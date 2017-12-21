Где в Туле можно постричь своего четвероногого друга

Обзор салонов груминга, в которых собакам и кошкам сделают красивые стрижки и окажут другие услуги по уходу.

Стрижка и уход важны для некоторых пород собак, чтобы животное красиво выглядело и чувствовало себя комфортно. А при подготовке к выставкам внешний вид животного – один из важнейших критериев в заявке на победу. Предлагаем вам три тульских груминг-салона, в которых кошкам и собакам помогают выглядеть красивыми и ухоженными.

Груминг-салон «Леди и бродяга»

Любите своего питомца и хотите, чтобы он был неотразим? В груминг-салоне «Леди и бродяга» его ждёт настоящее преображение.



Уже больше 3-х лет специалисты этого салона не только купают и стригут четвероногих питомцев, но и готовят их к выставкам от городского до мирового масштаба. В этом салоне с любовью позаботятся о внешности и здоровье животного.

Для заботы о шерсти здесь применяется профессиональная органическая косметика для собак (производство США). Ваш питомец будет выглядеть сногсшибательно!

Основная услуга груминг-салона «Леди и бродяга» — профессиональная модельная стрижка собак любых пород и стрижка кошек.

Что же входит в услугу «модельная стрижка»?

Вашу собаку искупают, посушат, расчешут, сделают тримминг (для некоторых пород), постригут (в зависимости от стандарта породы или желания хозяина), подрежут когти и почистят уши.

Кстати, щенков до 6 месяцев здесь стригут за половину стоимости!

А ещё салон «Леди и бродяга», пожалуй, единственный в Туле, куда можно привести для ухода собаку любого размера, не только маленькую.

Здесь стригут всех: от чихуахуа до чёрного терьера!

В салоне работает специалист, имеющий квалификацию и опыт в профессиях грумера, кинолога и хендлера одновременно. Поэтому здесь без труда найдут подход к любой собаке.

Ещё одна приятная особенность салона «Леди и бродяга»: открытая зона груминга.

Комната для груминга с окнами расположена в центре зала ожидания, и хозяева могут наблюдать за процессом, при этом не отвлекая на себя своего любимца.

После стрижки специалисты салона дадут вам рекомендации по уходу за шерстью животного в период до следующей стрижки или тримминга, а также, при необходимости, проконсультируют по вопросам кормления. Здесь же можно сразу приобрести корма и средства по уходу за животными.

В салоне «Леди и бродяга» стригут не только собак, но и кошек, а также оказывают услуги по уходу за другими домашними животными.

Очень удобный плюс — в салон «Леди и бродяга» можно записаться через интернет, при этом выбрать не только день и время, но и конкретного мастера.

В феврале здесь откроется ещё и ветеринарная клиника. И скоро «Леди и бродяга» станет настоящим зооцентром, в котором сразу, в одном месте можно будет как постричь питомца, так и посетить врача.

Коллектив салона поздравляет с наступающим Новым годом всех своих клиентов и читателей Myslo!

Груминг-салон «Леди и бродяга» — всё для красоты и здоровья вашего питомца!

Тула, улица Мосина, 8

8 (4872) 385-175

8 (920) 754-80-18

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Салон красоты для животных Mon аmi

Салон красоты для животных Mon аmi предлагают своим четвероногим клиентам богатый выбор услуг. Здесь рады видеть кошек, а также собак самых разных пород, от декоративных до сторожевых.

Опытные грумеры приведут в порядок вашего любимца:

Комплексный уход;

Мытьё;

Вычёсывание колтунов;

Чистка ушей;

Гигиеническая стрижка;

Обрезка когтей;

Тримминг;

Украшение (узор на шерсти, украшение стразами, блеск-тату или окрашивание шерсти пастельными мелками).

Грумеры помогут вам с выбором неповторимого образа вашего пушистого любимца. В салоне красоты для животных Mon аmi вы сможете воплотить в жизнь свои самые интересные желания о внешности вашего любимца и, конечно же, просто сделать его ухоженным.

Мастера в салоне следят за современными тенденциями и регулярно посещают курсы повышения квалификации, чтобы их клиенты всегда оставались довольны качеством оказанных услуг.

При необходимости мастер порекомендует вам средства по уходу за питомцем между посещениями салона.

А ещё здесь можно получить консультацию ветеринара — услуга абсолютно бесплатная.

Кстати, в Mon аmi можно не просто сделать повседневную стрижку животному, но и подготовить собаку к участию в выставке любого уровня. Клиенты этого салона успешно выступили на интернациональной выставке «Россия», которая проходила недавно в Москве.

Специалисты салона пользуются в работе экокосметикой для животных Woodvills. Она не содержит красителей, консервантов, эфирных масел и отдушек. Здесь же вы сможете приобрести эту косметику для ухода за питомцем дома.

Ещё один приятный плюс: всех четвероногих клиентов здесь фотографируют после стрижки, и хозяева могут всегда получить красивый портрет своего питомца!

В следующем году в салоне красоты для животных Mon аmi каждый месяц будет действовать скидка

на услуги для определённых

пород собак!

В акции будут участвовать все распространённые породы собак. Также один месяц обязательно будет посвящён кошкам (любой породы).

А ещё в Mon аmi скоро появится новая услуга — ультразвуковая чистка зубов без наркоза.

Сотрудники салона красоты для животных Mon аmi от всей души поздравляют всех читателей Myslo, своих постоянных и будущих клиентов с наступающим Новым годом! Пусть ваши любимые кошки и собаки будут здоровы, живут с вами как можно дольше и радуют вашу семью.

К наступающему празднику Mon аmi объявил розыгрыш призов в своей группе ВКонтакте. Не упустите возможность получить в подарок стрижку или подарочный набор натуральной косметики для собак!

Победители розыгрыша будут объявлены 31 декабря.

В Mon аmi всегда рады подарить вашему любимцу красоту и поддержать здоровье!

Тула, ул. Михеева, 27 (цокольный этаж)

8 (905) 627-22-07

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Айболит, ветеринарный центр

Ветеринарный центр «Айболит» приглашает к себе четвероногих клиентов на разнообразные услуги по грумингу.

Иногда самостоятельного ухода за питомцем бывает недостаточно или же хозяева не решаются сами стричь, чистить и ухаживать за шерстью своей собаки или кошки.

В ветцентре «Айболит» профессиональные грумеры помогут вашему любимцу отлично выглядеть, и избавят от проблем с колтунами, отросшими когтями, подскажут, как заботиться о животном, чтобы таких проблем не возникало.

Вам не придётся самим купать и часами сушить своего домашнего любимца перед приходом частного мастера-частника к вам домой, а потом ещё и убирать состриженную шерсть. Вы можете привезти животное в «Айболит» и оставить его здесь на время стрижки и ухода.

Можете быть спокойны: профессионалы-мастера на специальном оборудовании и профессиональным инструментом аккуратно выполнят все необходимые процедуры.

Что включает в себя комплексный уход:

Собаку или кошку вымоют шампунем Iv san bernard (США), предназначенным специально для того или иного вида шерсти (неправильный выбор шампуня может вызвать аллергическую реакцию, ухудшение состояния шерсти), потом обработают кондиционером.

По вашему желанию проведут озонотерапию, минеральные ванны, которые отшелушивают омертвевшие клетки кожи, обогащая ее кислородом, и обладают тонизирующим и успокаивающим эффектом, придают коже мягкость и шелковистость.

Правильно высушат и расчешут, особым образом вытягивая шерсть «профессиональным» феном (шерсть после такой сушки становится просто идеальной).

Сама стрижка: она может быть выполнена по всем породным требованиям, например для выставки, или же она может быть просто домашней, чтобы животное чувствовало себя легко, а хозяину было проще в уходе за своим любимцем.

Чистка ушей, стрижка когтей.

В дополнение можно почистить зубы пастой или убрать зубной камень ультразвуком.

Если у вас намечается праздник, мастера «Айболит» придумают и сделают декоративную причёску, креативное выстригание на шерсти, и ваш четвероногий друг будет неотразим!

В груминг-салоне «Айболит» оказывают услуги по уходу для следующих пород: ши-тцу, мальтийская болонка, пекинес, чихуахуа, китайская хохлатая (пуховка), такса длинношерстная, спаниель, цвергшнауцер.

Тула, Максима Горького, 1-в

8 (4872) 71-14-40 , 8 (920) 767-00-67

ветклиникатула.рф