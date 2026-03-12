Детское отделение в «Клинике Эксперт Тула»: современная медицина для юных пациентов

Детское отделение в «Клинике Эксперт Тула» – это медицина нового поколения. Здесь доказательные методы лечения сочетаются с высокими технологиями.

Светлана Королева,

исполнительный директор «Клиники Эксперт Тула»:

— Многопрофильная «Клиника Эксперт Тула», работая в Туле с 2007 года, каждый год совершенствуется, обновляясь технологически и делая доступными для пациентов возможности современной медицины. Наши врачи регулярно посещают различные конференции и семинары, расширяя и пополняя свои профессиональные знания.

Детское отделение «Клиники Эксперт Тула» — это комплексный подход к здоровью каждого ребенка. Прием ведут специалисты самого разного профиля.

В штате: педиатр, гастроэнтеролог, пульмонолог, кардиолог, невролог, психиатр, оториноларинголог, офтальмолог, хирург, дерматолог, ортопед-травматолог, уролог, гинеколог, эндокринолог, аллерголог-иммунолог, инфекционист, врач УЗИ, функциональная и лабораторная диагностика. Здесь можно пройти любые углубленные обследования, в том числе МРТ-диагностику пациентов 5 лет и старше.

Руководит детским отделением «Клиники Эксперт Тула» Юлия Епимахова. Она — кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии Медицинского института ТулГУ, стаж работы — 23 года. В своей работе придерживается принципов доказательной медицины. Считает, что современные безопасные методики обследования и лечения, передовые технологии в сочетании с игровым подходом к маленьким пациентам — основа здоровья пациентов.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Юлия Епимахова,

руководитель детского отделения «Клиники Эксперт Тула»:

— В нашем отделении мы старались создать не только уютную атмосферу для пребывания родителей с детьми, но и обеспечить медицинскую помощь на высоком уровне. Прием ведут врачи с богатым практическим опытом. Их стаж работы от 5 до 46 лет. В штате клиники трудятся три кандидата медицинских наук и заслуженный врач Российской Федерации, — рассказывает Юлия Епимахова.

Для удобства пациентов в «Клинике Эксперт» разработано несколько комплексных программ медицинского сопровождения юных пациентов.

Программа «Кроха»

Рассчитана на детей первого месяца жизни. Позволяет пройти полное скрининговое обследование. В нее включены приемы всех специалистов, указанных в рекомендациях Минздрава, а также все варианты диагностики, как лабораторной, так и ультразвуковой.

Программа «Непоседа»

Разработана для детей первого года жизни. В ее основе — клинические рекомендации по наблюдению ребенка именно в этом возрасте. Позволяет пройти полное обследование в первый год жизни ребенка.

Программа «Любимый доктор»

Программа рассчитана на год. На этот период за пациентом закрепляется выбранный родителями ребенка педиатр. Важно: количество посещений безлимитно, то есть в течение года можно будет приходить на прием неограниченное количество раз. Также в пакет услуг включены консультации у трех узких специалистов и лабораторная диагностика.

Программа «Первые шаги»

Создана для наблюдения детей сразу после выписки из роддома и до года. Включает в себя осмотр специалистами, лабораторную, ультразвуковую и функциональную диагностику. Курировать пациента будет индивидуальный врача. После обследования он подберет методы наблюдения и реабилитации; если необходимо — индивидуальные для каждого ребенка. Эксклюзивность программы — в наличии онлайн-поддержки от педиатра.

— Мы понимаем, что в первый год жизни малыша у мамы может возникать масса вопросов по уходу за ребенком. Врач проконсультирует, даст рекомендации по уходу, наблюдению за ребенком, по грудному вскармливанию. Это очень удобно, когда врач-педиатр постоянно на связи. Особенно это актуально для мам в первые дни ребенка после выписки из роддома.

Это нормально, что у нее будут возникать самые разные вопросы. А можно в это время гулять или нет? Ребенок поспал 30 минут и встал — это плохо или нет? А могу я при грудном вскармливании съесть креветки или банан?

С нами мама будет чувствовать поддержку и знать, что можно просто написать доктору в мессенджер и получить консультацию. Если требуется осмотр малыша, то он пригласит на прием, но если в этом нет необходимости, то даст подробные ответы на все вопросы. Это экономит время и позволяет быстро получить консультацию специалиста. Многие мамы уже оценили эту услугу и с удовольствием пользуются ею, — добавила Юлия Епимахова.

В Клинике Эксперт можно пройти медицинское обследование и оформить любые справки и медицинские документы: санаторно-курортные карты, направления в центры реабилитации, справки в детские сады и школы, для оздоровительных лагерей, спортивных секции, бассейна.

