Юных туляков ждут новогодние IT-приключения

Хотите, чтобы ваш ребенок провел зимние каникулы интересно и с пользой? Запишите его в новогодний IT-клуб в Компьютерной Академии РУБИКОН!

– Мам, пап, мне скучно! Можно поиграть на планшете? Фраза, знакомая многим родителям. И чем больше у ребёнка свободного времени, тем чаще она сводит с ума. Компьютерная Академия РУБИКОН уже всё продумала за вас и предлагает вам сделать новогодний подарок и ребенку, и себе: компьютерные каникулы со 2 по 6 января 2021 года.

Академия подготовила уникальные программы

для начинающих блогеров

для ребят, увлеченных гаджетами и компьютерными играми

для изобретателей-робототехников

для юных художников, которым нравится творить

Для каждого ребенка будет подобрана индивидуальная программа. Детей ждет интенсив из полезных занятий, мастер-классов и развивающих игр. Море знаний, отличное настроение, новые друзья и единомышленники - самый лучший подарок для вашего ребенка!

7 причин, почему вам и вашим детям понравится новогодний IT-клуб:

1. Три разные смены с учётом возраста и увлечений ребят.

Для каждого ребенка в Академии подберут программу, учитывающую его возраст и интересы.

2. Компьютерные каникулы определят будущее вашего ребёнка!

Будет ли он развиваться дальше в IT-сфере? Уникальная возможность выяснить, интересны ли ему программирование, робототехника и дизайн за короткое время, всего за 5 дней!

3. Дети любят играть, и мы это учли!

Участников лагеря ждут приключения: квесты, эстафеты и подвижные игры, викторины, соревнования – дух захватит! Каждый день каникул в Академии не будет похож на остальные. А чтобы на все игры хватало сил, мы позаботились о питании – обед и чаепитие включены в программу лагеря.

4. Педагоги Академии РУБИКОН – профессионалы в своём деле и опытные преподаватели.

Ученики их просто обожают. И это взаимно! Находить индивидуальный подход к каждому ребёнку – вот их суперспособность. А ещё влюблять в IT-технологии своих подопечных так же, как влюблены сами.

5. Дети заняты интересным делом, родители отдыхают!

Когда ребенок проводит каникулы с пользой, учится, играет, общается, а не сидит весь день с телефоном в руках, - родители спокойны и могут использовать новогодние выходные на отдых и семейные дела. Дети занимаются – вы отдыхаете!

6. Отзывы детей и их родителей – гордость лагерей Академии РУБИКОН!

Ребята начинают верить в свои силы, глядя на выполненные проекты, а ещё понимают, какой же интересной может быть учеба. А ещё в Академии мальчишки и девчонки находят единомышленников!

7. Здоровье в приоритете!

Мы соблюдаем все меры безопасности, чтобы наши студенты прекрасно себя чувствовали. Не допускаем к занятиям ребят с повышенной температурой и признаками недомогания. Во всех помещениях проводится дезинфекция и проветривание.

Компьютерная Академия РУБИКОН проводит новогодние IT-клубы уже четвертый год подряд, и педагоги знают, что интересно ребятам.

Что ждет детей в каждой смене?

Смена для юных айтишников 7-8 лет. Это первые шаги в увлекательный мир информационных технологий. Ваш ребенок узнает, как создаются алгоритмы, и научится самостоятельно разрабатывать компьютерные игры на платформах Kodu Game Lab и Scratch, создаст веселых роботов Lego WeDo и напишет первые программы для их управления, познакомится с графическим редактором Krita и направлением «пиксель-арт», создаст свой уникальный принт, который вы сможете перевести на любимую одежду.

IT смена для детей 9-15 лет - знакомство с многогранным миром информационных технологий. Ваш ребенок научится разрабатывать компьютерные игры на платформах Kodu Game Lab и Gdevelop (в зависимости от возраста).

Он разработает свой тематический сайт, создаст и запрограммирует крутых роботов Lego Mindstorms, нарисует в цифровом формате уникальные постеры и принты для одежды, научится вести блог, снимать и обрабатывать ролики в видеоредакторах.

Смена дизайна. Мы будем развивать качества, которые пригодятся ребенку независимо от того, какую профессию он выберет в будущем: неординарное мышление, творческий подход к делу и стремление к созданию того, что ещё не существует. Во всём мире в различных областях ищут креативно мыслящих специалистов!

За 5 дней ребята разовьют креативное и неординарное мышление через архитектуру и дизайн, и все это – в современном цифровом формате. Они научатся создавать свои собственные стикеры, иллюстрации для обложек книг, модных журналов, придумают и нанесут свой уникальный принт на футболку.

Всех участников ждут мастер-классы в лучших новогодних традициях:

Роспись новогоднего шара(елочной игрушки)

Создание открытки или чековой книжки желаний в технике скрапбукинг

Создание перекидного календаря

Почему дети и родители в восторге от IT-каникул в Академии РУБИКОН?

Это яркие эмоции и новые друзья

В Академии РУБИКОН Ваш ребенок познакомится с ребятами, также увлеченными творчеством, рисованием и дизайном. Он отлично проведет время в компании единомышленников. Это будут незабываемые зимние каникулы, наполненные новыми полезными знаниями, играми и квестами.

Индивидуальная и командная работа

Ваш ребенок создаст свои личные, креативные проекты, а также получит опыт работы в сплоченном коллективе.

Вкусное питание

Так как ребята будут находиться в Академии практически целый день, для них предусмотрено двухразовое питание. Участников зимнего IT-клуба ждет чаепитие с вкусняшками и полноценный комплексный обед. Вода для всех – в постоянном доступе. Также при желании вы можете дать ребенку с собой любой перекус. В Академии есть холодильник и микроволновая печь, поэтому еду можно хранить и разогревать.

Компьютерная Академия РУБИКОН знает, как сделать каникулы весёлыми, максимально полезными и комфортными!

И в заключение – вопрос, который волнует многих родителей: что будет с оплатой, если введут новые ограничения и проведение лагеря запретят? В случае изменения законодательства Компьютерная Академия РУБИКОН вернет вам 100% оплаченной суммы.

Набор в новогодний компьютерный

IT-клуб уже открыт!

Тула, ул. Епифанская, 54,

тел. +7 (4872) 711−711, 8−962−2-711−711.

Зимний IT-клуб Компьютерной Академии РУБИКОН