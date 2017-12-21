город
город
Регистрация
Обзоры / Места

Магазин «Планета Одежда Обувь»: как зимой выглядеть стильно и не замерзнуть

Фото Алексея Пирязева.
Партнерский материал

Магазин «Планета Одежда Обувь»: как зимой выглядеть стильно и не замерзнуть

Сеть магазинов одежды и обуви для всей семьи представляет новую зимнюю коллекцию. Куртки, костюмы для активного отдыха, пальто и меховые жилетки – выбирайте на свой вкус!

Выглядеть стильно зимой особенно сложно. Нужно, чтобы одежда не только подчеркивала ваши достоинства, но и согревала, даже когда на улице сильный холод и метель.

Зима — это не повод кутаться в бесформенные куртки, которые полностью скрывают вашу фигуру. Обратите внимание на пальто, если хотите подчеркнуть свою индивидуальность. Теплая подкладка не даст вам замерзнуть даже в сильный мороз, а приталенный фасон будет отлично сочетаться с офисным стилем или платьем.

Отдайте предпочтение ярким и фактурным моделям, они сейчас особенно актуальны. Собираясь на праздник или вечеринку, дополните образ обувью на каблуке. В «Планета Одежда Обувь» есть большой выбор моделей по доступным ценам!

Выглядеть стильно хочется не только девушкам, поэтому в магазине «Планета Одежда Обувь» есть приталенные облегченные куртки для мужчин.

В лютый мороз в такой, может, и не отправишься на прогулку, но при небольшом минусе в ней будет очень комфортно. А учитывая, что зима в нашем регионе почти все время теплая, облегченная куртка — именно то, что вам нужно. Большой плюс модели в том, что она сочетается и со стилем casual, и со спортивной одеждой.

Один из главных трендов сезона — жилетки из искусственного меха. Отбросьте предрассудки и обязательно пополните свой гардероб такой вещью: плотный мех отлично согревает. И ни одно животное при этом не пострадало!

Если вы остановите свой выбор на смелых расцветках, наденьте вниз одежду спокойных тонов. А если приглянулась темная жилетка, разбавьте ее одеждой с ярким принтом. Подберите стильные полусапоги, и вы точно не останетесь незамеченной!

Ну и какая зима без активных видов спорта? Подбирая наряд для лыжных прогулок, катания на коньках, тюбинге или сноуборде, помните, что вещи должны быть максимально комфортными и теплыми.

Любители активного отдыха обязательно оценят зимние костюмы от магазина «Планета Одежда Обувь».

Теплые куртки и штаны, сделанные из современных прочных материалов, сохранят тепло, а резинки на поясе защитят от ветра и попадания снега. В магазине «Планета Одежда Обувь» в наличии есть костюмы для взрослых и детей.

Приходите за покупками!

Тула, Красноармейский пр., 14-б
Тула, Одоевское шоссе, 116 (ТЦ «Маршал»)
Тула, Калужское ш., 2
Алексин, ул. Мира, 23
www.планета-одежда-обувь.рф

21 декабря, в 10:00 +4
Другие статьи по темам
Событие
магазин Планета Одежда Обувь
Прочее
зимняя одеждаодежда для активного отдыхазимняя обувьтеплые костюмы
Где в Туле можно постричь своего четвероногого друга
Где в Туле можно постричь своего четвероногого друга
Что положить под ёлочку к Новому году?
Что положить под ёлочку к Новому году?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.