город
город
Регистрация
Обзоры / Места

Строим свой дом: выбираем участок в Туле

Партнерский материал

Строим свой дом: выбираем участок в Туле

Обзор участков под ИЖС, которые можно купить в окрестностях нашего города.

Вы решили построить свой дом. Где же купить участок под строительство? Непростой выбор. Мы собрали в этот обзор коттеджные посёлки, в которых можно купить землю у компаний и собственников.

 

Центр земли

Компания «Центр земли» работает на рынке недвижимости уже 7 лет. Она предлагает лучшие предложения от собственников. По каждому участку проведена полная проверка юридической чистоты.

Все заботы по подбору земельного участка и юридическому сопровождению сделки купли-продажи компания «Центр земли» берёт на себя!

Кроме того, компания оказывает профессиональную помощь в подборе проекта, организации строительства, обеспечении инженерными коммуникациями, благоустройстве и решении других вопросов, связанных со строительством и дальнейшей эксплуатацией вашего дома на участке ИЖС.

 

Коттеджный поселок Бушевские Поляны.

От 12 000 руб. за сотку.

Расположен в 15 км от центра Тулы по Венёвскому шоссе.

Рядом находится коттеджный поселок Скворцово, коттеджный поселок Серебряная Тула, коттеджный поселок Ново-Торхово, поселок Торхово, деревня Сине-Тулица, деревня Крюково. Маршрутный транспорт от п. Торхово до Тулы, в перспективе планируется продление маршрута непосредственно до поселка Бушевские Поляны.

Преимущества:

  • Территория в 42 га и 276 участков для ИЖС;
  • Детские игровые и спортивные площадки;
  • Центральные системы инженерного обеспечения;
  • Рядом Бушевский пруд, ферма с пятнистыми оленями, настоящий лес;
  • В шаговой доступности — магазин, средняя школа и детский сад.

Коммуникации: дороги, электроэнергия 15 кВт на каждый участок, вода — проектируется, канализация — индивидуальный септик, газопровод — проектируется.

Выбрать участок и посмотреть фото можно здесь.

Коттеджный поселок Демидовский.

От 25 000 руб. за сотку.

Расположен менее чем в километре от Тулы по Епифанскому шоссе.

Земельные участки ИЖС без подряда, собственники которых получают право возведения жилого дома и регистрации по месту жительства. Тихое, красивое и комфортное место совсем рядом с городом, созданное для спокойной и уверенной жизни.

Преимущества:

  • Близость общественного транспорта и круглогодичный подъезд до участка.
  • Рыболовный пруд и лесная посадка рядом с коттеджным поселком.
  • Скидка на ОСАГО и коммунальные платежи до 30%.

Коммуникации: газопровод, водопровод, электричество, дороги с твердым покрытием.

Выбрать участок можно здесь.

Коттеджный поселок Ивановка.

От 38 000 руб. за сотку.

Расположен в одном из красивейших, экологически чистых мест Ленинского района Тульской области в 3 км от Тулы по Веневскому шоссе. Поселок идеально вписан в природный ландшафт, что позволяет жителям отдохнуть на природе в дали от городской суеты. Оживленная дорога находится в удалении от поселка. Площадь земельных участков от 6,5 соток, до 15 соток.

Преимущества:

  • Поселок находится в экологически чистом месте;
  • Рядом с поселком находится лес и большой Архангельский пруд;
  • В шаговой доступности находится полноценная инфраструктура п. Молодежный (школа, детский сад, магазины, общественный транспорт);
  • Презентабельная въездная группа.

Коммуникации: электричество, дороги с твердым покрытием, водопровод — в перспективе, газ — в перспективе.

Выбрать участок можно здесь.

Коттеджный поселок Верхняя Иншинка.

От 40 000 руб. за сотку.

Расположен в 2 км от Тулы по улице Чмутова в районе д. Ямны.

Земельные участки ИЖС без подряда, собственники которых получают право возведения жилого дома и регистрации по месту жительства. Поселок Верхняя Иншинка — это тихое, красивое и комфортное место совсем рядом с городом. В продаже 148 участков от 10 соток.

Преимущества:

  • Готовые коммуникации (газ, вода, электричество, дороги);
  • Доступность общественного транспорта;
  • Рыболовный пруд и лесная посадка на границе посёлка;
  • Охраняемый въезд в посёлок.

Коммуникации: газопровод, водопровод, электричество, внутрипоселковые дороги с твёрдым покрытием.

Выбрать участок можно здесь.

Коттеджный поселок Архангельские Усадьбы.

От 40 000 руб. за сотку.

Расположен в 7 км от Тулы в с. Архангельское. Живописное место рядом с лесом. Вода индивидуальная — колодец или скважина. Площадь земельных участков от 10 соток.

  • Преимущества:
  • Закрытая территория;
  • Большой пруд и лесная посадка рядом;
  • Общественный транспорт, школа, магазин;
  • Асфальтированная дорога до посёлка.

Коммуникации: газопровод, водопровод, электричество, дороги с твёрдым покрытием.

Выбрать участок можно здесь.

Коттеджный поселок Палисад.

От 55 000 руб. за сотку.

Расположен в 1,7 км от Тулы — Тульская область, д. Харино, Р-132 Калужское шоссе, М2 Москва — Крым.

Коттеджный посёлок Палисад — чудесное место в непосредственной близости от города. Земельные участки ИЖС без подряда различной площади. Прекрасный вариант для семьи.

Преимущества:

  • Спортивный парк площадью 2500 кв. м (тренажерный зал, футбольное поле, каток/игровое поле);
  • Детский парк площадью 1500 кв. м (студия творчества, игровая площадка, территория отдыха);
  • Охрана.

Коммуникации: газопровод, водопровод, электричество.

Выбрать участок можно здесь.

Тула, ул. Вересаева, 11, офис 1
8 (4872) 58-11-88, 8 (902) 840-15-51
8 (953) 967-24-24, 8 (961) 261-61-11

землятула.рф

 

Тульские усадьбы

«Тульские усадьбы» — это новый масштабный проект, объединяющий в себе несколько коттеджных посёлков в непосредственной близости к Туле.

Ключевые преимущества проекта:

  • Собственный земельный банк — крупнейший в регионе;
  • Широкий выбор площадок — 6 действующих;
  • Непосредственная близость к городу (до 10 км);
  • Участки без подряда;
  • Географическая диверсификация — охватывает практически все направления города;
  • Устойчивая ценовая ниша — действительно доступная цена на земельные участки;
  • Прозрачная документация, полное сопровождение сделки.

В арсенале этого проекта значительные площади — более 430 га. Это дает возможность выбрать и купить земельный участок недалеко от Тулы, который будет максимально точно отвечать нуждам каждой семьи.

Такой обширный земельный банк — уникальная возможность купить участок в коттеджном поселке и построить дом, из окон которого будет видна зелень собственного сада, а не соседское окно.

На сегодня действует шесть площадок — коттеджных поселков с участками под индивидуальное жилищное строительство для продажи.

Коттеджный поселок Ново-Струково.

Он полюбился уже многим жителям Тульской области. Только вдумайтесь, уже свыше 500 счастливых обладателей земельных участков под индивидуальное жилищное строительство начали менять свою жизнь к лучшему вместе с Ново-Струково. Прекрасное месторасположение, наличие электричества, водоемы и густой лесной массив по границе будущей застройки.

Коттеджный поселок Коптевские Усадьбы.

Расположился всего в 15 минутах от проспекта Ленина, в очень живописном месте рядом с лесным массивом. Пока ещё в наличии участки, примыкающие к лесу.

Коттеджный поселок Славянка.

Его по праву можно назвать одним из самых уютных и самобытных проектов. Общее количество участков в первой очереди — всего 19. Славянка граничит с лесом и яблоневым садом, а всепогодный подъезд обеспечен благодаря асфальтовой дороге.

Коттеджный поселок Эко-Логичный.

Название поселка Эко-Логичный говорит само за себя: логичные действия совершает тот, кто приобретает участки в этом коттеджном посёлке в Туле. По уровню состояния экологии он стоит куда выше, по сравнению с административным центром Тульской области.

Коттеджный поселок Березовая Роща.

Красоте здешней природы могут позавидовать многие поселки. Густая березовая роща, близость к автодороге и доступность инфраструктуры. Электричество уже, и, что самое главное, пока ещё остались свободные участки.

Коттеджный поселок Солнечная Долина.

Совсем недавно открытая площадка, но уже ставшая популярной. Лес, река, и всего 8 километров от города! Электричество в поселке, газ по границе. И не забудьте про возможность постройки дома по индивидуальному проекту, ведь все участки проекта реализуются без подряда.

Более подробную информацию по свободным участкам и текущим ценам вам с радостью предоставят менеджеры проекта.

Приходите к офис по адресу: ул. Демонстрации, 2-г, офис 20.

Звоните по телефону 8 (4872) 77-02-62 или просто заполните заявку на сайте www.усадьбы-71.рф.

 

Участки от собственника в деревне Ямны

От 65 000 руб. за сотку.

Всего в 1,5 километрах от Тулы расположена деревня Ямны. Здесь можно выбрать участок под строительство своего дома. Удобное место: недалеко от города, в спокойной зелёной зоне, рядом с живописными прудами.

Преимущества:

155 участков на выбор;

  • Рядом с городом;
  • Автомобильная дорога расположена недалеко от участков, но при этом не видна и не слышна;
  • Пешком можно без труда добраться до общественного транспорта, школы и детского сада.

Коммуникации: газ, вода, электричество.

8 (910) 941-60-17

ИП Куранова Е.И.

вчера, в 13:02 −2
Другие статьи по темам
Событие
Строим свой домвыбираем участок в Туле
Место
Тула
Прочее
Участки под ИЖС
11 лучших театральных постановок в Туле, которые не стоит пропускать
11 лучших театральных постановок в Туле, которые не стоит пропускать
Куда пойти учиться в Туле
Куда пойти учиться в Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.