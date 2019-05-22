Лечить или помогать: как работать с детьми с нарушениями развития

Как подготовить особых детей к взрослой жизни? Как научить их взаимодействовать с другими людьми, общаться, дружить, не говоря уже об элементарном самообслуживании?

Об этом и многом другом шла речь на первом пленарном заседании научно-практической конференции «Современные программы реабилитации с доказанной эффективностью для детей раннего возраста с нарушениями в развитии».

Она стартовала в Туле 21 мая. Ее инициатором стал фонд помощи детям «Обнаженные сердца». С ГУЗ ТО «Центр детской психоневрологии» он тесно сотрудничает уже седьмой год. Центр помогает детям с последствиями перинатальных поражений центральной и периферической нервной системы, нейроортопедической, сосудистой патологией головного мозга, патологией слуха, речи и другими психоневрологическими заболеваниями.

В рамках сотрудничества с фондом работники центра активно изучают успешные практики реабилитации других стран и применяют их в работе с тульскими детьми. Только в прошлом году стационарную помощь в условиях центра получили более 4000 юных туляков. Еще порядка 41 тысячи побывали на консультациях и более 36 тысяч прошли различные обследования.





Марина Левина – Важно, чтобы человек был окружен вниманием и заботой и чтобы для этого были созданы все необходимые условия. Наша с вами задача — создать эти условия, чтобы люди могли воспользоваться своими внутренними ресурсами при нашем грамотном сопровождении. Участников конференции приветствовала заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина. Она отметила, что губернатор Алексей Дюмин ставит серьезную задачу — работать на удовлетворение индивидуальных потребностей каждого жителя региона.

Работа с особыми детьми часто не предполагает полного выздоровления, поэтому первостепенная задача — научить семью и самого ребенка жить с этим диагнозом.

Валентина Жеребцова, директор Центра детской психоневрологии, главный детский специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Тульской области, отметила:

Валентина Жеребцова – Мы в своей работе применяем несколько уровней взаимодействия между специалистами. В зависимости от основного и сопутствующих диагнозов это могут быть мультидисциплинарные, внутриведомственные и межведомственные группы специалистов, которые в тесном сотрудничестве работают с детьми. Но в первую очередь для особого ребенка важно, чтобы рядом были родители и чтобы они принимали активное участие в реабилитации.

О важности нахождения рядом с ребенком родителей во время реабилитации говорил и эксперт фонда помощи детям «Обнаженные сердца» Святослав Довбня:

Святослав Довбня – Мы проводили сравнение мозга ребенка, с которым рядом постоянно находятся родители, и ребёнка, который лишен их заботы. Так, у первого активность мозга оказалась в несколько раз больше, чем у второго. А для детей с поражением нервной системы это очень важно. Пока нет ни одного метода, который бы привел к полному восстановлению, но чем больше нейронных связей и чем раньше это произойдет, тем легче будет идти реабилитация. Начинать реабилитацию никогда не поздно, но чем раньше это будет сделано, тем лучше. В каждый возрастной период есть свои «окна возможностей», в которые лучше всего идет восстановление того или иного отдела мозга. Особенно важен период с 0 до 2 лет, в этом возрасте больше всего таких «окон».

Об особенностях работы с детьми-аутистами рассказала Хайди Сандерс, доктор наук, эрготерапевт из университета Нью-Мексико:

– Для детей невероятно важна игра, развитие крупной и мелкой моторики, длительные отношения с друзьями. У аутистов развить эти навыки порой непросто, особенно если начинать с ними заниматься уже после двух лет. Тем не менее всё это возможно. У нас была девочка, с которой мы начали заниматься, когда ей было 2 года 3 месяца, она очень агрессивно воспринимала любые попытки с ней взаимодействовать, кричала, дралась, плакала. Но через полгода работы нашей команды она поняла, что взаимодействовать с другими людьми — это хорошо. У нее начала развиваться речь. К трем годам она пошла в обычный детский сад. Сейчас она готовится пойти в обычную школу. У нее остался диагноз, но удалось преодолеть многие трудности.

Было отмечено, что детям с проблемами речи важно находиться среди тех, кто говорит нормально, потому что если они, например, будут ходить в группу детского сада, где все дети имеют трудности с речью, то и процесс обучения будет идти медленнее.

Также во время реабилитации экспертам вместе с родителями нужно ставить цель, которую они хотят достичь, например, чтобы ребенок научился самостоятельно забираться в машину. Для обычного малыша это несложно, но для особенных детей тут возникает много трудностей, а единого механизма, который можно было бы применять для всех, нет.

Святослав Довбня подчеркнул, что при выборе метода реабилитации нужно обращать внимание на его подтвержденную эффективность:

– Если вы ни разу не слышали о том или ином методе, но вам говорят, что он полностью вылечил ребенка, то я бы не доверял таким словам. Хорошо, если вы просто потратите день впустую, не навредив ребенку. Сегодня нет ни одного официального метода, который бы полностью излечивал. Но есть много, которые существенно меняют качество жизни ребенка и семьи.

22 мая конференция продолжится.