Финансовые сложности? Приходите в ломбард

Ломбардные кредиты являются древнейшей формой финансовых услуг. Этот тип финансирования является прародителем всех кредитных институтов. Обеспеченными кредитами пользовались и короли, и торговцы, и даже монахи.

В наши дни ломбарды продолжают быть преуспевающими институтами, играющими собственную уникальную роль. А это значит, что пройдя долгий путь становления и развития, ломбардная индустрия вместе с тем прошла многовековую проверку на актуальность и жизнеспособность!

Существует статистика, которая говорит о том, что количество ломбардов прирастает в стабильные времена. И это объясняется тем, что любой клиент для получения денежной суммы в ломбарде, обязательно должен предоставить обеспечение займа. Клиенты закладывают ценные высоколиквидные предметы движимого имущества, получают краткосрочные займы, решая тем самым свои временные финансовые сложности, не теряя возможности выкупить имущество через сроки, определенные условиями договора.

Ломбардная индустрия зародилась 22 августа в 1730 году, когда Указом императрицы Анны Иоанновны Романовой Монетная Контора должна была предоставлять деньги взаймы под залог изделий из золота и серебра.

Популярность ломбардного дела была так высока, престижна и значима, что в столице и во многих губерниях для постройки помещений для ломбарда выделялись красивейшие месторасположения и лучшие архитекторы.

В СССР ломбарды были открыты в 1922 г. Это были предприятия бытового обслуживания, предоставляющие населению возможность за небольшую плату хранить личные вещи, получать ссуды на определенный срок. При этом был установлен предельный размер денежных средств, выдаваемых одному лицу.

После перестройки ломбардный рынок, как и вся Россия, вошел в новую эпоху. К концу 1980-х годов ломбардная индустрия переживает эпоху расцвета. Это обуславливалось следующими факторами:

Огромная потребность в ломбардных услугах. Количество существовавших ломбардов не могло удовлетворить потребность населения. Люди стояли целый день для получения кредита. Многие, не получив кредит, записывали номер очереди на руке и приходили снова. Государственные ломбарды имели огромную репутацию. В глазах населения не имели никакого отличия от государственных банков и в народе назывались не иначе как «народный банк».

В 2000-х годах, во времена финансово-экономического кризиса ломбарды выполняли функции социально-экономических стабилизаторов, удовлетворяя соответствующие потребности различных слоёв населения, уменьшая тем самым социальную напряжённость в обществе.

В современной России ломбардный рынок продолжает активно развиваться, поскольку получение кредита является важнейшей составляющей жизни современного человека. Несмотря на то, что выдачей кредитов в настоящее время занимаются банки, микрофинансовые организации и иные кредитные организации, услуги ломбардов очень востребованы. Этот факт может подтвердить статистическое исследование Госкомстата РФ.

Для примера, в 2000 г. в России было 1100 ломбардов, а в 2010 г. только в Москве действовало

около 3000 ломбардов.

Современные ломбарды — это финансовые учреждения:

с многоуровневой системой безопасности;

со своим штатом высококвалифицированных работников и сертифицированных экспертов — оценщиков;

c высоким уровнем обслуживания;

с гибкой системой процентных ставок и тарифов на оценку залогов;

с индивидуальными преференциями и программами лояльности для клиента.

Сегодня в условиях жесткой конкуренции и серьезных требований регулирующих органов, выживают сильнейшие игроки ломбардного бизнеса.

Сеть ломбардов «Городской ломбард» - не исключение. Это предприятие, которое работает на рынке микрофинансовых (ломбардных) услуг с 1999 года, ценит традиции и идет в ногу со временем!

В честь девятнадцатилетия компании во всех подразделениях, работающих под торговым знаком «Городской ломбард» с 1 октября стартует предложение — займ под 7% в месяц.

А для клиентов, оформивших крупные залоги от 200 000 рублей действует ещё более выгодная программа. В течении октября у всех клиентов есть возможность воспользоваться горячим предложением.

«Городской ломбард» работает в многолетнем партнерстве с ювелирными мастерскими и ювелирными салонами «Ювелирная лавка», поэтому обращаясь в «Городской ломбард» вы получаете полный спектр ювелирных услуг.

Адреса «Городской ломбард» в Туле: