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Где в Туле можно постричь своего четвероногого друга

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Где в Туле можно постричь своего четвероногого друга

Обзор салонов груминга, в которых собакам и кошкам сделают красивые стрижки и окажут другие услуги по уходу. 

Стрижка и уход важны для некоторых пород собак, чтобы животное красиво выглядело и чувствовало себя комфортно. А при подготовке к выставкам внешний вид животного – один из важнейших критериев в заявке на победу. Предлагаем вам три тульских груминг-салона, в которых кошкам и собакам помогают выглядеть красивыми и ухоженными. 

 

Груминг-салон «Леди и бродяга»

Любите своего питомца и хотите, чтобы он был неотразим? В груминг-салоне «Леди и бродяга» его ждёт настоящее преображение.

Уже больше 3-х лет специалисты этого салона не только купают и стригут четвероногих питомцев, но и готовят их к выставкам от городского до мирового масштаба. В этом салоне с любовью позаботятся о внешности и здоровье животного.

Для заботы о шерсти здесь применяется профессиональная органическая косметика для собак (производство США). Ваш питомец будет выглядеть сногсшибательно!

Основная услуга груминг-салона «Леди и бродяга» — профессиональная модельная стрижка собак любых пород и стрижка кошек.

Что же входит в услугу «модельная стрижка»?

Вашу собаку искупают, посушат, расчешут, сделают тримминг (для некоторых пород), постригут (в зависимости от стандарта породы или желания хозяина), подрежут когти и почистят уши.

Кстати, щенков до 6 месяцев здесь стригут за половину стоимости!

А ещё салон «Леди и бродяга», пожалуй, единственный в Туле, куда можно привести для ухода собаку любого размера, не только маленькую.

Здесь стригут всех: от чихуахуа до чёрного терьера!

В салоне работает специалист, имеющий квалификацию и опыт в профессиях грумера, кинолога и хендлера одновременно. Поэтому здесь без труда найдут подход к любой собаке.

Ещё одна приятная особенность салона «Леди и бродяга»: открытая зона груминга.

Комната для груминга с окнами расположена в центре зала ожидания, и хозяева могут наблюдать за процессом, при этом не отвлекая на себя своего любимца.

После стрижки специалисты салона дадут вам рекомендации по уходу за шерстью животного в период до следующей стрижки или тримминга, а также, при необходимости, проконсультируют по вопросам кормления. Здесь же можно сразу приобрести корма и средства по уходу за животными.

В салоне «Леди и бродяга» стригут не только собак, но и кошек, а также оказывают услуги по уходу за другими домашними животными.

Очень удобный плюс — в салон «Леди и бродяга» можно записаться через интернет, при этом выбрать не только день и время, но и конкретного мастера.

В феврале здесь откроется ещё и ветеринарная клиника. И скоро «Леди и бродяга» станет настоящим зооцентром, в котором сразу, в одном месте можно будет как постричь питомца, так и посетить врача.

Коллектив салона поздравляет с наступающим Новым годом всех своих клиентов и читателей Myslo!

Груминг-салон «Леди и бродяга» — всё для красоты и здоровья вашего питомца!

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Где в Туле можно постричь своего четвероногого друга, Фото: 1
Где в Туле можно постричь своего четвероногого друга, Фото: 2
Где в Туле можно постричь своего четвероногого друга, Фото: 3
Где в Туле можно постричь своего четвероногого друга, Фото: 4
Где в Туле можно постричь своего четвероногого друга, Фото: 5
Где в Туле можно постричь своего четвероногого друга, Фото: 6
Где в Туле можно постричь своего четвероногого друга, Фото: 7
Где в Туле можно постричь своего четвероногого друга, Фото: 8
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Тула, улица Мосина, 8
8 (4872) 385-175
8 (920) 754-80-18

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Салон красоты для животных Mon аmi

Салон красоты для животных Mon аmi предлагают своим четвероногим клиентам богатый выбор услуг. Здесь рады видеть кошек, а также собак самых разных пород, от декоративных до сторожевых.

Опытные грумеры приведут в порядок вашего любимца:

  • Комплексный уход;
  • Мытьё;
  • Вычёсывание колтунов;
  • Чистка ушей;
  • Гигиеническая стрижка;
  • Обрезка когтей;
  • Тримминг;
  • Украшение (узор на шерсти, украшение стразами, блеск-тату или окрашивание шерсти пастельными мелками).

Грумеры помогут вам с выбором неповторимого образа вашего пушистого любимца. В салоне красоты для животных Mon аmi вы сможете воплотить в жизнь свои самые интересные желания о внешности вашего любимца и, конечно же, просто сделать его ухоженным.

Мастера в салоне следят за современными тенденциями и регулярно посещают курсы повышения квалификации, чтобы их клиенты всегда оставались довольны качеством оказанных услуг.

При необходимости мастер порекомендует вам средства по уходу за питомцем между посещениями салона.

А ещё здесь можно получить консультацию ветеринара — услуга абсолютно бесплатная.

Кстати, в Mon аmi можно не просто сделать повседневную стрижку животному, но и подготовить собаку к участию в выставке любого уровня. Клиенты этого салона успешно выступили на интернациональной выставке «Россия», которая проходила недавно в Москве.

Специалисты салона пользуются в работе экокосметикой для животных Woodvills. Она не содержит красителей, консервантов, эфирных масел и отдушек. Здесь же вы сможете приобрести эту косметику для ухода за питомцем дома.

Ещё один приятный плюс: всех четвероногих клиентов здесь фотографируют после стрижки, и хозяева могут всегда получить красивый портрет своего питомца!

В следующем году в салоне красоты для животных Mon аmi каждый месяц будет действовать скидка
на услуги для определённых
пород собак!

В акции будут участвовать все распространённые породы собак. Также один месяц обязательно будет посвящён кошкам (любой породы).

А ещё в Mon аmi скоро появится новая услуга — ультразвуковая чистка зубов без наркоза.

Сотрудники салона красоты для животных Mon аmi от всей души поздравляют всех читателей Myslo, своих постоянных и будущих клиентов с наступающим Новым годом! Пусть ваши любимые кошки и собаки будут здоровы, живут с вами как можно дольше и радуют вашу семью.

К наступающему празднику Mon аmi объявил розыгрыш призов в своей группе ВКонтакте. Не упустите возможность получить в подарок стрижку или подарочный набор натуральной косметики для собак!

Победители розыгрыша будут объявлены 31 декабря.

В Mon аmi всегда рады подарить вашему любимцу красоту и поддержать здоровье!

Галерея
Где в Туле можно постричь своего четвероногого друга, Фото: 1
Где в Туле можно постричь своего четвероногого друга, Фото: 2
Где в Туле можно постричь своего четвероногого друга, Фото: 3
Где в Туле можно постричь своего четвероногого друга, Фото: 4
Где в Туле можно постричь своего четвероногого друга, Фото: 5
Где в Туле можно постричь своего четвероногого друга, Фото: 6
Где в Туле можно постричь своего четвероногого друга, Фото: 7
Где в Туле можно постричь своего четвероногого друга, Фото: 8
Где в Туле можно постричь своего четвероногого друга, Фото: 9
Где в Туле можно постричь своего четвероногого друга, Фото: 10
Где в Туле можно постричь своего четвероногого друга, Фото: 11
Где в Туле можно постричь своего четвероногого друга, Фото: 12
Где в Туле можно постричь своего четвероногого друга, Фото: 13
Где в Туле можно постричь своего четвероногого друга, Фото: 14
Где в Туле можно постричь своего четвероногого друга, Фото: 15
Где в Туле можно постричь своего четвероногого друга, Фото: 16
Где в Туле можно постричь своего четвероногого друга, Фото: 17
Где в Туле можно постричь своего четвероногого друга, Фото: 18
Где в Туле можно постричь своего четвероногого друга, Фото: 19
Где в Туле можно постричь своего четвероногого друга, Фото: 20
Где в Туле можно постричь своего четвероногого друга, Фото: 21
Где в Туле можно постричь своего четвероногого друга, Фото: 22
Где в Туле можно постричь своего четвероногого друга, Фото: 23
Где в Туле можно постричь своего четвероногого друга, Фото: 24
Где в Туле можно постричь своего четвероногого друга, Фото: 25
Где в Туле можно постричь своего четвероногого друга, Фото: 26
Где в Туле можно постричь своего четвероногого друга, Фото: 27
Где в Туле можно постричь своего четвероногого друга, Фото: 28
Где в Туле можно постричь своего четвероногого друга, Фото: 29
Где в Туле можно постричь своего четвероногого друга, Фото: 30
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Тула, ул. Михеева, 27 (цокольный этаж)
8 (905) 627-22-07

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Айболит, ветеринарный центр

Ветеринарный центр «Айболит» приглашает к себе четвероногих клиентов на разнообразные услуги по грумингу.

Иногда самостоятельного ухода за питомцем бывает недостаточно или же хозяева не решаются сами стричь, чистить и ухаживать за шерстью своей собаки или кошки.

В ветцентре «Айболит» профессиональные грумеры помогут вашему любимцу отлично выглядеть, и избавят от проблем с колтунами, отросшими когтями, подскажут, как заботиться о животном, чтобы таких проблем не возникало.

Вам не придётся самим купать и часами сушить своего домашнего любимца перед приходом частного мастера-частника к вам домой, а потом ещё и убирать состриженную шерсть. Вы можете привезти животное в «Айболит» и оставить его здесь на время стрижки и ухода. 

Можете быть спокойны: профессионалы-мастера на специальном оборудовании и профессиональным инструментом аккуратно выполнят все необходимые процедуры.

Что включает в себя комплексный уход:

  • Собаку или кошку вымоют шампунем Iv san bernard (США), предназначенным специально для того или иного вида шерсти (неправильный выбор шампуня может вызвать аллергическую реакцию, ухудшение состояния шерсти), потом обработают кондиционером.
  • По вашему желанию проведут озонотерапию, минеральные ванны, которые отшелушивают омертвевшие клетки кожи, обогащая ее кислородом, и обладают тонизирующим и успокаивающим эффектом, придают коже мягкость и шелковистость.
  • Правильно высушат и расчешут, особым образом вытягивая шерсть «профессиональным» феном (шерсть после такой сушки становится просто идеальной).
  • Сама стрижка: она может быть выполнена по всем породным требованиям, например для выставки, или же она может быть просто домашней, чтобы животное чувствовало себя легко, а хозяину было проще в уходе за своим любимцем.
  • Чистка ушей, стрижка когтей.

В дополнение можно почистить зубы пастой или убрать зубной камень ультразвуком.

Если у вас намечается праздник, мастера «Айболит» придумают и сделают декоративную причёску, креативное выстригание на шерсти, и ваш четвероногий друг будет неотразим!

В груминг-салоне «Айболит» оказывают услуги по уходу для следующих пород: ши-тцу, мальтийская болонка, пекинес, чихуахуа, китайская хохлатая (пуховка), такса длинношерстная, спаниель, цвергшнауцер.

 

Тула, Максима Горького, 1-в
8 (4872) 71-14-40, 8 (920) 767-00-67

ветклиникатула.рф

21 декабря, в 10:56 0
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