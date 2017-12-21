Где в Туле можно постричь своего четвероногого друга
Обзор салонов груминга, в которых собакам и кошкам сделают красивые стрижки и окажут другие услуги по уходу.
Стрижка и уход важны для некоторых пород собак, чтобы животное красиво выглядело и чувствовало себя комфортно. А при подготовке к выставкам внешний вид животного – один из важнейших критериев в заявке на победу. Предлагаем вам три тульских груминг-салона, в которых кошкам и собакам помогают выглядеть красивыми и ухоженными.
Груминг-салон «Леди и бродяга»
Любите своего питомца и хотите, чтобы он был неотразим? В груминг-салоне «Леди и бродяга» его ждёт настоящее преображение.
Уже больше 3-х лет специалисты этого салона не только купают и стригут четвероногих питомцев, но и готовят их к выставкам от городского до мирового масштаба. В этом салоне с любовью позаботятся о внешности и здоровье животного.
Для заботы о шерсти здесь применяется профессиональная органическая косметика для собак (производство США). Ваш питомец будет выглядеть сногсшибательно!
Основная услуга груминг-салона «Леди и бродяга» — профессиональная модельная стрижка собак любых пород и стрижка кошек.
Что же входит в услугу «модельная стрижка»?
Вашу собаку искупают, посушат, расчешут, сделают тримминг (для некоторых пород), постригут (в зависимости от стандарта породы или желания хозяина), подрежут когти и почистят уши.
Кстати, щенков до 6 месяцев здесь стригут за половину стоимости!
А ещё салон «Леди и бродяга», пожалуй, единственный в Туле, куда можно привести для ухода собаку любого размера, не только маленькую.
Здесь стригут всех: от чихуахуа до чёрного терьера!
В салоне работает специалист, имеющий квалификацию и опыт в профессиях грумера, кинолога и хендлера одновременно. Поэтому здесь без труда найдут подход к любой собаке.
Ещё одна приятная особенность салона «Леди и бродяга»: открытая зона груминга.
Комната для груминга с окнами расположена в центре зала ожидания, и хозяева могут наблюдать за процессом, при этом не отвлекая на себя своего любимца.
После стрижки специалисты салона дадут вам рекомендации по уходу за шерстью животного в период до следующей стрижки или тримминга, а также, при необходимости, проконсультируют по вопросам кормления. Здесь же можно сразу приобрести корма и средства по уходу за животными.
В салоне «Леди и бродяга» стригут не только собак, но и кошек, а также оказывают услуги по уходу за другими домашними животными.
Очень удобный плюс — в салон «Леди и бродяга» можно записаться через интернет, при этом выбрать не только день и время, но и конкретного мастера.
В феврале здесь откроется ещё и ветеринарная клиника. И скоро «Леди и бродяга» станет настоящим зооцентром, в котором сразу, в одном месте можно будет как постричь питомца, так и посетить врача.
Коллектив салона поздравляет с наступающим Новым годом всех своих клиентов и читателей Myslo!
Груминг-салон «Леди и бродяга» — всё для красоты и здоровья вашего питомца!
Тула, улица Мосина, 8
8 (4872) 385-175
8 (920) 754-80-18
Салон красоты для животных Mon аmi
Салон красоты для животных Mon аmi предлагают своим четвероногим клиентам богатый выбор услуг. Здесь рады видеть кошек, а также собак самых разных пород, от декоративных до сторожевых.
Опытные грумеры приведут в порядок вашего любимца:
- Комплексный уход;
- Мытьё;
- Вычёсывание колтунов;
- Чистка ушей;
- Гигиеническая стрижка;
- Обрезка когтей;
- Тримминг;
- Украшение (узор на шерсти, украшение стразами, блеск-тату или окрашивание шерсти пастельными мелками).
Грумеры помогут вам с выбором неповторимого образа вашего пушистого любимца. В салоне красоты для животных Mon аmi вы сможете воплотить в жизнь свои самые интересные желания о внешности вашего любимца и, конечно же, просто сделать его ухоженным.
Мастера в салоне следят за современными тенденциями и регулярно посещают курсы повышения квалификации, чтобы их клиенты всегда оставались довольны качеством оказанных услуг.
При необходимости мастер порекомендует вам средства по уходу за питомцем между посещениями салона.
А ещё здесь можно получить консультацию ветеринара — услуга абсолютно бесплатная.
Кстати, в Mon аmi можно не просто сделать повседневную стрижку животному, но и подготовить собаку к участию в выставке любого уровня. Клиенты этого салона успешно выступили на интернациональной выставке «Россия», которая проходила недавно в Москве.
Специалисты салона пользуются в работе экокосметикой для животных Woodvills. Она не содержит красителей, консервантов, эфирных масел и отдушек. Здесь же вы сможете приобрести эту косметику для ухода за питомцем дома.
Ещё один приятный плюс: всех четвероногих клиентов здесь фотографируют после стрижки, и хозяева могут всегда получить красивый портрет своего питомца!
В следующем году в салоне красоты для животных Mon аmi каждый месяц будет действовать скидка
на услуги для определённых
пород собак!
В акции будут участвовать все распространённые породы собак. Также один месяц обязательно будет посвящён кошкам (любой породы).
А ещё в Mon аmi скоро появится новая услуга — ультразвуковая чистка зубов без наркоза.
Сотрудники салона красоты для животных Mon аmi от всей души поздравляют всех читателей Myslo, своих постоянных и будущих клиентов с наступающим Новым годом! Пусть ваши любимые кошки и собаки будут здоровы, живут с вами как можно дольше и радуют вашу семью.
К наступающему празднику Mon аmi объявил розыгрыш призов в своей группе ВКонтакте. Не упустите возможность получить в подарок стрижку или подарочный набор натуральной косметики для собак!
Победители розыгрыша будут объявлены 31 декабря.
В Mon аmi всегда рады подарить вашему любимцу красоту и поддержать здоровье!
Тула, ул. Михеева, 27 (цокольный этаж)
8 (905) 627-22-07
Айболит, ветеринарный центр
Ветеринарный центр «Айболит» приглашает к себе четвероногих клиентов на разнообразные услуги по грумингу.
Иногда самостоятельного ухода за питомцем бывает недостаточно или же хозяева не решаются сами стричь, чистить и ухаживать за шерстью своей собаки или кошки.
В ветцентре «Айболит» профессиональные грумеры помогут вашему любимцу отлично выглядеть, и избавят от проблем с колтунами, отросшими когтями, подскажут, как заботиться о животном, чтобы таких проблем не возникало.
Вам не придётся самим купать и часами сушить своего домашнего любимца перед приходом частного мастера-частника к вам домой, а потом ещё и убирать состриженную шерсть. Вы можете привезти животное в «Айболит» и оставить его здесь на время стрижки и ухода.
Можете быть спокойны: профессионалы-мастера на специальном оборудовании и профессиональным инструментом аккуратно выполнят все необходимые процедуры.
Что включает в себя комплексный уход:
- Собаку или кошку вымоют шампунем Iv san bernard (США), предназначенным специально для того или иного вида шерсти (неправильный выбор шампуня может вызвать аллергическую реакцию, ухудшение состояния шерсти), потом обработают кондиционером.
- По вашему желанию проведут озонотерапию, минеральные ванны, которые отшелушивают омертвевшие клетки кожи, обогащая ее кислородом, и обладают тонизирующим и успокаивающим эффектом, придают коже мягкость и шелковистость.
- Правильно высушат и расчешут, особым образом вытягивая шерсть «профессиональным» феном (шерсть после такой сушки становится просто идеальной).
- Сама стрижка: она может быть выполнена по всем породным требованиям, например для выставки, или же она может быть просто домашней, чтобы животное чувствовало себя легко, а хозяину было проще в уходе за своим любимцем.
- Чистка ушей, стрижка когтей.
В дополнение можно почистить зубы пастой или убрать зубной камень ультразвуком.
Если у вас намечается праздник, мастера «Айболит» придумают и сделают декоративную причёску, креативное выстригание на шерсти, и ваш четвероногий друг будет неотразим!
В груминг-салоне «Айболит» оказывают услуги по уходу для следующих пород: ши-тцу, мальтийская болонка, пекинес, чихуахуа, китайская хохлатая (пуховка), такса длинношерстная, спаниель, цвергшнауцер.
Тула, Максима Горького, 1-в