Строим свой дом: выбираем участок в Туле
Обзор участков под ИЖС, которые можно купить в окрестностях нашего города.
Вы решили построить свой дом. Где же купить участок под строительство? Непростой выбор. Мы собрали в этот обзор коттеджные посёлки, в которых можно купить землю у компаний и собственников.
Центр земли
Компания «Центр земли» работает на рынке недвижимости уже 7 лет. Она предлагает лучшие предложения от собственников. По каждому участку проведена полная проверка юридической чистоты.
Все заботы по подбору земельного участка и юридическому сопровождению сделки купли-продажи компания «Центр земли» берёт на себя!
Кроме того, компания оказывает профессиональную помощь в подборе проекта, организации строительства, обеспечении инженерными коммуникациями, благоустройстве и решении других вопросов, связанных со строительством и дальнейшей эксплуатацией вашего дома на участке ИЖС.
Коттеджный поселок Бушевские Поляны.
От 12 000 руб. за сотку.
Расположен в 15 км от центра Тулы по Венёвскому шоссе.
Рядом находится коттеджный поселок Скворцово, коттеджный поселок Серебряная Тула, коттеджный поселок Ново-Торхово, поселок Торхово, деревня Сине-Тулица, деревня Крюково. Маршрутный транспорт от п. Торхово до Тулы, в перспективе планируется продление маршрута непосредственно до поселка Бушевские Поляны.
Преимущества:
- Территория в 42 га и 276 участков для ИЖС;
- Детские игровые и спортивные площадки;
- Центральные системы инженерного обеспечения;
- Рядом Бушевский пруд, ферма с пятнистыми оленями, настоящий лес;
- В шаговой доступности — магазин, средняя школа и детский сад.
Коммуникации: дороги, электроэнергия 15 кВт на каждый участок, вода — проектируется, канализация — индивидуальный септик, газопровод — проектируется.
Выбрать участок и посмотреть фото можно здесь.
Коттеджный поселок Демидовский.
От 25 000 руб. за сотку.
Расположен менее чем в километре от Тулы по Епифанскому шоссе.
Земельные участки ИЖС без подряда, собственники которых получают право возведения жилого дома и регистрации по месту жительства. Тихое, красивое и комфортное место совсем рядом с городом, созданное для спокойной и уверенной жизни.
Преимущества:
- Близость общественного транспорта и круглогодичный подъезд до участка.
- Рыболовный пруд и лесная посадка рядом с коттеджным поселком.
- Скидка на ОСАГО и коммунальные платежи до 30%.
Коммуникации: газопровод, водопровод, электричество, дороги с твердым покрытием.
Выбрать участок можно здесь.
Коттеджный поселок Ивановка.
От 38 000 руб. за сотку.
Расположен в одном из красивейших, экологически чистых мест Ленинского района Тульской области в 3 км от Тулы по Веневскому шоссе. Поселок идеально вписан в природный ландшафт, что позволяет жителям отдохнуть на природе в дали от городской суеты. Оживленная дорога находится в удалении от поселка. Площадь земельных участков от 6,5 соток, до 15 соток.
Преимущества:
- Поселок находится в экологически чистом месте;
- Рядом с поселком находится лес и большой Архангельский пруд;
- В шаговой доступности находится полноценная инфраструктура п. Молодежный (школа, детский сад, магазины, общественный транспорт);
- Презентабельная въездная группа.
Коммуникации: электричество, дороги с твердым покрытием, водопровод — в перспективе, газ — в перспективе.
Выбрать участок можно здесь.
Коттеджный поселок Верхняя Иншинка.
От 40 000 руб. за сотку.
Расположен в 2 км от Тулы по улице Чмутова в районе д. Ямны.
Земельные участки ИЖС без подряда, собственники которых получают право возведения жилого дома и регистрации по месту жительства. Поселок Верхняя Иншинка — это тихое, красивое и комфортное место совсем рядом с городом. В продаже 148 участков от 10 соток.
Преимущества:
- Готовые коммуникации (газ, вода, электричество, дороги);
- Доступность общественного транспорта;
- Рыболовный пруд и лесная посадка на границе посёлка;
- Охраняемый въезд в посёлок.
Коммуникации: газопровод, водопровод, электричество, внутрипоселковые дороги с твёрдым покрытием.
Выбрать участок можно здесь.
Коттеджный поселок Архангельские Усадьбы.
От 40 000 руб. за сотку.
Расположен в 7 км от Тулы в с. Архангельское. Живописное место рядом с лесом. Вода индивидуальная — колодец или скважина. Площадь земельных участков от 10 соток.
- Преимущества:
- Закрытая территория;
- Большой пруд и лесная посадка рядом;
- Общественный транспорт, школа, магазин;
- Асфальтированная дорога до посёлка.
Коммуникации: газопровод, водопровод, электричество, дороги с твёрдым покрытием.
Выбрать участок можно здесь.
Коттеджный поселок Палисад.
От 55 000 руб. за сотку.
Расположен в 1,7 км от Тулы — Тульская область, д. Харино, Р-132 Калужское шоссе, М2 Москва — Крым.
Коттеджный посёлок Палисад — чудесное место в непосредственной близости от города. Земельные участки ИЖС без подряда различной площади. Прекрасный вариант для семьи.
Преимущества:
- Спортивный парк площадью 2500 кв. м (тренажерный зал, футбольное поле, каток/игровое поле);
- Детский парк площадью 1500 кв. м (студия творчества, игровая площадка, территория отдыха);
- Охрана.
Коммуникации: газопровод, водопровод, электричество.
Выбрать участок можно здесь.
Тула, ул. Вересаева, 11, офис 1
Тульские усадьбы
«Тульские усадьбы» — это новый масштабный проект, объединяющий в себе несколько коттеджных посёлков в непосредственной близости к Туле.
Ключевые преимущества проекта:
- Собственный земельный банк — крупнейший в регионе;
- Широкий выбор площадок — 6 действующих;
- Непосредственная близость к городу (до 10 км);
- Участки без подряда;
- Географическая диверсификация — охватывает практически все направления города;
- Устойчивая ценовая ниша — действительно доступная цена на земельные участки;
- Прозрачная документация, полное сопровождение сделки.
В арсенале этого проекта значительные площади — более 430 га. Это дает возможность выбрать и купить земельный участок недалеко от Тулы, который будет максимально точно отвечать нуждам каждой семьи.
Такой обширный земельный банк — уникальная возможность купить участок в коттеджном поселке и построить дом, из окон которого будет видна зелень собственного сада, а не соседское окно.
На сегодня действует шесть площадок — коттеджных поселков с участками под индивидуальное жилищное строительство для продажи.
Коттеджный поселок Ново-Струково.
Он полюбился уже многим жителям Тульской области. Только вдумайтесь, уже свыше 500 счастливых обладателей земельных участков под индивидуальное жилищное строительство начали менять свою жизнь к лучшему вместе с Ново-Струково. Прекрасное месторасположение, наличие электричества, водоемы и густой лесной массив по границе будущей застройки.
Коттеджный поселок Коптевские Усадьбы.
Расположился всего в 15 минутах от проспекта Ленина, в очень живописном месте рядом с лесным массивом. Пока ещё в наличии участки, примыкающие к лесу.
Коттеджный поселок Славянка.
Его по праву можно назвать одним из самых уютных и самобытных проектов. Общее количество участков в первой очереди — всего 19. Славянка граничит с лесом и яблоневым садом, а всепогодный подъезд обеспечен благодаря асфальтовой дороге.
Коттеджный поселок Эко-Логичный.
Название поселка Эко-Логичный говорит само за себя: логичные действия совершает тот, кто приобретает участки в этом коттеджном посёлке в Туле. По уровню состояния экологии он стоит куда выше, по сравнению с административным центром Тульской области.
Коттеджный поселок Березовая Роща.
Красоте здешней природы могут позавидовать многие поселки. Густая березовая роща, близость к автодороге и доступность инфраструктуры. Электричество уже, и, что самое главное, пока ещё остались свободные участки.
Коттеджный поселок Солнечная Долина.
Совсем недавно открытая площадка, но уже ставшая популярной. Лес, река, и всего 8 километров от города! Электричество в поселке, газ по границе. И не забудьте про возможность постройки дома по индивидуальному проекту, ведь все участки проекта реализуются без подряда.
Более подробную информацию по свободным участкам и текущим ценам вам с радостью предоставят менеджеры проекта.
Приходите к офис по адресу: ул. Демонстрации, 2-г, офис 20.
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Участки от собственника в деревне Ямны
От 65 000 руб. за сотку.
Всего в 1,5 километрах от Тулы расположена деревня Ямны. Здесь можно выбрать участок под строительство своего дома. Удобное место: недалеко от города, в спокойной зелёной зоне, рядом с живописными прудами.
Преимущества:
155 участков на выбор;
- Рядом с городом;
- Автомобильная дорога расположена недалеко от участков, но при этом не видна и не слышна;
- Пешком можно без труда добраться до общественного транспорта, школы и детского сада.
Коммуникации: газ, вода, электричество.
8 (910) 941-60-17