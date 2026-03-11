Ледяная атака: что делать, если на вас или вашу машину упала сосулька

Как определить ответственное лицо и получить компенсацию — в гайде Myslo.

Каждую зиму туляки сталкиваются с коварством погоды и необязательностью коммунальщиков. Падение снега и наледи с крыш может обернуться серьезными травмами для прохожих или существенно повредить припаркованный автомобиль.

Подготовили подробные алгоритмы действий для пострадавших, чтобы помочь им грамотно отстоять свои права и получить компенсацию.

Кто ответит за сосульку?

Прежде всего, необходимо определить виновное лицо. По закону ответственность за содержание многоквартирного дома (в том числе своевременную очистку крыши от снега и наледи) несет обслуживающая организация. Это может быть управляющая компания, ТСЖ или жилищный кооператив. Узнать, кто именно управляет вашим домом, можно на официальном сайте ГИС ЖКХ.

Согласно Правилам технической эксплуатации жилищного фонда, коммунальщики обязаны не только сбивать сосульки, но и ограждать опасный участок сигнальной лентой, чтобы обезопасить пешеходов.

Важный нюанс: если наледь упала не с крыши дома, а с козырька балкона конкретной квартиры, ответственность ложится на собственника этого жилья. Именно он обязан следить за состоянием своего имущества.

Если пострадали вы сами: алгоритм действий

Если вы получили травму из-за падения снега или льда с крыши, действуйте по следующей схеме:

Зафиксируйте свидетелей. Если позволяет самочувствие, запишите имена, фамилии и телефоны очевидцев. Обязательно укажите точный адрес, дату и время происшествия. Обратитесь к врачам. Вызовите скорую помощь или самостоятельно посетите травмпункт. Проследите, чтобы в медицинской карте был указан не только характер травм, но и место, время и обстоятельства их получения. Вызовите полицию. Сообщите о случившемся в дежурную часть. При госпитализации медики обязаны уведомить полицию самостоятельно. Сотрудники должны назначить экспертизу для определения степени тяжести вреда здоровью — это повлияет на возможность возбуждения уголовного дела. Собирайте доказательства расходов. Если лечение проходит амбулаторно, сохраняйте все чеки на лекарства, рецепты, больничные листы и выписки. Всё это подтвердит ваши затраты. Рассчитайте полный ущерб. Вы имеете право требовать не только стоимость лечения. Запросите на работе справку о среднем заработке, чтобы рассчитать потери за время больничного. Также вы можете оценить и потребовать компенсацию морального вреда (сумму укажите сами, но окончательно её определит суд). Направьте досудебную претензию. Соберите пакет документов (копии чеков, справок, медицинских выписок) и направьте их заказным письмом с уведомлением в адрес управляющей компании. В претензии подробно изложите обстоятельства происшествия и потребуйте возместить вред здоровью. Обратитесь в суд. Если в течение 10 дней после получения претензии ответа не последовало или компания отказала в выплатах, следующим шагом должно стать обращение в суд.

Если сосулька повредила машину: инструкция для автовладельцев

Когда под ледяной удар попадает автомобиль, алгоритм действий немного меняется, но принцип фиксации и документального подтверждения остается главным.

Вызовите полицию. Это первый и обязательный шаг. Протокол, составленный сотрудниками, станет главным доказательством того, что машина пострадала именно от падения наледи, а не от действий третьих лиц. Найдите ответственного. Установите, кто обслуживает здание (через сайт ГИС ЖКХ для жилых домов или путем опроса сотрудников, если здание коммерческое). Вызовите представителя УК. Пригласите на место аварии представителя обслуживающей организации для составления акта. Если он не явился, действуйте самостоятельно: сделайте детальные фотографии повреждений машины, самого дома и таблички с адресом. Желательно, чтобы на снимках фиксировалась дата и время. Найдите двух свидетелей, запишите их контакты. Вместе со свидетелями составьте акт о повреждениях. Укажите в нем, что представитель УК был вызван, но не явился (по возможности укажите номер телефона, по которому звонили, и ФИО оператора). Позаботьтесь о расходах. Сохраните чек на эвакуатор, если он потребовался. Затем обратитесь к независимому оценщику для определения стоимости ущерба. Договор и чек об оплате его услуг также сохраните. Направьте претензию. Как только все документы — протокол полиции, акт осмотра, отчет оценщика, чеки — будут на руках, направьте в адрес управляющей компании досудебную претензию. Требуйте возместить стоимость ремонта, услуги эвакуатора и оценщика. Отправляйте письмо с описью вложения и уведомлением о вручении. Идите в суд. Если в течение 10 дней реакции нет или получен отказ, обращайтесь в суд. В случае выигрыша все судебные издержки будут возложены на ответчика.

Подготовлено по материалам тульского Центра защиты прав граждан.