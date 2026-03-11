«Лучше поплачем вместе»: актриса Ника Здорик представила тулякам новые «Ландыши»

Проект «Ландыши» можно смело назвать культурным феноменом России. В нем гармонично переплелись нежная любовь, музыка и традиционные ценности. «Ландыши» рассказывают историю девушки Кати (Ника Здорик), дочки русского олигарха из Лондона. Она привыкла к дорогим бутикам и пятизвездочным отелям. Но после измены жениха Катя оказывается одна в Вологде. Там героиня встречает танкиста Леху (Сергей Городничий) и выходит за него замуж…

В Туле зрителям показали первую серию второго сезона. На встречу с туляками приехала актриса Ника Здорик и продюсер проекта Юрий Сапронов. Особой гостьей вечера стала Марианна — жена офицера СВО, которая участвовала в съемках документальной части проекта.

Мероприятие началось с творческого номера. На сцену вышли воспитанники вокальной студии «Звонкие капельки». Дети исполнили песню Жени Трофимова «Самолёты» и станцевали с ландышами в руках. Эта сцена задала тон всему вечеру — тёплый, немного ностальгический и эмоциональный.

Перед началом показа Ника Здорик обратилась к зрителям. Актриса предупредила, что серия получилась особенно трогательной, и предложила поплакать вместе.

Показ сопровождался живой реакцией публики: в зале подпевали песням из сериала, кто-то тихо всхлипывал в самых трогательных моментах.

Особенно сильную реакцию вызвала финальная часть — документальная, где были показаны интервью с женщинами — жёнами офицеров.

После просмотра состоялся открытый микрофон с актрисой, продюсером и особой гостьей вечера — Марианной.

Девушкам вручили приятные подарки — букеты ландышей, которые те приняли с восторгом: «Ландыши в марте!»

Продюсер Юрий Сапронов рассказал, что идея проекта появилась из желания показать историю людей, живущих в реальности сегодняшнего дня. С его точки зрения, жёнам военных гораздо сложнее. Есть ожидание — вернётся или не вернётся. Когда возвращается — появляются новые испытания. Поэтому большой поклон русской женщине за то, через что ей приходится проходить.

Зрители также спросили о будущем сериала. Продюсер признался, что решение о продолжении и съемках третьего сезона пока не принято. Сейчас нужно немного выдохнуть. Но всё зависит и от зрительской реакции. Юрий Сапронов отметил, что он видит огромные цифры просмотров.

В разговоре затронули и название проекта. Было несколько рабочих названий сериала, например: «Катюша», «Дюшес», «Роман в сапогах». Но в итоге выбрали «Ландыши» — такое «пацифистское» название.

Ника Здорик во время встречи рассказала, что путь к главной роли был непростым. По её словам, до проекта она прошла 45 проб, получила 45 отказов и почти потеряла уверенность в себе. Кастинг на «Ландыши» стал сорок шестым. На пробы ее позвали в последний день.

А еще через несколько дней актрисе позвонили и сообщили, что она утверждена на роль. По признанию Ники, этот проект изменил ее жизнь.

Во время открытого микрофона один из зрителей задал вопрос о том, как люди на передовой относятся к сериалу. Актриса призналась, что получает много сообщений от военных. Ей пишут: «Спасибо за юмор».

По словам Ники Здорик, именно такие письма показывают, что история откликается зрителям.

Марианна, жена офицера, участвовавшего в проекте, рассказала, что всё началось с письма создателям сериала. По словам девушки, ей позвонили буквально за два дня до съёмок, для нее это стало неожиданностью. Она написала письмо, рассказала свою историю, и ее пригласили на съемки.

— «Ландыши» я очень люблю, потому что они показали всю мою боль. Сцена, когда главная героиня молилась, чтобы найти Лёшу, очень напомнила мою ситуацию. Я молилась, чтобы мой муж вышел из искусственной комы.

Показ сериала «Ландыши» прошёл при поддержке компании «Ростелеком». Руслан Юсупов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях, рассказал журналистам, что идея провести премьеру именно в Туле возникла неслучайно. По его словам, сериал стал одним из самых обсуждаемых проектов прошлого года и лидировал по просмотрам в период новогодних праздников.

— Это не просто сериал — это история про людей, про выбор, про любовь к своей земле и своим близким. Картина напоминает зрителям о том, что даже в самое трудное время важно оставаться человеком. Для «Ростелекома» знаково, что тулячка приняла участие в съемках финального эпизода, рассказав о своей семье. На мой взгляд, эта часть стала одним из самых трогательных моментов заключительной серии.

Тем, кто не смог попасть на показ, сериал доступен на платформе Wink. Там размещены тысячи фильмов и сериалов на любой вкус, включая «Ландыши». Поэтому у зрителей всегда есть возможность посмотреть их в хорошем качестве.

По словам организаторов, интерес к мероприятию оказался настолько большим, что пришлось менять площадку на более вместительную.

После официальной части зрители подарили гостям символические подарки: тульские сладости, десерты и пряники с изображением ландышей, а также плакаты и рисунки.

Зал долго не отпускал гостей: многие хотели задать ещё вопросы, сделать фотографии и просто поблагодарить команду за проект.

Атмосфера вечера получилась одновременно тёплой и немного грустной — как и сам сериал.

На пресс-подходе актриса Ника Здорик поделилась впечатлениями от встречи с тульской публикой:

— То, что мы делаем, делаем исключительно для людей. И поэтому для нас очень важна обратная связь. Наше кино уже принадлежит вам, а не нам. И это очень здорово! Для меня это самая лучшая, самая высокая оценка! В Тулу я ехала с прекрасным предвкушением, ожиданием встречи. И всё случилось, всё состоялось! Я очень этому рада!

Автор текста: Дарья Воробьева.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Ростелеком».