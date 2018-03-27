Главный герой Элимелех работает сантехником. Его обычный день изо дня в день проходит по одному и тому же сценарию: звонок будильника, недовольство жизнью, обязательная содовая вода к обеду, рассказы о героических трудоднях (разумеется, с небольшим преувеличением своих заслуг). Свою супругу Шифру, он просто не замечает. Для него она имеет такое же значение, как мебель в доме.



Их дочь Аяла собралась замуж. Жених Роберт — партия завидная, образованный, сделал карьеру, внешне великолепен. Но тут возникает заминка. Чтобы состоялась свадьба, жених и невеста должны предоставить брачные договоры своих родителей, чтобы доказать, что они законнорожденные. Супруги Шифра и Элимелех так и не находят своего брачного договора. А была ли вообще свадьба? И куда девалась вся романтика и нежность? Кажется, что и любовь давно уже покинула этот дом…



А тут еще под ногами вертится эксцентричная соседка, готовая отдать все что угодно за один взгляд сантехника, а на горизонте вырисовывается соперник Роберта, и Аяла в полном смятении. Надо что-то срочно предпринимать: скоро свадьба и дорогих родителей надо спасать. Срочно спасать семью! Это нелегко, хотя очень весело и увлекательно.

Стоимость: от 300Р.