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Дикарь

Дикарь

Все знают, что «ученье – свет», но для молодого, здорового, красивого «дикаря» по имени Пабло нет ничего важнее полнейшей свободы и независимости. Милейшие и любящие его тетушки пекутся о своем любимом племяннике, пытаясь воспитать его по меркам общественного мнения. Но не тут-то было! Не признает Пабло учителей и воспитателей. Одного даже в окно выбросил! А парню уже за 20… И вот в доме появляется новая очередная учительница, которую «ученик» встречает пальбой из ружья, а верный пес грозным лаем. Но учительница не только молода и красива, но еще и умна! На смену страху приходит азарт воспитать и укротить дикаря! И ведь побеждает! Вернее, побеждает любовь! История эта случилась в далекой Испании, но для любви ведь нет границ!

Стоимость: от 150 р.

Где и когда?
Тульский Государственный академический театр драмы им. М. Горького
17 апреля 2018, вторник
18:30
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18 апреля 2018, среда
18:30
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