайней мере, лично для меня. У всех были свои косяки: то в помещении было очень жарко, то попадались не очень хорошие мастера. Из-за этого не хотелось туда возвращаться.

Я загорелся идеей открыть свой барбершоп — идеальный для всех! С учетом тех минусов, которые я видел.

Хотелось, чтобы у нас абсолютно всем было комфортно — и мальчикам, и мужчинам постарше, и их женам. Уверен, у нас это получилось.

Долго выбирал место, где бы открыть барбершоп. Хотел в Серпухове или в Новомосковске. Но выбрал Тулу. Это большой старинный город со своими традициями. Я бы назвал его брутальным, как раз для барбершопа.

«Если начал дело, не бросай на полпути»

– С открытием барбершопа столько сложностей навалилось! Долго подбирал франшизу. «Олдбой» понравился своими идеями, тем более в Туле его не было. Затем подбор помещения. Выбирали вместе с женой. Хотелось, чтобы были высокие потолки, дверные проемы. Ведь я сам высокий, мой рост – 2,14 м.

Пришлось в помещении практически всё переделывать. У меня были тяжелые месяцы, голова шла кругом. Приходил домой и вырубался.

Но желания всё бросить никогда не было. Я не из тех, кто бросает дело на полпути, если начал, то доведу до победного конца.

Прошлый год для меня был тяжелым и физически, и психологически: травма, операция, реабилитация, бизнес.

Я подписал контракт с пермской «Пармой». Потренировался, но понял, что играть не могу. Честно об этом сказал руководству и расторг контакт. Я не из тех, кто будет просто так сидеть и получать деньги.

А потом меня жена немного подстегнула — спросила, мол, ты что, будешь сидеть и всё время играть в PlayStation? Конечно, в шутку, но всё же. Она мой мотиватор, моя поддержка.

День открытия? Конечно помню! Я не волновался, знал, что будет круто. У нас были диджей, ведущий, мы организовали фуршет, всё украсили. Народу было много! Знаю, что у некоторых никто не пришел в первый день. Бывает такое. Но они просто открыли двери, и всё — заходите. У нас совсем не так. Мы в это душу вложили. Приехали родственники, друзья, знакомые. Было весело. В первый день была акция — плати мастеру сколько хочешь.

«Наши двери открыты для всех»

– Сразу оговорюсь: мы работаем не для какой-то определенной категории людей, а для всех. OldBoy — это мужская парикмахерская, где стригут настоящих мужчин и их сыновей. Атмосфера у нас соответствующая: можно поиграть в PS, а можно выпить вкусный кофе или даже горячительные напитки.

Мне кажется, в Туле многие не знают, что такое барбершоп. Если кто-то хочет просто прийти посмотреть — пожалуйста! Наши двери открыты для всех.

Был удивлен, когда к нам приехали люди из области — целенаправленно в мой барбершоп, чтобы посмотреть, что это такое.

Мужчины хотели сделать коррекцию бороды, но я предложил им еще и стрижку. Всегда говорю: «К своему мастеру в парикмахерскую вы всегда успеете вернуться! Попробуйте что-то новое». Часто как бывает? Парикмахеры стригут по 10-20 лет, не развиваются, не следят за модой. Им это не нужно. У нас же всё по-другому: посоветуем прическу, сделаем всё быстро и качественно. К своему мастеру потом вам не захочется вернуться!

«Конкуренция рождает крутые идеи»

– Перед открытием OldBoy я, конечно, изучил весь рынок в Туле. Посмотрел, какие здесь есть сетевые барбершопы. А их довольно много. Но меня никогда не пугала конкуренция. Наоборот, она рождает крутые вещи — места, проекты. Если бы была монополия, было бы тяжело развиваться.

Чем больше будет барбершопов, тем у мужчин будет разнообразнее выбор, куда пойти. А владельцы станут генерировать много креативных идей, чтобы переманить, привлечь и оставить клиента.

Мы стараемся увеличить свой прайс-лист, придумываем бонусы, чтобы приходили всей семьей.

Например, у нас есть комплексные предложения «Папа+сын», «Папа+два сына». Такого практически нигде нет.

У меня у самого два сына, и я считаю такое предложение очень удобным. Пока одного стригут, остальные могут поиграть в приставку, провести время в теплой и дружеской атмосфере.

У нас гибкая схема — на первое посещение даем скидку 20%. Стараемся делать так, чтобы люди к нам возвращались. Многие уже, кстати, раз по пять приходили: то подстричься, то подкорректировать бороду.

Кстати, в такую переменчивую погоду не всем хочется куда-то выходить, прихорашиваться. Сейчас потеплеет, люди снимут шапки, захотят быть красивыми.

Большую роль играет обстановка вокруг. Помню, пошел первый раз с женой в московский барбершоп. Но ей было очень некомфортно от такой атмосферы: вокруг были одни мужики — брутальные, с бородами. Я не хочу, чтоб женщины пугались в моем барбершопе. Всем должно быть уютно!

Кстати, некоторые девушки приходят к нам и говорят: «Хочу мужскую прическу! Вы стрижете женщин?» Мы сейчас задумались над этим вопросом. А что тут такого? Она же хочет именно мужскую прическу! Возможно, введем такое новшество.

«У меня нет понтов. Не хочу пиариться на своем имени»

– Многие не знают, кто я. Когда разговоришься с клиентом, удивляются. У меня нет понтов, я не люблю таких людей. Если бы я хотел пропиариться на своем имени, я бы открыл барбершоп в Москве. Да ко мне столько болельщиков бы пришло! Мне внутренний голос подсказал открыть свое дело в Туле. Я верю в судьбу. Уверен, что всё не просто так бывает.

В OldBoy мы с уважением относимся к каждому клиенту. Иногда бывает, приходит человек в парикмахерскую, а к нему никакого внимания. Мастера между собой общаются, сплетничают, обсуждают, как провели время накануне. У нас такого нет! Человек, который придет к нам, уже не вернется в свой салон. Понятно, что там, может, и будет дешевле, но ощущения уже не те, не тот уровень! Команда у нас крутая, внутри коллектива — отличная атмосфера. Хочу придать своим мастерам уверенность. Я верю в них! Стараюсь, чтобы мои сотрудники пропитались духом нашего барбершопа и полюбили его, как я. Чтобы не перебегали туда-сюда, не было текучки. Сейчас у меня работают мастера, которые со мной с самого открытия. Я их лично набирал, проводил собеседование. Что мне было важно? В первую очередь смотрю на личность человека. Конечно, круто было бы взять сразу мастеров с нереальным опытом – начали бы работать и приносить деньги с первого дня. Но я не переманиваю никого. Я играю по-честному. В тех, кто пришел ко мне, я видел потенциал и желание развиваться. Мои ребята всё умеют! Мы следим за модой, новыми тенденциями, что происходит в мире мужских причесок. Скажу, что та же классика всегда будет популярной. Довольно часто просят именно классическую стрижку. Люди приходят со своими идеями. Мы подстроимся под любого человека и сделаем так, как он хочет. Мы за креатив! Но если мужчине не подойдет стрижка, мы обязательно скажем и посоветуем, что лучше.

«Баскетбол – самая крутая игра»

– Если честно, я планирую начать тренироваться и вернуться в профессиональный спорт. Не оставляю этой мысли, потому что немножко соскучился по баскетболу.

В Туле мы сотрудничаем с БК « Арсенал » . Это была моя идея, ведь я сам баскетболист. Мне захотелось поддержать ребят, привлечь к ним больше внимания. Хотелось бы, чтобы баскетбол стал спортом номер один. Я думаю, что люди не до конца поняли этот вид спорта. Но это на самом деле самая крутая игра! По мере возможности посещаю матчи БК «Арсенал». У тульского клуба хорошие баскетбольные традиции. Р азмещаем у себя афиши их матчей, участвовали в баскетбольном фестивале, стригли бесплатно детей. Вообще мы популяризируем баскетбол. Это классно. Все бы так сотрудничали и поддерживали спорт! На футбол схожу обязательно, когда потеплеет.

В нашем барбершопе мы рады всем спортсменам: и футболистам, и хоккеистам, и боксерам. Мне было бы приятно пообщаться с ребятами. Так что добро пожаловать!

«Сделаю всё, чтобы мой барбершоп был самым крутым в Туле!»

– Очень рад, что за OldBoy на Myslo проголосовало столько людей! Я хотел занять первое место. Я спортсмен и мыслю по-спортивному. Для меня никаких мест, кроме первых, не бывает. У меня огромные амбиции. Это не просто моё хобби – открыл дело и пусть работает как-нибудь. Нет, я душу в это вкладываю.

Нельзя открыть бизнес и всё бросить. Нужно поддерживать, следить за этим. Хочу наладить работу барбершопа, чтобы он работал отлично и без меня – вдруг я вернусь в большой спорт и уеду? Но в любом случае я буду знать, что здесь происходит. А мои игры, возможно, клиенты будут смотреть по телевизору у нас в барбершопе! Где еще такое бывает?

Мы постепенно будем развиваться. Я буду делать всё, чтобы мой барбершоп был самым крутым в Туле. У меня такая цель, и я буду к ней идти.

Хочу поблагодарить всех, кто читает интернет-портал Myslo и голосовал за нас, верил. Мне очень приятно.

Я люблю Тулу, здесь я почувствовал себя как дома. Я тоже становлюсь настоящим туляком. Приходите в наш барбершоп! Мужчин мы сделаем очень красивыми! Будем всем рады.