Выставка «Близкие технологии» в «Октаве»: почувствуй, как цифровая сенсорика меняет мир

В кластере «Октава» открылся новый проект «Близкие технологии». Это большая выставка-исследование. Каждый арт-объект здесь — размышление о будущем человека в мире развивающихся технологий.

В идее выставки лежит мысль о том, что теперь мир наделен живой системой распознавания и реакции. Техномир создал искусственные сенсорные системы, которые позволяют узнавать о человеке дополнительную информацию: определять волнение, пульс, считывать мозговую активность и влиять на состояние через биологическую обратную связь.

Инфракрасные сенсоры умеют открывать двери, отпечатки пальца — кодовые замки, и это только вершина айсберга. Выставка «Близкие технологии» — одна большая рефлексия на взаимодействие технологий и человека.

Арт-объекты можно и нужно трогать. Рука, похожая на бионическую, расскажет о вашем состоянии, если вы осмелитесь к ней прикоснуться. Помочь распознать самочувствие помогут встроенные сенсоры.

Еще один экспонат — AcCord, это отсылка к музыке и пуповине. Звуковые импульсы в этом объекте передаются через вибрации и свет, это своеобразная метафора утробы матери.

«Светлые головы светлых людей» — так называется яркая инсталляция. Это ироничный коллективный портрет. За столами сидят и стоят куклы. Вместо голов у них электрические лампы. Если включить музыку, в «головах» рождается свет разума, и этот свет играет и переливается. У кого-то активнее, у кого-то медленнее — все, как в любом коллективе. Почему куклы раздеты? Из ответов зрителей: «Когда долго работаешь бок о бок, все знают друг о друге всю подноготную».

Один из самых популярных объектов в проекте — «Аморфус». Это устройство коммуницирует с человеком через касание, опережая его на долю секунды. Выглядит очень впечатляюще.

Не все экспонаты цифровые. Есть, например, и одеяло, собранное из двух видов ткани — раритетной, 70-х годов, и современной, образца 2020-х. Одна из материй в одеяле — термохромная ткань, меняющая цвет от прикосновения. Одеяло не только согревает, но и отображает присутствие живого.

Стоит ли прийти в «Октаву», чтобы посмотреть «Близкие технологии»? Определенно да, чтобы посмотреть, удивиться и поразмышлять.

Проект будет открыт для посетителей до 16 марта. Вход платный.

12+