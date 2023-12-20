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В Туле открылся медицинский центр «МЕДИКА»
erid: 4CQwVszH9pWupRgXw4D, фото Максима Котенева

В Туле открылся медицинский центр «МЕДИКА»

Врачи с многолетним опытом работы, современное оборудование и отличный сервис. Рассказываем о новой клинике подробнее.

В Туле на ул. Седова, 7 открылся многопрофильный медицинский центр «МЕДИКА». Открытие получилось по-настоящему фееричным: живая музыка, диджей и вкусные угощения. Поздравить клинику пришли коллеги — врачи и руководители тульских медицинских центров.

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Символическую красную ленту перерезали генеральный директор, главный врач центра «МЕДИКА» Екатерина Былдина и учредитель организации Сергей Храмов

— Создавая клинику, мы старались продумать все для удобства наших пациентов. Мы оборудовали современной техникой просторные и светлые кабинеты, пригласили опытных врачей первой и высшей категории, а также кандидатов медицинских наук, чтобы лечение и диагностика приносили только положительные эмоции и достоверные результаты.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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Клинике есть чем гордиться. Тульские пациенты смогут решить здесь практически любой вопрос, касающийся здоровья. В медицинском центре открыты направления:

  • терапия,
  • педиатрия,
  • отоларингология,
  • хирургия,
  • неврология,
  • офтальмология,
  • гинекология,
  • онкология,
  • урология,
  • травматология-ортопедия,
  • дермато-венерология,
  • эндокринология,
  • гастроэнтерология,
  • кардиология,
  • сомнология,
  • ревматология,
  • косметология и др.
о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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Доступны в центре «МЕДИКА» не только амбулаторные приемы, но и проведение операций. В клинике есть операционная и комфортный дневной стационар.

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Особое внимание уделяется гинекологии и сопровождению беременности. В клинике есть все доступные скрининги и оборудование, позволяющее отслеживать сердцебиение плода. Фетальный монитор оборудован двумя датчиками, поэтому наблюдать можно в том числе многоплодную беременность.

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Клиника новая, поэтому медицинское оборудование здесь самое современное. Например, в центре «МЕДИКА» доступна технология SMART4D+, которая позволяет детально разглядеть плод и получить первые цветные фото.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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Главное в эффективном лечении — правильно поставленный диагноз, поэтому в клинике «МЕДИКА» большое внимание уделяется диагностике. В центре четыре аппарата УЗИ, два из которых экспертного уровня и премиум-класса.

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Здесь можно сделать ЭКГ, ЭхоКГ, холтеровское мониторирование с функцией дыхания, провести взрослую и детскую эндоскопию.

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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

«МЕДИКА» сотрудничает с крупной столичной лабораторией НАКФФ, поэтому пациенты клиники могут сдать все медицинские анализы и быть уверенными, что результат исследований будет точным.

Медицинскому центру «МЕДИКА» можно доверить здоровье — своё и близких. Записывайтесь на прием по тел.: +7 (4872) 900-687, +7 902 900-87-87.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Тула, ул. Седова, 7.

Тел.: +7 (4872) 900-687, +7 902 900-87-87.

medika-tula.ru

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Автор:
вчера, в 15:08
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