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Фермерские продукты, здоровые полуфабрикаты и крендель-рекордсмен: в Туле открылся рынок «Четыре сезона»
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Фермерские продукты, здоровые полуфабрикаты и крендель-рекордсмен: в Туле открылся рынок «Четыре сезона»

Жителям Пролетарского района больше не нужно ходить по разным магазинам в поисках вкусностей. Качественные и натуральные продукты собраны на одной территории.

Рынок «Четыре сезона» открылся на ул. Вильямса, 1-а в Туле. На трех тысячах квадратных метров расположились целых два павильона с вкусными и свежими продуктами.

Рекорды уже в день открытия!

Почетными гостями мероприятия стали министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин и глава администрации Тулы Илья Беспалов.

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Алексей Степин поздравил инвестора, фермеров и покупателей с открытием рынка: 

— Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев уделяет особое внимание поддержке фермерских хозяйств и ставит актуальную задачу, чтобы фермерские продукты доходили до конечного потребителя, до каждого жителя региона. Новый фермерский рынок — это площадка, где представлена продукция тульских аграриев. Мы благодарны инвестору, что он сумел реализовать проект в короткие сроки. Вместе с владельцами этого рынка сделаем всё, чтобы он был наполнен качественными продуктами местного производства.

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Ключевым событием стала фиксация рекорда. На открытии «Четырех сезонов» представили самый большой тиражный крендель в России.

Партию из десяти гигантских кренделей испекла частная пекарня «Тесто и место», работающая в Туле с 2016 года и получившая звания: «Лучшая сеть местного товаропроизводителя» по версии конкурса «Торговля России» и «Лучшее микропредприятие — производитель продуктов питания в Тульской области» на премии «Золотой Меркурий».

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Схожий рекорд регистрировали в 2017 году в Тамбове, где был испечен крендель весом 5 кг. Средний вес тульского хлебобулочного рекордсмена на два килограмма больше — целых 7 кг!

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Рекорд зафиксировал официальный представитель Книги рекордов России. А затем кренделями угостили гостей праздника.

Что вы найдете на рынке «Четыре сезона»

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— В первом павильоне представлены крупные тульские и федеральные производители — «Город мастеров», «Лазаревская лавка», магазин «Дубки», «Океан», продукты Казахстана и Белоруссии, фруктово-овощные развалы, кондитерские изделия и тортики, — рассказывает директор рынка Алина Юрьевна Чистякова.

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Во втором павильоне — рай для любителей мяса. Здесь — мясные лавки с богатым наполнением: домашняя свинина, парная телятина, субпродукты, птица, баранина и др. Разобраться в этом многообразии помогут опытные продавцы, они подберут подходящую часть туши для вашего блюда и подскажут маринад для шашлыка. Сердце павильона — огромный круг с мясом прямого разруба.

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В этом же павильоне вы найдете торговые точки фермерских хозяйств: «Семкино подворье» с богатой линейкой домашней молочной продукции; ИП Мельников с полуфабрикатами домашнего качества — пельменями, варениками, котлетками. Там же — магазин от ИП Мансурова с корейскими деликатесами и соленьями, которые будут прекрасным дополнением к любой трапезе. Моченые яблоки и бочковые помидоры, малосольные или традиционные просоленные с травами огурцы пробудят аппетит и порадуют любого гурмана.

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На рынке «Четыре сезона» представлена также фабрика современной кулинарии «Повар.РФ». Там производят вкусные полуфабрикаты вручную, как дома, и с душой. Основа бренда — качество на всех. Для приготовления используют только отборное сырье проверенных поставщиков, а система менеджмента безопасности пищевой продукции основана на принципах ХААСП (HAACP — система управления безопасностью пищевых продуктов. — Прим. авт.).

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В корнере «Морские сокровища» вы найдете свежемороженую рыбу, морские деликатесы, охлажденную дикую рыбу морей и океанов, копченые и консервированные вкусности, а также живых морских гадов — всё, что дарит водная стихия.

Торговый дом «Медовые традиции» наполняет рынок специями и сладостью ароматов. Здесь можно не только приобрести знаменитые тульские пряники разных вкусов, но и самим их испечь: выбрать форму, начинку и поставить в печь, а потом через 15 минут забрать горячую сладость. По выходным здесь будут проводить детские мастер-классы.

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Это еще не все. Горячие лепешки и самса из тандыра, специи и сухофрукты, свежие фрукты и овощи, в том числе экзотические, колбасы и свежую выпечку от «Любимой пекарни» — всё это тоже есть в «Четырех сезонах».

Дополняют картину комплекса большие бесплатные парковки и комфортная логистика по территории, зоны отдыха и пункты общепита.

ООО «Четыре сезона». Реклама.

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Автор:
сегодня, в 10:55 0
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