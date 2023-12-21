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Кластер «Октава» приглашает туляков на новогодние мастер-классы
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Кластер «Октава» приглашает туляков на новогодние мастер-классы

Жителей города и гостей Тулы в творческом индустриальном кластере «Октава» ждет необычная неоновая елка, яркий декор внутри, насыщенная программа мероприятий для взрослых и детей.

А также мастер-классы — все отвечает новогодней концепции «Октавы» — «неоновым сказкам».

С 26 декабря по 7 января в кластере пройдет много разнообразных мастер-классов: от изготовления новогодних открыток, рождественских венков, украшений и аппликаций до росписи новогодних шаров из папье-маше, создания рождественских свечей, шарнирных щелкунчиков из бумаги и картона, красочных рождественских иллюстраций.

 

Мастер-классы от Музея станка

Кластер «Октава», 2-й этаж.

Мастер-класс по изготовлению снежного шара на ёлку

Украшать новогоднюю ёлку можно разными способами. Музей станка предлагает создать новогодний мир внутри шара. Прозрачную сферу можно наполнить декором: шишками, ягодами, сухоцветами, веточками ели и снегом. Всю композицию и материалы вы выбираете сами.

Сделать новогодние шары на ёлку своими руками достаточно просто: для этого понадобится вдохновение, желание творить и немного усидчивости. На мастер-классе вы узнаете об основах декорирования елочного шара и полусфер, создадите оригинальную елочную игрушку.

23, 24, 30 декабря, 13.00.

2 января, 15:00.

7 января, 13:00.

Билеты по ссылке (действует скидка по карте «Друг Октавы»). 6+

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 «Новогодняя композиция» 

Создайте свою неповторимую новогоднюю композицию для интерьера на Новый год! Она будет одинаково уместно смотреться как на обеденном столе дома, так и в рабочем кабинете офиса.

Дизайн композиции основывается на вашей фантазии и творчестве. Украшения разнообразны: хлопок, игрушки, ягоды, звезды, бантики. Прекрасный вариант подарка близким или себе.

24 декабря, 17.30.

30 декабря, 15.00.

3 и 5 января, 13.00.

Билеты по ссылке (действует скидка по карте «Друг Октавы»). 12+

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«Рождественский венок» 

Красивый рождественский венок можно встретить не только в новогодних фильмах, но и у себя дома. Достаточно прийти в Музей станка.

На мастер-классе вы сможете самостоятельно создать атмосферный венок и украсить его декором на свой выбор: это могут быть ленты, шишки, сухоцветы, мини-игрушки, палочки корицы, сушеный лимон или апельсин. Гостям расскажут про секреты правильного хранения венка и как в следующем году его можно модернизировать и задекорировать под любой праздник. Готовое украшение вы забираете домой.

24 декабря, 18.00.

7 января, 17.00.

6 января, 12.30.

Билеты по ссылке (действует скидка по карте «Друг Октавы»). 12+

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Мастер-классы от PRО.Парка

Кластер «Октава», 1-й этаж, PRО.Парк.

«Новогодние игрушки из дерева»

На этом увлекательном мастер-классе вы сможете превратить самые обычные материалы в настоящие шедевры. Под руководством опытных и талантливых наставников из Технологической лаборатории Pro.Парк вы сможете раскрыть свой творческий потенциал и создать уникальные ёлочные игрушки, наполненные любовью и волшебством. 

Этот мастер-класс не только даст возможность создать особенное украшение, но и поможет расслабиться. Вы окунетесь в атмосферу творчества, отвлечетесь от повседневной суеты и окунетесь в мир красок, форм и фантазий.

3 января, 15.00 и 17.00.

Запись по телефону +7 958 869-94-97 или в сообщения группы ВТШ (действует скидка по карте «Друг Октавы»). 3+

«Новогодняя елочка из дерева»

На мастер-классе вы научитесь использовать дерево, чтобы создать удивительно красивую и уникальную новогоднюю елку. Вы сможете воплотить свои самые креативные идеи в жизнь, добавив декоративные элементы и подарив елочке магию новогоднего волшебства. С каждым движением руки вы будете создавать новый элемент праздничного настроения.

4 января, 15.00 и 17.00.

Запись по телефону +7 958 869-94-97 или в сообщения группы ВТШ (действует скидка по карте «Друг Октавы»). 3+

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Мастер-классы от резидентов кластера «Октава» — Party market

Кластер «Октава», 1-й этаж, лекторий библиотеки.

Мастер-класс по созданию новогодней открытки 

Это творческий мастер-класс по аппликации. Дети смогут создать авторскую поделку в подарок. Это отличный способ провести время всей семьей и создать уникальный подарок с душой для близкого человека.

3 января, 16.00.

Билеты по ссылке (действует скидка по карте «Друг Октавы»). 6+

Мастер-класс по росписи новогодних шаров из папье-маше

Вас ждет увлекательное занятие, на котором вы научитесь создавать красивые и оригинальные украшения для новогодней елки. Все необходимые материалы и инструменты предоставляются, а опытный мастер поделится с вами своими секретами и техниками работы с папье-маше. Не упустите возможность сделать свой дом еще более праздничным и уютным.

4 января, 16.00.

Билеты по ссылке (действует скидка по карте «Друг Октавы»). 6+

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Кластер «Октава», 1-й этаж, общий зал библиотеки.

Мастер-класс по росписи наборов. Дед Мороз и Снегурочка из папье-маше

В ходе мастер-класса дети научатся работать с папье-маше и расписывать наборы красками. Они также научатся создавать различные узоры и рисунки на поверхности игрушек, используя кисточки и другие инструменты.

5 января, 16.00.

Билеты по ссылке (действует скидка по карте «Друг Октавы»). 6+

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Кластер «Октава», 1-й этаж, лекторий библиотеки.

Мастер-класс по созданию движущегося Щелкунчика из бумаги и картона

В процессе работы дети будут использовать различные материалы, такие как цветная бумага, картон, клей, ножницы и кисточки.

Они научатся создавать Щелкунчика, который будет иметь движущиеся части, которые крепятся друг к другу. Ребята изготовят голову, руки и ноги Щелкунчика, а затем соединят их с помощью брадсов. Для создания одежды Щелкунчика будут использоваться яркие кусочки бумаги и картонные элементы.

В конце занятия каждый ребенок получит своего собственного Щелкунчика, которого он сможет забрать домой и использовать в качестве украшения или игрушки.

7 января, 15.00.

Билеты по ссылке (действует скидка по карте «Друг Октавы»). 6+

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Мастер-класс по созданию волшебных корон

На занятии дети будут использовать различные материалы и инструменты, такие как цветная бумага, клей, блестки, краски, кисточки и другие декоративные элементы.

Ребята и их родители научатся делать различные элементы для короны, такие как цветы, листья, бабочки и другие украшения.

7 января, 17.00.

Билеты по ссылке (действует скидка по карте «Друг Октавы»). 6+

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С 1 января 2024 года в кластере «Октава» перезапускается программа лояльности. Теперь пользоваться ею станет еще проще, а, например, возможность бесплатного посещения временных экспозиций Музея станка станет доступной не только для владельца карты, но и для его друга. Кроме этого, в течение целого года участников программы ждут эксклюзивные события: посещение культурных пространств нашего города и столицы со скидкой, закрытые предпоказы временных выставок и специальных праздников.

Если вы любите быть в центре культурной жизни Тулы, то карта «Друг Октавы» — отличный подарок на Новый год себе и своим близким!

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