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«Волейбольный детский сад»: в Туле прошли соревнования юных спортсменов
Фото Алексея Пирязева.

«Волейбольный детский сад»: в Туле прошли соревнования юных спортсменов

За звание лучших боролось больше 200 участников из Тульской области.

В субботу, 14 декабря, «Тула-Арена» наполнилась детским смехом и овациями родителей. Более двухсот юных волейболистов встретились здесь, чтобы шумно и весело проводить уходящий год.

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Среди участников праздника «Волейбольный детский сад» — воспитанники пяти дошкольных учреждений, которые весь год занимались с профессиональным тренером Татьяной Африканской.

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Также в празднике принял участие спортивный класс волейбольного клуба «Тулица». Ребята уже третий год тренируются под руководством бывшего игрока тульского клуба Александра Конорева.

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Константин Данилов, руководитель представительства ГК «Ростехнологии» в Тульской области, партнер волейбольной «Тулицы»:

— Когда мы начинали проект «Тулица», основной задачей была не только профессиональная команда. Профессионализм нужно подпитывать, поэтому большое внимание уделяется и детскому спорту. Без подрастающего поколения продолжения у команды не будет. Сегодня, видя задорные лица детей, их неиссякаемую энергию, я понимаю, что все было не зря. Я рад, что у нас растет достойная замена. 

Всегда, пока будет возможность, мы будем помогать этой команде для того, чтобы она представляла наш замечательный регион на российской арене. Удачи вам, молодые спортсмены! Пусть из каждого из вас вырастет хороший спортсмен и настоящий человек!

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Николай Терехов, президент ВК «Тулица»:

– Дети на этом фестивале показывают, чему они научились за полгода. И родители видят, что такое, когда дети систематически начинают заниматься спортом. Это особая философия, особая страна детства, которая сегодня говорит о том, что волейбол – это тот вид спорта, который они полюбили. Ну, а главная наша задача – чтобы они продолжали заниматься спортом и дальше.


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Валерий Московский, директор ВК «Тулица»:

– Для нас очень важно, что этот фестиваль стал традиционным. Число детей-участников увеличивается, это показывает, что мы на правильном пути. Когда мы несколько лет назад проводили первый фестиваль, у нас были только девочки, теперь вы уже видите с каким азартом и мальчишки занимаются. Эмоции наших детей – это самое ценное что у нас есть. И, конечно, мы будем продолжать проводить такие мероприятия.

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Праздник прошел в формате веселых стартов, но, конечно, не обошлось и без волейбола. Сыграв по круговой системе (каждый играет с каждым одну игру), первое место заняла самая опытная команда «ЦИВС-3» (девочки 2013–2014 гг. р.).

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Один из самых ярких матчей состоялся между командами «Новомосковец» (мальчики 2015–2017 гг. р.) и «ЦИВС-2» ЦО № 1 (девочки 2015–2016 гг. р.).

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Юноши уступали со счетом 18:24, но после невероятной серии подач Богдана Денисова сначала сравняли счет 24:24, а позже добились победы 27:25. Именно эта победа принесла ребятам заслуженное 3-е место. «ЦИВС-1» ЦО № 1 (девочки 2015–2016 гг. р.) и «ЦИВС-2» ЦО № 1 заняли 2 и 4-е места.

Myslo пообщался с юными спортсменами.

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Вероника Прошина, 11 лет:

— Волейболом я занимаюсь два года. Моя мама играла профессионально, папа — на любительском уровне, поэтому неудивительно, что и я захотела попробовать этот вид спорта.

Очень хочу играть, как девчонки в «Тулице», попасть в Суперлигу. Волейбол мне понравился сразу, как только попробовала. Как будто почувствовала, что это мое.

Думаю, это не просто хобби. Мечтаю связать свою будущую профессию с увлечением — стать знаменитой спортсменкой или тренером. К цели иду упорно — занимаюсь по шесть раз в неделю. Родители поддерживают, дают все возможности для занятий. Это очень ценно.

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Богдан Денисов, 9 лет:

— Мой папа — волейболист и пример для меня. Он играл профессионально и в 2010 году стал чемпионом России. Занимаюсь я всего несколько месяцев, но с волейбольным мячом знаком, конечно, с детства.

Стараюсь много тренироваться. Быстро делаю уроки, а потом — сразу же на занятия. Конечно, бывает трудновато, но у меня есть цель — я тоже хочу стать чемпионом России, как папа.

Если кто-то из ребят сейчас сомневается, стоит ли ему начать заниматься волейболом, мой совет: просто попробуйте. Если это ваш вид спорта, вы не сможете оторваться.

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16 декабря, в 18:28 +1
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