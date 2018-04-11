11 лучших театральных постановок в Туле, которые не стоит пропускать

К финалу фестиваля «Золотая маска» Myslo подготовил подборку самых интересных постановок, которые пройдут на тульской сцене в ближайшее время.

15 апреля на сцене Большого театра состоится вручение театральной премии «Золотая маска». А что у нас? В связи с этим ярким событием в мире театра Myslo подготовил подборку самых интересных постановок, которые состоятся на тульской сцене в ближайшее время.

Премьеры

Тульский камерный драматический театр

Тула, улица Дзержинского, 8

28 апреля, суббота 18:30

29 апреля, воскресенье 18:30

Алексей Басов представит свою вариацию спектакля по мотивам знаменитой поэмы В. Ерофеева «Москва — Петушки». В спектакле заняты: Владислав Басов, Галина Филина, Елена Басова, Алексей Басов.

Тульский государственный академический театр драмы им. М. Горького

Тула, проспект Ленина, 34-а

27 апреля, пятница 18:30

28 апреля, суббота 18:30







Премьерная постановка сезона. Бурлеск в двух действиях. Спектакль создан по мотивам одноимённой пьесы И. Глинкова. Любовная история двух героев, которых закружили ритмы рока, звуки шансона, вот они уже и сами поют и танцуют в окружении таких же пар. В вихре движений мелькают лица, глаза, прорываются ничего не значащие фразы…

По мотивам культовых произведений

Тульский государственный театр кукол

Тула, улица Советская, 62

20 апреля, пятница 11:00

По мотивам В. Драгунского





Воронежский «Театр равных» в рамках своих гастролей представит постановку по произведению В. Драгунского «Денискины рассказы». В спектакле задействованы самые известные рассказы из цикла «Денискины рассказы». Главный герой повествований — обычный мальчишка Денис Кораблев, с которым постоянно происходят смешные и необычные случаи.

Новомосковский филиал Тульского театра драмы им. М. Горького

Новомосковск, ул. Октябрьская, 21

28 апреля, суббота 18:00

29 апреля, воскресенье 18:00

По мотивам романов Агаты Кристи

Орловский государственный театр в рамках своих гастролей представит свою вариацию культовой пьесы мастера детективного жанра Агаты Кристи «Мышеловка». Это прекрасный образец классического детективного жанра: придуманная интрига, яркие характеры и психологическая глубина. Музыкальное сопровождение наполняет историю тонким лиризмом, помогая выявить разные оттенки в поведении персонажей.

Тульский государственный театр кукол

Тула, улица Советская, 62

19 апреля, четверг 11:00, 13:30

По мотивам сказки «Курочка Ряба»

Детский писатель В. Лифшиц решил пофантазировать и придумал продолжение сказки «Курочка Ряба» под названием «Ищи ветра в поле». В 2007 году спектакль получил награду областного театрального конкурса, а в 2009-м — завоевал несколько сразу несколько наград I межрегионального фестиваля театров кукол «Рабочая лошадка», г. Набережные Челны.



Пьеса написана в лучших традициях А. С. Пушкина и народных сказок, её основной посыл заключается в том, что жадность, коварство и вздорное властолюбие всегда будут наказаны. Даже сама природа готова прийти на помощь героям с добрым сердцем.

Гастроли

Тульский государственный академический театр драмы им. М. Горького

Тула, пр. Ленина, 34-а

17-18 апреля, вторник-среда 18:30





Курский драматический театр представит на тульской сцене комедийную историю любви, действие которой разворачивается на просторах далекой Испании. Главный герой бунтует против общественного мнения не признавая учителей и воспитателей. Но однажды на смену постоянному противостоянию приходят романтические чувства.

Особенности еврейской женитьбы

Тульский государственный академический театр драмы им. М. Горького

Тула, пр. Ленина, 34-а

19 апреля, четверг 18:30

20 апреля, пятница 18:30

Курский драматический театр привез на тульскую сцену постановку, главной темой которой стала еврейская церемония бракосочетания.

Обычная еврейская семья с привычным укладом жизни собралась выдать дочь замуж за практически идеального молодого человека.

Но тут оказывается, что супруги не могут найти свой брачный договор, а согласно традициям, чтобы состоялась свадьба, жених и невеста должны предоставить брачные договоры своих родителей, чтобы доказать, что они законнорожденные. Попутно супруги не могут понять, куда пропала вся романтика и нежность в отношениях. Обстановка нагнетается, в жизни супругов и будущих молодоженов появляются коварные соперники. Героям предстоит нелегко, хотя очень весело и увлекательно спасать свою семью.

Детям

Тульский государственный театр кукол

Тула, ул. Советская, 62

29 апреля, воскресенье 12:00

Калужский театр кукол покажет спектакль «Терешечка». Его сюжет очень похож одновременно на две сказки – «Буратино» и «Колобок». Старик со старухой горевали, что нет у них детей. Как-то взяла старуха деревянную куколку, положила ее в колыбельку, и куколка превратилась в мальчика, которого назвали Терешечка. Но тут его украла злая ведьма Чувилиха, чтобы приготовить обед для своей жадной дочки. Перехитрил Терешечка злодеек, а добрый гусенок перенос его обратно к родителям.

Золотая маска в кино

В рамках проекта «Золотая маска в кино» в Доме культуры «Ясная Поляна» пройдут кинопоказы спектаклей-номинантов и лауреатов Российской национальной театральной премии «Золотая маска».

Ясная Поляна, Дом культуры

д. Ясная Поляна, 142-а

29 апреля, воскресенье 15:00

Тимофей Кулябин представил современный сюрреалистический вариант чеховской пьесы «Иванов», и, по мнению эксперта фестиваля «Золотая маска» Наталии Каминской, весьма успешно текст «зазвучал со сцены, как в первый раз, с чистого листа». В спектакле задействован звёздный состав: Елизавета Боярская, Евгений Миронов, Чулпан Хаматова.

Ясная Поляна, Дом культуры

д. Ясная Поляна, 142-а

12 мая, суббота 15:00

Лев Додин взял за основу раннюю трагедию Шиллера о противостоянии двух злодеев юным влюбленным и немного сместил акценты — в его прочтении вся госмашина работает против любви двоих и… терпит поражение. Не прибегая ни к каким методам насильственного «осовременивания» классики, Додин возвращает тексту трагедии современное дыхание. Спектакль «Коварство и любовь» в МДТ выстроен режиссером с тщательностью шахматной партии — лаконично и остроумно.

Ясная Поляна, Дом культуры

д. Ясная Поляна, 142-а

26 мая, суббота 15:00

Юрий Бутусов представил свою версию мифа об Одиссее и Пенелопе. Короткую пьесу Брехта играют только в первом акте, вторая часть, по признанию Глеба Ситковского, эксперта фестиваля «Золотая маска», представляет собой смесь вариаций, фантазий, неоконченных этюдов, намеренных повторов, будто режиссерских черновиков, с которыми жаль расстаться. Это театр, который бесконечно вариативен, он может никогда не кончиться или оборваться в любом месте.



